Александр Речицкий: «10 ноября — это праздник сильных и мужественных людей»

Николай Патрушев - о красноярском опыте

- Александр Георгиевич, в конце октября глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Новосибирске совещание, где отметил не только возрастающую террористическую опасность, но и принимаемые в Красноярском крае меры по снижению рецидивной преступности. Речь идет о преступлениях, совершаемых теми, кто уже привлекался к уголовной ответственности.

- Да, рецидивная преступность представляет собой один из особо опасных видов и мне, как начальнику краевого управления полиции было приятно услышать от главы Совбеза оценку принимаемых нами мер в этом направлении. Николай Платонович отметил также, что за 9 месяцев текущего года в Сибирском федеральном округе отмечается снижение зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.

Раз уж мы затронули статистику, то приведу еще пару региональных показателей, с которыми подошли к своему профессиональному празднику сотрудники полиции Красноярья. За этот же период в крае число зарегистрированных преступлений снизилось почти на 10 %, тогда как в целом по России – на 3,9 %, а по Сибирскому федеральному округу – на 5 %.

Аналогичные тенденции наблюдаются по тяжким и особо тяжким преступлениям, количество которых сократилось более, чем на 3 %. Мы отмечаем в текущем году сокращение более, чем на 8 % умышленных убийств, на 16,4 % - причинения тяжкого вреда здоровью, на 23 % — грабежей, на 18,4 % — мошенничеств. Констатируем мы и снижение количества ДТП со смертельным исходом, а также краж чужого имущества.

О мафии или ОПГ

– Как продвигается расследование целого «узла» коррупционных дел в Богучанском районе?

- Это достаточно резонансное дело. Территория Богучанского района была декриминализирована. Органы власти этой территории, крупные предприниматели, занятые в лесопромышленном комплексе, правоохранительные органы, сфера управления ЖКХ – все эти сферы были настолько увязаны в криминальные процессы, что пришлось действовать комплексно и масштабно.

- Можно сказать, что там создали мафию?

- В российском законодательстве такого юридического термина, как «мафия» нет, а есть «организованное преступное сообщество» (ст. 210 УК РФ). Это практически то же самое, что и «организованная преступная группа», только статьи и санкции разные. Началась масштабная операция в районе с ареста главы района Бахтина, после чего последовали задержания других фигурантов. Одно из последних – заместителя главы администрации района Карнаухова.

Не исключено, что будут новые аресты, но сейчас мы сосредоточились на решении задач по качественному оперативному сопровождению уголовных дел. На сегодняшний день таких дел по Богучанскому району — 52. Мы работает в консолидации со следственным комитетом, УФСБ, прокуратурой. Я уже три раза побывал в этом районе, пришлось в том числе принимать и кадровые решения — отправлен в отставку начальник отдела полиции. Это поучительная для всех история.

- Как известно, фигуранты этого громкого дела Александр Бахтин и Юрий Ефимов находятся уже не в СИЗО, а под подпиской о невыезде и домашним арестом. Уже высказываются опасения о развале дела.

-Никогда не стоит руководствоваться слухами, никаких оснований для развала этого уголовного дела нет. Главный обвиняемый Александр Бахтин болен, он находится под подпиской о невыезде, ограничен в своих передвижениях. При этом он не признает своей вины и отказывается сотрудничать со следствием.

Что касается Юрий Ефимова, который до избрания в депутаты Законодательного собрания работал в руководящих структурах Богучанского района — был заместителем главы, председателем районного совета депутатов, то суд счет возможным сменить ему меру пресечения на домашний арест. Дело это непростое, с большим количеством фигурантов (10 человек!) и с большим количеством эпизодов. Наша задача объединить их в одно.

Многие интересуются, почему расследованием этого громкого дела занимаются сразу несколько ведомств. Хочу пояснить, что категория тяжких и особенно тяжких преступлений (убийства, изнасилования и т. д.) — это исключительная компетенция Следственного комитета, а вот полное оперативное сопровождение, направленное на установление лиц, причастных к этим преступлениям, их раскрытие ложится на плечи полицейских.

О расследовании преступления в КрасГМУ

- Вопросы коррупционной составляющей в отношении должностных лиц, как например, в уголовном деле в отношении ректора Красноярского медуниверситета, статья, по которой он обвиняется, позволяет альтернативно расследовать либо СК либо полиции.

Выявление подобного рода фактов и документирование осуществляет как подразделение полиции, так и федеральной службы безопасности. То есть идет документирование, сбор необходимых доказательств, согласований со следствием, возбуждается уголовное дело и все дальнейшие мероприятия уже идут под руководством следователя.

Уголовное дело в отношении ректора Красноярского государственного медицинского университета Ивана Артюхова находится у нас, в следственной части ГСУ ГУВД по Красноярскому краю. Оно было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности ФСБ. Говорить о ходе расследования не могу, поскольку это является тайной следствия. Мы проводим все необходимые следственные действия для того, чтобы установить причастность к инкриминируемым ему преступлениям. Артюхов подозревается в присвоении или растрате в особо крупном размере ( ч. 4, ст.160 УК РФ) при реконструкции главного корпуса вуза.

