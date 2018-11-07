«Слишком большое сердце»: чтобы выжить, 2-летнему Ване Межову нужна срочная трансплантация в Индии

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-07T11:45:44+03:00

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Почти на всех семейных снимках 2-летний Ваня Межов из Сосновоборска выглядит грустным. Ему тяжело дышать, он плохо ест и спит, почти не говорит. Все потому, что у Вани слишком большое сердце, - и это в буквальном смысле слова. Сейчас его сердце по размерам соответствует сердцу взрослого крупного мужчины весом 80 килограммов. Таких операций в России не делают. Ситуация, действительно, критическая. Юлия и Василий, родители мальчика (она в декрете, он работает автослесарем), решились искать помощи в благотворительных фондах. Говорят, что обращались во многие, но откликнулся фонд «Артемка».

Ваня до болезни был очень игривым ребенком, но сейчас у него постоянная одышка Фото: семейный архив Межовых

-У меня родился абсолютно здоровый ребенок, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Юля (по образованию химик, сейчасв декрете). - Примерно в полгода он перенес бронхит, который дал осложнение на сердце, сильно потерял в весе, в год началась одышка . Еще год мы обивали пороги больниц в Сосновоборске, но нам не могли поставить верный диагноз и назначить лечение. В июле 2017 года в краевой детской больнице был поставлен вирусный миокардит.. Вообще, это заболевание проходит, но если не проходит, остается дилатационная кардиомиопатия. В марте 2018 на госпитализации в 20-й больнице Красноярска нам поставили этот диагноз. При ней сердце увеличивается в размерах и плохо сокращается, давит не легкие...

Документы Вани отправили центр трансплантации Шумакова (Москва), откуда пришло заключение о необходимости пересадки. Государство готово предоставить квоту на операцию в Индии (клиника Фортис, именно с ней сотрудничают российские медики по трансплантации сердца), однако ее необходимо ждать. И возможно, не один месяц или год. А сердце у Вани все растет... И ожидание может привести к тому, что легкие мальчика не смогут справиться (сердце на них давит) и придется пересаживать еще и их. Юля и Василий обратились в центры трансплантации по всему миру. Из Израиля получили отказ, стоимость операции в Германии - больше 300 тысяч евро. Индия запросила не такую космическую сумму - 95 тысяч долларов (6 745 000 рублей).

Юлия в декрете, Василий работает водителем на междугородних автобусах Фото: семейный архив Межовых

Межовы живут небогато. Квартира у них своя, но общий доход примерно 40 000 рублей в месяц. В семье растет еще один ребенок, - дочь Лера.

- Если бы мы могли сами справиться, я бы никогда не просила. Но помочь нам некому, у мужа мать пенсионерка, мои родители тоже простые люди, - говрит Юля. - Неоткуда эти деньги взять. В Индии ждать трансплантации 4 месяца.

Помочь может операция в Индии Фото: семейный архив Межовых

Данные фонда «Артемка»:

Ваня Межов, 2 года. Диагноз: дилатационная кардиомиопатия. Срочно необходима пересадка сердца. Необходимо: 6 745 000 руб. Собрано: 377 199 руб. Осталось: 6 367 801 руб.

Банковская карта мамы: 4276 8310 2647 6132 (получатель Межова Юлия Сергеевна)

*Все документы Вани имеются в редакции.