2018-11-10T08:13:59+03:00
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«Трын-траву косили в полночь»: забавные зайцы попались в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике

Длинноухие щипали траву и прислушивались к тишине [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Трын-траву косили в полночь»: забавные зайцы попались в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике. Фото: стоп-кадр видео«Трын-траву косили в полночь»: забавные зайцы попались в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике. Фото: стоп-кадр видео
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В Саяно-Шушенском заповеднике в объектив фотоловушек попали зайцы. Длинноухие обитатели заповедных лесов песенок, в отличие от своих песенных собратьев, трын-траву не косили и странных слов не напевали. Напротив, они прислушивались к шорохам ночного леса. Казалось, хрустни сейчас неподалеку веточка – и пустятся врассыпную, только их и видели.

забавные зайцы попались в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике.

Заяц-беляк (в научном сообществе его величают как Lepus timidus) – это довольно многочисленный вид в заповеднике. Любят селиться в поймах рек, поросших тальниками. Или в смешанных лесах с разнотравьем и кустарниками. У верхней границы леса зайцы селятся по ерниковым зарослям, в сплошную тайгу заселяются по кустарниковым поймам рек и ручьев.

Что представляют из себя зайцы, представляют, наверное, все. Небольшой зверек с относительно компактным туловищем, круглой головой, длинными ушами и коротким хвостом. Но есть кое-что интересное, о чем вы можете не догадываться. Например, прижатое вперед ухо доходит до кончика носа или чуть-чуть заходит за него. Задние ноги значительно больше и сильнее передних, поэтому заяц легко и далеко прыгает. А масса тела зверька достигает до 3 кг, причем самочки немного крупнее самцов.

Линяют зайцы два раза в год. Весной линька начинается во второй половине апреля и длится около месяца, осенняя длится с сентября до ноября. Так что на видео зайцы только начинают переодевать серую шубку на чисто белую.

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