О паспорте для старовера из Бразилии

- Недавно вам пришлось принимать самое непосредственное участие в судьбе гражданина Бразилии куда в свое время эмигрировали его родители-староверы. Вернувшись в Россию, а точнее, в Туруханский район, мужчина продолжал жить без документов, успев даже жениться, у супругов уже трое детей. Забегая вперед, можно сказать, что эта история с благополучным финалом.

- Должен сказать большое спасибо правозащитнице Ольге Александровне Суворовой, которая подняла эту тему. Сегодня ситуация благополучно разрешилась. Ханофер Ефимофф ди Кейрос получил паспорт гражданина Бразилии, теперь ему предстоит оформить российское гражданство. Паспорт получила и его жена, более того они зарегистрировали свой брак и уже вернулись домой, в Туруханский район.

Это была, действительно, нестандартная ситуация. Оперативно включиться в нее были вынуждены и МВД , и суд, и Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, и правозащитники. В нашем крае староверов не так уж и много — около 150 семей. Я поставил для себя задачу понять, что у них с документами, чтобы в будущем, если возникнут трудности, помочь легализоваться. Убежден, с людьми надо разговаривать. Прежде чем применить в отношении того или иного нарушителя всю строгость закона, надо понять, насколько это справедливо, руководствуясь прежде всего здравым смыслом.

В Красноярском центре содержания иностранных граждан, где успел побывать старовер из Бразилии, сейчас находится более 30 человек. Многие из них отбывали наказание в местах лишения свободы, а таких граждан не всегда хотят видеть на родине, поэтому они ожидают решения своей судьбы в этом центре. Красноярский край — привлекательный для иностранных граждан регион, поскольку здесь много крупных промышленных компаний, и мы в своей работе исходим из того, что число иностранных рабочих будет увеличиваться, а значит эта тема будет для правоохранителей все более актуальна.

Награждать лучших накануне праздника - это традицияФото: Мария ЛЕНЦ

Об иностранном языке

- Дополнительных усилий потребует от личного состава краевого управления полиции и грядущая Универсиада, которая откроется 2 марта 2019 года. Как идет подготовка, хватит ли собственных сил?

- Собственными силами для проведения мероприятия такого уровня мы конечно же не обойдемся. Для поддержания порядка на объектах Зимней универсиады заявлена 6-тысячная группировка полицейских. Причем, к нам будут откомандированы коллеги в основном из сибирских регионов. Россия накопила уже большой опыт проведения подобных мероприятий, существует нормотворческая база, мы знаем и что делать и как делать.

- Особый спрос нынче на иностранные языки, на которых в скором будущем предстоит изъясняться и нашим стражам порядка. Получается?

- Должно получиться. Наши полицейские учат иностранные языки. Разработаны словари-разговорники, которые позволят сотрудникам полиции общаться с гостями спортивного форума, причем, не только на английском языке. Обучение в первую очередь пройдут сотрудники дежурных частей и ППС, это те, к кому прежде всего и будут обращаться за помощью иностранные гости. Красноярск сегодня находится под пристальным вниманием всей мировой общественности и для нас нет более важного вопроса, чем подготовка к Универсиаде.

О нарушениях общественного порядка и уличной преступности

- Продолжается работа и по снижению уличной преступности. Смотрите, ежегодно в краевой центр из мест лишения свободы возвращается около 8 тысяч человек. К каждому из них по месту жительства тут же приходит участковый, а если на этом этапе вливается еще и власть, помогая с трудоустройством таких граждан, то человек получает шанс адаптироваться, а не идти снова грабить.

К тем, кто не хочет нормально жить, мы относимся соответствующим образом. За 2 года мы убрали из Красноярска большую группу преступных, одиозных личностей. Заметил также, что отношение самих горожан к различным правонарушениям становится все более нетерпимым. На поддержание порядка комплексно задействованы все силы и средства

Сегодня Росгвардия - это серьезный партнер и коллега, который тоже оказывает содействие в охране общественного порядка. Мы тоже знаем , в каких коммерческих организациях или на каких объектах есть вооруженные сотрудники частных охранных предприятий, а а также силы ДПС, патрульно-постовой службы.

В период усилений или общественно-массовых мероприятий мы готовим резервы, поднимается личный состав, в том числе аппарата главка. Если мероприятия проводятся в городе, то он накрывается так называемой сетью маршрутов патрулирования. Каждый экипаж, каждый сотрудник отвечает за конкретный участок, и это позволяет нам очень гибко реагировать на любые изменения обстановки.

Вы наверное заметили, какие изменения у нас происходят на популярной у жителей краевого центра набережной Красноярска. Кстати говоря, именно мы были инициаторами того, чтобы убрать оттуда молодежь, которые в выходные просиживала там за кальянами. Я очень часто гуляю по набережной и был поражен размахом этого явления. Мы навели там порядок. Подготовили целую группу велосипедистов, закупили 4 современных двухколесных средства передвижения. Перед велопатрулем была поставлена задача патрулировать вечером и днем на всей протяженности набережную Енисея и остров Татышев.

