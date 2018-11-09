Глава Красноярска Сергей Еремин лично поучаствовал в уборке улиц от снега

СЕГОДНЯ 05:25 2018-11-09T05:31:08+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин принял участие в уборке улиц от последствий снегопада. Об этом он рассказал на своей странице в Инстраграме. Судя по его словам, результатом градоначальник оказался доволен.

eremin__krsk Глава Красноярска Сергей Еремин поучаствовал в уборке улиц от снега

- Насколько быстротечна жизнь, можно узнать по первым снегопадам. Буквально вчера устраивал ночные патрули прошлой зимой. И вот снова зима, снова уборка, но уже с новым качеством. Скоро выйдут новые снегопогрузчики, когда они заработают, качество уборки значительно улучшится, - делится эмоциями Сергей Еремин, снимая, как мощный снегопогрузчик забирает снег на дороге и отправляет его в двигающихся следом «Камаз».

Затем глава города комментирует другое видео:

«У дорожников утро начинается не с кофе. Новенькие КДМки, «дорожные пылесосы» караваном выходят на уборку улиц. В этом году впервые в истории парк дорожно-коммунальной техники обновится на 100 единиц. На сегодня уже половина спецмашин включились в работу. Остальные поступят до конца декабря. Новые машины – как «космические корабли»! Раньше ничего подобного в Красноярске не было. Оперативность и эффективность повысилась в разы. Мы не просто увеличиваем парк, а в целом переформатируем подход к содержанию, создаем эффективную матрицу зимней уборки. Вместо 15 магистральных дорог уже сейчас убираем 95. Сократили и время их уборки в два-три раза».

В ходе ночных инспекций Сергей Еремин выборочно проверил 25 магистральных улиц Красноярска. Самолично проехал за рулем новой техники, протестировал, отметил, насколько удобно водителям находиться в салоне спецмашин. Многие из них по графику работают в ночное время, когда весь город спит. Поэтому личное удобство для них – вопрос не последний.

Отметим, что за трое суток в Красноярске выпала месячная норма осадков. Это, так сказать, первая репетиция перед началом новой зимы.