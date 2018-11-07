Читаете Донцову? Молодцы!

СЕГОДНЯ 11:29 2018-11-07T11:38:57+03:00

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- Вы не первый раз в Красноярске, расскажите, как изменилась ярмарка книжной культуры за эти годы.

- Я - ветеран движения, была на большинстве ярмарок в Красноярске, мне кажется, они, в хорошем смысле, стабильны. Это место, в котором действительно происходит очень много всего интересного, и тут ничего не меняется. И это прекрасное, разумное, хорошо организованное событие продолжает таковым оставаться. Я сама много хожу на встречи, поскольку сюда приезжают люди, которых не всегда можно увидеть в Москве, например, французская писательница Натали Азуле. Я очень люблю КРЯКК и считаю, что в России осталось два таких важных книжных события - Красноярская ярмарка и Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fictio№, больше ничего нет. Она больше по размерам, но и Москва больше Красноярска, а по уровню осмысленности они сопоставимы.

- На одной из встреч вы говорили о том, что сейчас нет литературных маркеров, нет того Сартра, по которому можно найти близких по духу. А как же ценители Донцовой? Разве это не показатель личности?

- Нет людей, которые читают только Донцову. И, кстати, ее чаще всего читают в больницах. Женщины нуждаются в психологической поддержке и получают ее от Донцовой. Это не значит, что они не способны понимать серьезные книги - так, у меня есть подруга, которая время от времени читает Донцову, она кандидат филологических наук, так что с вкусами и читательскими навыками у нее все в порядке. Я и сама в свое время прочла несколько романов Донцовой. Они, конечно, однотипные, и к тому же я не нуждаюсь в таком типе утешения, мне обычно в трудную минуту помогают шоколад, мороженое или шоппинг с подругой. Но Донцова - не маркер, ее читают очень разные люди. И очень занятые бизнес-леди, чтобы на время выключить голову, и домохозяйки, у которых есть перерыв 15-20 минут между отвести-забрать детей. Человек сегодня читает не для социума, а для себя, причем в разных случаях он выбирает разные книги – и Донцова может соседствовать все с тем же Сартром, почему нет.

В этом году в Красноярске Галина Юзефович презентовала свою новую книгу. Фото со страницы Галины Юзефович в Facebook/

- Вы знаете, что такое рай - это когда все читают. А есть туда дорога?

- Я строю рай вокруг себя и пока это получается. Приведу один пример: представьте Тобольск, немыслимой красоты природа и архитектура, мы сидим на Соборной площади на берегу Иртыша, на встречу пришли человек сто, общаемся, все друг другу родные люди, как здесь, на Красноярской ярмарке. И ощущение, что мы в раю. И в этот момент я вижу коллегу, который идет навстречу с расквашенным носом, потому что за углом встретился с тобольскими гопниками. И у нас с ним возникают два разных Тобольска. У меня – рай, а у него – город, в котором бьют морду. Это я к тому, что когда ты делишься мыслями о книгах, к тебе подтягиваются люди, которым это интересно, и получается такой вот твой персональный книжный рай. После каждой ярмарки на мою страницу в FaceBook приходят новые подписчики, значит, они мне доверяют и будут со мной говорить про книги.

- Вы с большим уважением говорили о тех, кто популяризирует знание, а какие каналы, на ваш взгляд, сейчас более эффективны и как они изменились за последнее время?

- В стране очень сильно снижается уровень доверия к институтам и растет доверие друг к другу. Мы перестали ждать добра от больших структур. Проще обратиться к знакомому врачу, чем в крупную клинику. Модные дома сейчас работают не со звездами, а с теми, у кого несколько десятков тысяч подписчиков. Мы не готовы поверить академии наук, но мы готовы поверить отдельному ученому. Таким образом каналы становятся гораздо уже, мы ориентируемся на отдельных людей, на отдельные голоса, от магистралей переходим на тропинки.

Малыши на верном пути: читают только то, что им нравится!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы своим студентам даете список из 50 книг для чтения по выбору. Назовите хотя бы пять книг, которые вы порекомендовали бы нашим читателям.

- Я очень советую книгу Ксении Букша «Открывается внутрь». Она вошла в шорт-лист премии НОС, и она правда замечательная. Это сборник рассказов про жизнь микрорайона в Санкт-Петербурге. Это такое многоголосье, где каждый может найти своего героя, своего полномочного представителя. Это книга про обычных людей, написанная с бесконечной любовью, пониманием и состраданием. Еще одна, и тоже из шорт-листа премии НОС, – Евгения Некрасова «Калечина-Малечина». Это удивительная полуроман-полусказка о том, какие монстры пробуждаются в сознании нелюбимого ребенка, как они растут и во что это может вылиться и как преодолевается. Скоро выйдет повесть Кристины Гептинг «Плюс жизнь» про молодого человека, который живет в провинции, мечтает стать врачом и он влюблен. Но как сказать девушке, что он ВИЧ-инфицированный с рождения? Как стать хирургом, если эта профессия для него закрыта в силу болезни? При этом автору удалось уйти от трагической обреченности и рассказать удивительно смешную, теплую, светлую историю.

Еще хочу порекомендовать «Рассказы» Наталии Мещаниновой, они тоже вошли в шорт-лист премии НОС. Мещанинова – сценаристка, в частности, она написала сценарий фильма «Аритмия». А это первая книга ее прозы, почти автобиографичная. Жуткая история, как ее насиловал отчим. Но снова нет трагедии, тексты ироничные и музыкальные. Это опыт переживания беды, а не смакование подробностей.

Что-то получается женский бенефис, поэтому назову переводной дебютный роман американского автора вьетнамского происхождения Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий». Он показывает вьетнамскую войну глазами вьетнамцев. Главный герой – двойной агент, его проблема в том, что сочувствует всем, видит правоту у обеих сторон. Такого сложно устроенного интеллектуала можно понять в мирное время, но в ситуации войны он оказывается предателем для всех.