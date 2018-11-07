5 простых решений, которые создадут домашний уют
Зачастую уютным дом делает не дизайнерский ремонт и не дорогая мебель. Даже в обставленной по последнему писку моды квартире может быть неуютно, а вот в небольшой «хрущевке» захочется остаться надолго. Комфорт – понятие довольно абстрактное, одному нужны мелочи и статуэтки, другому – множество книжных полок, третьему нужно обилие подушек и мягкой мебели. Зимой дом становится куда более важным, нежели чем летом –мы проводим в квартире холодные вечера, и как никогда хочется тепла и уюта.
Итак, топ-5 вещей, которые создадут уют дома:
1. Шторы
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Шторы – важнейший элемент атмосферы в доме. В зависимости от типа вашей квартиры, подберите легкую органзу или более плотные портьеры, которые защитят вашу квартиру от любопытных глаз и солнечных лучей. Вышивка, кружева, цвет штор зависят от вкуса домочадцев и модных веяний. На зимние шторы лучше выбирать более плотную структуру и теплые оттенки тканей. В тренде сейчас натуральные и текстурные ткани – лен, велюр, сатин.
2. Пледы, подушки и текстиль
С этими элементами можно экспериментировать бесконечно. Мягкие ворсистые пледы или шерстяные покрывала – то, что нужно для уютного зимнего вечера с какао и пряниками.
Декоративные подушки со сменными наволочками позволят менять настроение интерьера по вашему желанию - от стильного скандинавского до яркого новогоднего! Кстати, в салоне домашнего текстиля ТАС вы не останетесь равнодушными к пледам - вязаные, плетеные, велюровые, плюшевые и шерстяные! На любой вкус, цвет и интерьер! От уютных (крупных и мягких) до сдержанных шерстяных - они будут особым дополнением к обстановке.
Фото: предоставлено партнером
Текстиль для спальни так же поможет в создании особой атмосферы. Главное здесь - выбирать качественные материалы и прислушиваться к своим ощущениям. Так, например, постельное белье из сатина не только обладает дышащими свойствами, но еще и очень долговечно, не говоря уже об ощущениях, которые вы испытываете, прикасаясь к нежным шелковистым простыням!
- Выбор домашнего текстиля в ТАС настолько огромен, что стоит познакомиться с ним лично. – комментирует Юлия Андрианова. - Недавно мы посетили крупнейшую текстильную выставку в Москве - Heimtextile 2018 и уже сейчас нам приходят новые интересные коллекции постельного белья и полотенец от новых партнеров!
3. Правильное освещение
Для каждой комнаты стоит подобрать «свое» освещение – в спальне и гостиной гармоничнее всего будут смотреться бра и светильники. На приборы лучше всего установить диммеры – светорегуляторы, позволяющие менять интенсивность света. На кухне светильники лучше всего располагать над обеденным столом и рабочей поверхностью. Свечи тоже могут являться дополнительным элементом освещения – и решать еще несколько задач – задавать ноты зимнему вечера и ароматизировать жилье.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
4. Ароматы
Ароматы – это не только осязаемая атмосфера дома, но и элемент декора квартиры.
Вариантов несколько:
- Свечи – гелевые и восковые. Обычно бюджетные варианты чадят и не дают качественного аромата, поэтому рекомендуем остановиться на более дорогих вариантах. Например, есть смысл попробовать ароматы компании «Stoneglow», которые не раз получали призовые места в специальных номинациях и действительно создадут атмосферу тепла в доме.
- Диффузоры – емкость с тростниковыми или фибровыми палочками, которые впитывают в себя аромат на масляной основе из изящной стеклянной емкости. Степень ароматизации можно с легкостью регулировать количеством палочек. Чем их больше, тем ярче и насыщенней будет аромат в квартире.
Фото: предоставлено партнером
- Саше – ароматические подушечки или мешочки с наполнителями. Лучше всего такие ароматизаторы подходят для шкафов с одеждой, постельным или нижним бельем.
- Спреи – тут подразумеваются не стандартные освежители воздуха, а изящные спреи, больше напоминающие парфюм для квартиры. Дополнить свежесть чистой квартиры с легкостью поможет аромат жасмина или пиона. Спрей можно распылить на нижнюю часть штор, подушки для дивана и другие текстильные предметы интерьера.
При выборе аромата очень важно знать, что бывают моно-ароматы и купажные ароматы. Моно ароматы - это ароматы настроения. Как вы услышали этот аромат на тестере, так он и будет пахнуть у вас дома. Моно-аромат отлично подходит людям точно знающим, чего они хотят, поскольку этот аромат будет создавать именно то настроение, которое ассоциативно возникает с этим вкусом.
Фото: предоставлено партнером
Купажные ароматы - это сложные по своей структуре композиции. Они имеют три ноты - базовую, ноту сердца и верхнюю ноту. Как правило, в каждой ноте вы услышите по два-три аромата, которые, сливаясь, дают неповторимый букет благоухания!
Огромный выбор ароматов для дома представлен здесь.
5. Семейные фотографии
Самые неуютные помещения – это помещения, в которых никто не живет. Фотографии в рамках или без них создадут живую атмосферу.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Тут тоже есть несколько вариантов:
- Настольная фоторамка
- Настенное панно или генеалогическое древо
- Фотодиптихи и фототриптихи – фоторамки, объединяющие две-три фотографии
- Фотосушки – фотографии на веревке, закрепленные прищепками
- Фотопазлы