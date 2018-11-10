«Трын-траву косили в полночь»: забавные зайцы попались в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике

В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив фотоловушек попали зайцы. Длинноухие обитатели заповедных лесов песенок, в отличие от своих песенных собратьев, трын-траву не косили и странных слов не напевали. Напротив, они прислушивались к шорохам ночного леса. Казалось, хрустни сейчас неподалеку веточка – и пустятся врассыпную, только их и видели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/677167" frameborder="0"></iframe> забавные зайцы попались в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике.

Заяц-беляк (в научном сообществе его величают как Lepus timidus) – это довольно многочисленный вид в заповеднике. Любят селиться в поймах рек, поросших тальниками. Или в смешанных лесах с разнотравьем и кустарниками. У верхней границы леса зайцы селятся по ерниковым зарослям, в сплошную тайгу заселяются по кустарниковым поймам рек и ручьев.

Что представляют из себя зайцы, представляют, наверное, все. Небольшой зверек с относительно компактным туловищем, круглой головой, длинными ушами и коротким хвостом. Но есть кое-что интересное, о чем вы можете не догадываться. Например, прижатое вперед ухо доходит до кончика носа или чуть-чуть заходит за него. Задние ноги значительно больше и сильнее передних, поэтому заяц легко и далеко прыгает. А масса тела зверька достигает до 3 кг, причем самочки немного крупнее самцов.

Линяют зайцы два раза в год. Весной линька начинается во второй половине апреля и длится около месяца, осенняя длится с сентября до ноября. Так что на видео зайцы только начинают переодевать серую шубку на чисто белую.