«Пинал полицейских и матерился»: суд оштрафовал на 320 тысяч рублей москвича-авиадебошира

СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-07T13:41:08+03:00

До суда мужчина находился под стражей Фото: стопкадр с видео

32-летний мужчина летел в Якутию и во время полета оскорблял бортпроводников и пассажиров [видео]

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Рейс «Домодедово - Мирный» в августе этого года пассажиры ТУ-154 запомнили надолго. Все потому, что 32-летний житель Москвы устроил на борту настоящий скандал: крыл матом бортпроводников, пилотов и пассажиров. А в аэропорту кинулся в драку с полицейскими, пинался и продолжал ругаться матом.

Столичный авиадебошир в Якутии.

А ведь полицейские даже пытались его уговаривать вести себя мирно.

- Вы понимаете, что сотрудник при исполнении? - спокойно спрашивает закованного в наручники дебошира сотрудник полиции.

- Да мне п..., - все никак не угомонится мужчина. Далее следуют сплошные маты.

В итоге, мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ — хулиганские действия на воздушном транспорте, оскорбления и насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. А теперь суд вынес свой вердикт.

- К штрафу в 320 тысяч рублей приговорил суд 32-летнего авиадебошира из Москвы, задержанного в Якутии 15 августа. В салоне самолета пьяный мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками, а затем неадекватно вел себя и в дежурной части полиции, - кратко сообщили в пресс-службе СК России.