«Пинал полицейских и матерился»: суд оштрафовал на 320 тысяч рублей москвича-авиадебошира
Рейс «Домодедово - Мирный» в августе этого года пассажиры ТУ-154 запомнили надолго. Все потому, что 32-летний житель Москвы устроил на борту настоящий скандал: крыл матом бортпроводников, пилотов и пассажиров. А в аэропорту кинулся в драку с полицейскими, пинался и продолжал ругаться матом.
Столичный авиадебошир в Якутии.
А ведь полицейские даже пытались его уговаривать вести себя мирно.
- Вы понимаете, что сотрудник при исполнении? - спокойно спрашивает закованного в наручники дебошира сотрудник полиции.
- Да мне п..., - все никак не угомонится мужчина. Далее следуют сплошные маты.
В итоге, мужчину заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213, ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ — хулиганские действия на воздушном транспорте, оскорбления и насилие в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. А теперь суд вынес свой вердикт.
- К штрафу в 320 тысяч рублей приговорил суд 32-летнего авиадебошира из Москвы, задержанного в Якутии 15 августа. В салоне самолета пьяный мужчина провоцировал конфликт с бортпроводниками, а затем неадекватно вел себя и в дежурной части полиции, - кратко сообщили в пресс-службе СК России.