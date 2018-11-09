Это не шутки – без кондуктора в маршрутке: в красноярских автобусах появятся терминалы для расчета по банковским картам

СЕГОДНЯ 06:48 2018-11-09T06:52:08+03:00

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Рассчитаться в маршрутном автобусе сейчас можно наличкой или предъявить транспортную (социальную в том числе) карту. Но уже с начала следующего года пассажиры смогут оплатить проезд и банковскими картами. По словам Вячеслава Ерошевича, директора ГП «Красавтотранс», к 2021 году в краевом центре планируется переход к обслуживанию без кондукторов.

Мнения в обществе по поводу безналичной оплаты разделились. И, прежде всего, связано это с отсутствием полной информации о грядущих нововведениях. Мы попытались разобраться, как, когда и каким образом мы будем оплачивать проезд в общественном транспорте. Итак…

Как и кому платить?

С начала следующего года у кондукторов во всех автобусах должны появиться новые считывающие устройства. К ним можно будет приложить уже привычную транспортную, социальную, а также банковскую карту любого типа (Маэстро, Виза, Мир). Наличный расчет пока сохраняется, поэтому, если вы по идейным соображениям не хотите оплачивать проезд картой, можно будет отдать заветные 22 рубля.

- У пассажиров не должно возникать беспокойства по поводу сохранности личных данных карт, - комментирует Вячеслав Ерошевич. – Все защитные механизмы осуществляются банком, и доступа к каким-либо данным нет ни у перевозчика, ни, тем более,у кондуктора.

Более того, с июля следующего года пассажирам, которые рассчитываются банковскими картами, будут выдаваться фискальные чеки.

Изменится ли стоимость проезда?

Вопрос, который сам собой возникает, ведь расходы перевозчиков явно должны возрасти. О стоимости проезда разговоры возникают в краевом центре периодически. Один из аргументов – стабильно растущая цена на дизельное топливо:

- Нововведения хороши, только пока непонятно, как все это будет реализовываться на практике, - комментирует Анна Ялтонская, автоперевозчик. – Новые сканеры многие перевозчики пока в глаза не видели. Одно понятно, что это усложнит работу нам. Мы не знаем, сколько будут стоить аппараты, каков размер банковской комиссии. Пока наша главная головная боль – солярка. Она съедает весь наш доход! Кроме того, старые сканеры постоянно выходят из строя, и нам еженедельно приходится их ремонтировать.

С июля следующего года пассажирам, которые рассчитываются банковскими картами, будут выдаваться фискальные чеки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Повышение стоимости проезда – вопрос, который пока не рассматривается, но логично, что как только новое оборудование заработает в маршрутках, он возникнет.

Без кондукторов

Пока этот вариант только на обсуждении. И не потому, что автоперевозчики озабочены тем, куда трудоустроить высвободившуюся рабсилу. Речь идет, прежде всего, о правилах работы автобусов. Как проверить, рассчитался ли человек за проезд? Какими полномочиями наделить контролеров? Сколько будет стоить для бюджета города оснащения контролеров сканерами? Вопросов остается еще много, и ответов на них пока нет ни у перевозчиков, ни в департаменте транспорта.

ДОСЛОВНО

Николай Патрин, руководитель автобусного предприятия:

- Я пока сомневаюсь в успехе преобразований, которые планируются со следующего года. Сканеры на маршрутах материально и морально устарели. Часто выходят из строя. На сегодняшний день перевозчики реально теряют прибыль. Часто возникает ситуация, когда терминал выходит из строя в середине пути. По контракту, вне зависимости, работает ли оборудование, мы обязаны довезти пассажиров. У тех пассажиров, которые успели рассчитаться, деньги списались, а до перевозчиков они могут уже и не дойти. Ежедневно по нескольку автобусов сходят с линии в течение дня из-за неисправности терминалов. Хотелось бы, чтобы сканеры были не у кондуктора, а стационарные, но решать это нужно на законодательном уровне.