- Красноярск заметно преобразился перед Универсиадой — появились новые скверы и парки с современными скамейками, зонами отдыха, но приходится признать, что сохранить все в сохранности не всегда удается. Доживут ли все эти новшества до Универсиады?

- Совсем недавно открылся парк «Гремячая Грива» и мы незамедлительно среагировали - там оперативно дежурили экипажи ГИБДД, потому что для людей это новое место, не все знают как парковаться, поскольку не было знаков, не полностью была произведена разметка. Там есть велосипедные асфальтированные дорожки, но и покрытые легкой щебенкой пешие зоны, где прогуливаются люди, так там мы установили наряды, особенно в вечерние и выходные дни, чтобы они обеспечивали безопасность.

Вот такая гибкая система реагирования.

О добровольной народной дружине

- В советские годы были популярны добровольно-народные дружины. Этот опыт взят на вооружение и в наши дни. Насколько успешно, на ваш взгляд?

- Напомню,что есть федеральный закон от 2016 года, который нацеливает гражданское общество добровольно оказывать содействие в охране общественного порядка правоохранительным органам. Мы этим правовым инструментом очень серьезно пользуемся. Сегодня на территории края создано порядка 40 организаций, они есть почти в каждом районе.

Вот, например, если взять Норильск, то уровень преступности в сравнении со всеми крупными городами региона здесь самый низкий, потому что там очень активно используются и задействуются общественные организации. Например, строевые казаки в форменном обмундировании вместе с сотрудниками полиции несут службу. Кроме того, есть там добровольная организация, порядка 40 человек, которая оказывает содействие в охране общественного порядка в период проведения крупных мероприятий, так как День металлурга и других. Люди на добровольной основе оказывают помощь в патрулировании.

Должен сказать, что в охране порядка мы очень активно сотрудничаем со студенческой молодежью: практически во всех крупных вузах существуют свои студенческие отряды, которые обеспечивают правопорядок на своих территориях. Дважды в этом году я выступал с лекциями перед студентами СФУ и в подавляющем большинстве на них присутствовали как раз добровольцы из этих отрядов. Эти ребята хорошо осознают, что оказывают серьезное влияние на состояние оперативной обстановки у себя в вузе. Многие из них после окончания учебы видят для себя перспективу работы в правоохранительных органах.

Свою роль в организации таких объединениях играют и существующие льготы. Сотрудник полиции социально защищен, а вот добровольно участвующий в обеспечении охраны общественного порядка гражданин практически лишен такой защиты. Например, человек трудится на производстве, у него 8 часовой рабочий день, а вечером ему нужно идти охранять улицу. Не каждый на это пойдет, но этот закон обязывает власти организовывать такую работу.

Мы предлагаем, если человек вечерами помогает сотрудникам полиции охранять порядок, то его надо чем-то мотивировать. Например, бесплатным проездом на общественном транспорте, предоставлением дополнительных дней отдыха, выплатой денежных средств. Не могу сказать, что повсеместно, но в отдельных случаях это получается. В Красноярске, например, есть возможность стимулировать таких добровольцев деньгами. В районах из-за дефицита бюджетных средств ищут другие возможности стимулировать дружинников.

О системе «Безопасный город»

- В день на территории края регистрируется свыше 2 тысяч заявлений и обращений граждан о правонарушениях. В целом за сутки возбуждается от 10 до 150 уголовных дел, с признаками преступлений и в подавляющем большинство основную нагрузку дает город, краевой центр. В районах ситуация несколько иная.

На выездном совещании в Новосибирске, о котором мы уже сегодня вспоминали, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что благодаря появлению камер видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием людей в Сибирском федеральном округе впервые за последние десять лет отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений.

В Красноярске, а также в крупных городах, таких как Ачинск, Минусинск, Канск, Норильск, Шарыпово - там практически везде работают система «Безопасный город». Надо понимать, что такие системы — это не функция полиции, а компетентность органов власти, которые не всегда располагают достаточными финансами для их приобретений.

Поэтапно решается сейчас вопрос с обеспечительными мерами безопасности в первую очередь школьных и дошкольных учреждений. Постепенно этот сегмент видеонаблюдений заполняет наше сознание и то пространство, где нет физического присутствия сотрудников полиции.

О празднике

- Личный состав ГУ МВД по Красноярскому краю насчитывает 17 тысяч человек, из них 15 тысяч — это люди в погонах.

Убежден, что 10 ноября — это праздник сильных и мужественных людей, которые считают своим гражданским и нравственным долгом защищать интересы государства и общества от преступного мира. Поздравляю с профессиональным праздником ветеранов органов внутренних дел, заложивших основу сегодняшних достижений, сотрудников всех подразделений, членов их семей, с волнением ожидающих их со службы! Стойкости, согласия и благополучия вам, дорогие друзья!

- Примите, Александр Георгиевич, и наши поздравления!

-Спасибо!