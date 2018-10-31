Трубы выше, котельных меньше, тепла больше, жалоб нет

В Красноярске в этот день все желающие могли позвонить по «горячему телефону» пресс-центра «Комсомольской правды» и задать вопрос руководителям крупнейших ресурсоснабжающих и жилищно-коммунальных организаций города.

Такие «Единые дни контроля» компания проводит с 2015 года минимум дважды в год. Цель - увидеть общую картину, слабые точки, устранить локальные проблемы, и в результате повысить качество услуг компании. Задача октябрьского «Дня» - еще и утилитарная: выяснить у потребителей, все ли получают надежное теплоснабжение накануне холодов или, как говорят энергетики, в ОЗП - осенне-зимний период.

Сразу отметим, что ни одной жалобы на отсутствие или дефицит тепла в зоне ответственности СГК не поступило. Несколько сигналов было получено из микрорайона Покровский, с улицы Мартынова - эти звонки красноярцев опубликованы на сайте kp.ru.

В целом красноярцев интересовали самые разные вопросы: от восстановления благоустройства после замены труб до капитального ремонта домов. Больше всего вопросов касалось обслуживания и управления жилищным фондом, и не только УК «ЖСК», сколько других УК и фонда капитального ремонта. «Комсомольская правда» передаст жалобы адресатам. Единичные вопросы к СГК руководители зафиксировали и взяли в работу. Сегодня мы публикуем«резюме» разговора на темы, которые интересовали жителей и журналистов, присутствующих в зале.

Что сделано масштабного

к новому сезону?

Отвечает директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

- Перед началом подачи тепла жителям городов, в которых мы отвечаем за теплоснабжение - это Красноярск, Канск и Назарово, - проведена масштабная ремонтная программа на тепловых станциях. На всех предприятиях теплоснабжения выполнен ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

Александр ШлегельФото: Мария ЛЕНЦ

Из крупных работ - в Красноярске на ТЭЦ-3 заменили генератор, что повысит надежность работы энергоблока, то есть электро-, и тепло-

снабжения в Советском районе и городе в целом. Кроме того, заменили поверхности нагрева на котельных агрегатах, провели ремонты турбин ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Выполнена ремонтная программа КТТК, сегодня расскажем об этом. Продолжаем реализацию инвестиционных проектов, это и подключение новых потребителей, замещение котельных. В продолжение разговора, отмечу большую работу на ТЭЦ-1 Красноярска, где стартовала масштабная модернизация природоохранного оборудования.

Отвечая на вопрос о начале отопительного сезона, Александр Шлегель уточнил, что стартовали хорошо:

- Комиссия министерства энергетики России заканчивает работу по проверке станций к работе в осенне-зимний период, и мы уверены, что к 10-15 ноября получим паспорта готовности. Никаких замечаний у комиссии на сегодня нет. На всех ТЭЦ созданы запасы топлива, и они превышают нормативные.

Об отопительном сезоне и ремонтной кампании

Отвечает главный инженер Красноярской теплотранспортной компании группы СГК Дмитрий Иванов:

- Стартовали мы в этом году немного раньше, чем обычно, 14 сентября, плавно и поэтапно подключили сначала социальные объекты, затем жилой сектор.

Дмитрий ИвановФото: Мария ЛЕНЦ

- Что касается ремонтной кампании, КТТК выполнен больший объем капитальных, текущих ремонтов и нового строительства. Заменено 14 километров сетей, отмечу магистральные участки: улицы Вавилова, 60 лет Октября, Горького. Большая работа проведена в Историческом квартале Красноярска.Изначально его не было в плане ремонта. Но по согласованию с мэрией мы заменили участок теплосети. На ближайшие 25 лет - нормативной срок - здесь нет никаких опасений по качеству водо- и теплоснабжения.

Если говорить о цифрах, плановое финансирование ремонтной программы в 2018 году составляет около 500 миллионов рублей. Помимо денег, заложенных в тариф, СГК выделила около 100 млн. на ремонт трубопроводов и тепловой инфраструктуры в Красноярске.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Что касается улицы Вавилова, в прошлом году на «Едином дне контроля» эта тема поднималась отдельно и теплоэнергетики тогда уточнили приоритеты, заявив что работы идут с 2015 года, заменено 2400 погонных метров. Этим летом компания продолжила ремонт, и удалось даже перевыполнить план: вместо 700 погонных метров заменено 1300.

В 2018 году теплоэнергетики построили свыше 13 км новых теплосетей, причем не только для новых жилых микрорайонов, но и для переключения потребителей с котельных на ТЭЦ. Помимо второго тепловывода от Красноярской ТЭЦ-3, новые сети, необходимые для возможности переключения, появились в Советском и Железнодорожном районах. В том числе и за счет строительства новых трубопроводов мы планируем снизить сроки отключения горячей воды летом.

О подготовке и инвестициях

Отвечает Олег Гончеров, генеральный директор ООО «КрасКом»:

- Для подготовки к предстоящему отопительному сезону была проведена большая подготовительная работа, все планы согласованы с администрацией города, правительством Красноярского края. Сегодня все объемы выполнены на 100 процентов. Помимо этого, продолжаем нашу инвестиционную программу. Во-первых, закончили строительство трассы для подключения станции оснежнения горнолыжных трасс на Николаевской сопке. Во-вторых, ведется строительство семи километров трубопровода в Солонцы-2. Вода может быть подана уже 12 ноября.

Олег ГончеровФото: Мария ЛЕНЦ

Дома к зиме готовы

Отвечает Наталья Жавнова, генеральный директор УК «ЖСК»:

- Компания получила паспорт готовности еще в августе. 99% жилого фонда были готовы уже к середине сентября. Около 50 домов нуждались в доработке, и это было сделано.

Руководитель компании отметила, что больший объем выполненных работ по текущему ремонту и качественная подготовка к зиме, связаны еще и с тем, что собственники стали активнее, УК ЖСКХ удалось наладить диалог. Быстрее проходят собрания, активнее принимаются решения.

Наталья ЖавноваФото: Мария ЛЕНЦ

На тревожный звонок с Тотми-

на, 8г, где идет капитальный ремонт, срезаны батареи, нет тепла, Наталья Владимировна ответила, что действительно есть проблемы в домах, где региональным фондом капитального ремонта и строительства проводятся работы по ремонту систем отопления, и, увы, жители вынуждены ждать.

ЦИФРЫ

Во время ремонтной кампании 2018 года специалисты УК ЖСК уже заменили порядка 5000 оконных проемов в подъездах, отремонтировали или установили новые входные группы, сделали 50 км межпанельных швов. В планах этого года - ремонты 426 подъездов, 326 готовы, на остальных работы скоро будет закончены. Всего на текущий ремонт в этом году компания направила 393 миллиона, это на 34 миллиона больше, чем в прошлом. Все работы планируются исходя из пожеланий собственников, которые они озвучивают и принимают на собраниях.

НА ЗАМЕТКУ

Кроме обеспечения теплом красноярцев, СГК будет обслуживать объекты Зимней универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске в начале марта. Тепловой энергией от теплоисточников СГК будут обеспечены: спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», студенческий городок СФУ «Комплекс общежитий для студентов «Перья», многофункциональный комплекс СФУ, медицинский центр в деревне Зимней универсиады-2019, Ледовый дворец «Кристалл Арена» по ул. Партизана Железняка, другие спортивные и медицинские объекты. В декабре будут подключены к системе Центральный стадион и стадион «Енисей» с крытой ледовой ареной на улице Юности.