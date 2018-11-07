5 простых решений, которые создадут домашний уют

7 Нояб. 11:26 2018-11-08T12:33:45+03:00

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Зачастую уютным дом делает не дизайнерский ремонт и не дорогая мебель. Даже в обставленной по последнему писку моды квартире может быть неуютно, а вот в небольшой «хрущевке» захочется остаться надолго. Комфорт – понятие довольно абстрактное, одному нужны мелочи и статуэтки, другому – множество книжных полок, третьему нужно обилие подушек и мягкой мебели. Зимой дом становится куда более важным, нежели чем летом –мы проводим в квартире холодные вечера, и как никогда хочется тепла и уюта.

Итак, топ-5 вещей, которые создадут уют дома:

1. Шторы

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Шторы – важнейший элемент атмосферы в доме. В зависимости от типа вашей квартиры, подберите легкую органзу или более плотные портьеры, которые защитят вашу квартиру от любопытных глаз и солнечных лучей. Вышивка, кружева, цвет штор зависят от вкуса домочадцев и модных веяний. На зимние шторы лучше выбирать более плотную структуру и теплые оттенки тканей. В тренде сейчас натуральные и текстурные ткани – лен, велюр, сатин.

2. Пледы, подушки и текстиль

С этими элементами можно экспериментировать бесконечно. Мягкие ворсистые пледы или шерстяные покрывала – то, что нужно для уютного зимнего вечера с какао и пряниками.

Декоративные подушки со сменными наволочками позволят менять настроение интерьера по вашему желанию - от стильного скандинавского до яркого новогоднего! Кстати, в салоне домашнего текстиля ТАС вы не останетесь равнодушными к пледам - вязаные, плетеные, велюровые, плюшевые и шерстяные! На любой вкус, цвет и интерьер! От уютных (крупных и мягких) до сдержанных шерстяных - они будут особым дополнением к обстановке.

Фото: предоставлено партнером

Текстиль для спальни так же поможет в создании особой атмосферы. Главное здесь - выбирать качественные материалы и прислушиваться к своим ощущениям. Так, например, постельное белье из сатина не только обладает дышащими свойствами, но еще и очень долговечно, не говоря уже об ощущениях, которые вы испытываете, прикасаясь к нежным шелковистым простыням!

- Выбор домашнего текстиля в ТАС настолько огромен, что стоит познакомиться с ним лично. – комментирует Юлия Андрианова. - Недавно мы посетили крупнейшую текстильную выставку в Москве - Heimtextile 2018 и уже сейчас нам приходят новые интересные коллекции постельного белья и полотенец от новых партнеров!

3. Правильное освещение

Для каждой комнаты стоит подобрать «свое» освещение – в спальне и гостиной гармоничнее всего будут смотреться бра и светильники. На приборы лучше всего установить диммеры – светорегуляторы, позволяющие менять интенсивность света. На кухне светильники лучше всего располагать над обеденным столом и рабочей поверхностью. Свечи тоже могут являться дополнительным элементом освещения – и решать еще несколько задач – задавать ноты зимнему вечера и ароматизировать жилье.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4. Ароматы

Ароматы – это не только осязаемая атмосфера дома, но и элемент декора квартиры.

Вариантов несколько:

- Свечи – гелевые и восковые. Обычно бюджетные варианты чадят и не дают качественного аромата, поэтому рекомендуем остановиться на более дорогих вариантах. Например, есть смысл попробовать ароматы компании «Stoneglow», которые не раз получали призовые места в специальных номинациях и действительно создадут атмосферу тепла в доме.

- Диффузоры – емкость с тростниковыми или фибровыми палочками, которые впитывают в себя аромат на масляной основе из изящной стеклянной емкости. Степень ароматизации можно с легкостью регулировать количеством палочек. Чем их больше, тем ярче и насыщенней будет аромат в квартире.

Фото: предоставлено партнером

- Саше – ароматические подушечки или мешочки с наполнителями. Лучше всего такие ароматизаторы подходят для шкафов с одеждой, постельным или нижним бельем.

- Спреи – тут подразумеваются не стандартные освежители воздуха, а изящные спреи, больше напоминающие парфюм для квартиры. Дополнить свежесть чистой квартиры с легкостью поможет аромат жасмина или пиона. Спрей можно распылить на нижнюю часть штор, подушки для дивана и другие текстильные предметы интерьера.

При выборе аромата очень важно знать, что бывают моно-ароматы и купажные ароматы. Моно ароматы - это ароматы настроения. Как вы услышали этот аромат на тестере, так он и будет пахнуть у вас дома. Моно-аромат отлично подходит людям точно знающим, чего они хотят, поскольку этот аромат будет создавать именно то настроение, которое ассоциативно возникает с этим вкусом.

Фото: предоставлено партнером

Купажные ароматы - это сложные по своей структуре композиции. Они имеют три ноты - базовую, ноту сердца и верхнюю ноту. Как правило, в каждой ноте вы услышите по два-три аромата, которые, сливаясь, дают неповторимый букет благоухания!

Огромный выбор ароматов для дома представлен здесь.

5. Семейные фотографии

Самые неуютные помещения – это помещения, в которых никто не живет. Фотографии в рамках или без них создадут живую атмосферу.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Тут тоже есть несколько вариантов:

- Настольная фоторамка

- Настенное панно или генеалогическое древо

- Фотодиптихи и фототриптихи – фоторамки, объединяющие две-три фотографии

- Фотосушки – фотографии на веревке, закрепленные прищепками

- Фотопазлы