После сильных морозов в Красноярск возвращается тепло

Первые сильные морозы в Красноярске уйдут уже совсем скоро, они сменятся резким потеплением. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

Сегодня 19 ноября, в понедельник, на улице пока минус 18. Ну а днем станет гораздо комфортнее – минус 8-10. Вечером пройдет небольшой снег. Только будет довольно ветрено – 2-7 метров в секунду, с порывами до 14. На дорогах гололедица.

Правда, ночью морозы опять вернутся, имейте в виду.

- По центральным районам Красноярского края местами температура воздуха минус 28-30, информируют в Среднесибирском УГМС. – Также днем на юге Таймыра местами ожидаются порывы южного ветра 17-22 метра в секунду. На дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица.

Со вторника оттепель продолжится – будет минус 6. В среду минус 2. В четверг-пятницу столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. А в субботу днем будет и вовсе плюс 1! Но уже в воскресенье подморозит – до минус 6.