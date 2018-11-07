Как красноярским садоводом получить гранты на строительство дорог и сетей

На вопросы корреспондента «КП» сегодня отвечает начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края Светлана Власова.

- Светлана Борисовна, опыт работы министерства по поддержке садоводов и огородников известен далеко за пределами края. Знаем, что для некоммерческих организаций вы уже два года проводите конкурс на получение финансовой поддержки для развития территорий. Кто-то, благодаря гранту, протянул свет в садовом обществе, кому-то удалось дорогу отремонтировать. Много проектов получило одобрение в этом году?

- Поддержка садоводов и дачников на государственном уровне -новое направление не только для Красноярского края. Но уже сегодня можно сказать, что наш опыт в этой сфере уникальный. Специалисты министерства обеспечивают реализацию краевого закона «О государственной поддержке садоводства, огородничества и дачного хозяйства», а также программу, направленную на финансирование строительства, реконструкции и ремонта объектов водоснабжения, энергетики и дорожного хозяйства в границах садоводческих товариществ. В этом году сертификаты на получение грантов победители конкурсных отборов получили в начале августа, в настоящее время деньги на счета садоводов поступили и работы начались.

Например, на строительство или ремонт дорог, объектов электро- и водоснабжения в границах СНТ гранты в размере до 2 млн. рублей предоставлены 17 участникам конкурсных отборов. Участки победителей находятся в Емельяновском, Березовском, Минусинском районах, а также в Красноярске, Зеленогорске и Железногорске.

Средства господдержки до 100 тысяч рублей на приобретение оборудования, стройматериалов и изделий, необходимых для ремонта дорог, а также объектов водоснабжения и электросетевого хозяйства, получили 42 некоммерческих товарищества Минусинского, Емельяновского, Манского, Большеулуйского, Березовского, Енисейского, Ачинского районов, а также Красноярска, Железногорска, Зеленогорска и Назарова.

Так, финансирование было предоставлено 59 садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим товариществам. На эти цели из краевого бюджета выделено чуть более 24 млн. рублей.

- Вы проводите конкурс на развитие садоводства и для муниципальных образований. В этом году какие территории получили финансирование?

- Безусловно. В январе 2018 года министерство сельского хозяйства и торговли подвело итоги конкурса по предоставлению грантов муниципальным образованиям края для развития садоводческих, огороднических и дачных объединений на их территории. 5 млн. 776 тыс. рублей получила администрация Манского района на ремонт водопроводных сетей на станции Камарчага, что позволило улучшить ситуацию с подачей водоснабжения в четырех СНТ, а также для самого поселения.

Пользуясь случаем, приглашаю читателей ознакомиться с информацией о правилах участия в конкурсе на сайте www.krasagro.ru в разделе «Садоводство».

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