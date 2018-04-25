Красноярским врачам оплатят обучение за рубежом

25 Апр 08:56 2018-11-07T09:02:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Наличие дорогостоящего медицинского оборудования в клинике не гарантирует выздоровления. А вот грамотное его использование повышает шансы избавиться от недуга. Именно этим руководствовались депутаты на минувшей сессии Законодательного Собрания, когда рассматривали законопроект о стажировке медицинских работников за рубежом.

Состояние отрасли здравоохранения давно находится под пристальным вниманием федеральной и краевой власти. И речь идет не только о техническом оснащении отрасли или заработное плате медработников. Проведение уникальных операций с использованием современного оборудования – вопрос актуальный. Медикам необходимо уметь грамотно обращаться с дорогостоящим оборудованием. Только при эффективном его использовании будет возможность оказать реальную помощь. Именно поэтому разработка законопроекта о медицинской стажировке за рубежом столь социально значима.

Одним из первых эту инициативу предложил Александр Усс, еще будучи спикером краевого парламента. Депутаты его поддержали, а в практическую плоскость решение вопроса перешло сейчас. Выступая с докладом, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко процитировал слова президента, который отметил, что «даже при достаточной оснащенности медицинских учреждений у врачебного персонала не хватает квалификации»:

- Предполагается следующий механизм: краевые медицинские учреждения представляют проекты стажировок зарубежных клиник и заключают с ними договора, а министерство осуществляет отбор, - пояснил депутат. - Соглашение с иностранной клиникой заключает медицинский работник. Предлагаемый механизм направлен на усиление координирующей роли министерства здравоохранения, которое будет отбирать необходимые проекты стажировок, и влиять на формирование групп.

При этом парламентарий отметил, что существует несколько условий для участия в проекте:

- стажироваться смогут работники здравоохранения с высшим и средним образованием из учреждений, подведомственных министерству здравоохранения края;

- стаж работы претендента по специальности должен составлять не менее трех лет;

- после стажировки врачу нужно будет отработать пять лет в том медучреждении, откуда человек отправлялся за границу, иначе придется деньги вернуть в бюджет.

Выплата будет включать в себя затраты на оплату проезда к месту стажировки, проживание, суточные, оформление визы, обучение иностранному языку (медицинскому) или оплату услуг переводчика, стоимость самой стажировки. По словам Юрия Данильченко, это не будет туристическая поездка зарубеж, это будет месяц напряженной работы. При этом размер выплаты не может превышать двух миллионов рублей на одного медицинского работника. Был проведен мониторинг стоимости стажировок в Германии, Израиле, Италии и Франции. Стажировка одного медика на 1—2 месяца составляет от 300 до 800 тыс. рублей.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Юрий Данильченко, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике:

- На мой взгляд, закон, который позволяет проводить стажировку наших врачей за рубежом очень важный. Тема обсуждалась давно, и сейчас мы заложили в бюджет края 20 миллионов рублей на эти цели. Врачам постоянно нужно повышать свою квалификацию, в том числе и из-за оборудования, которое сейчас находится на балансе клиник. Уже в этом году мы определимся со списком зарубежных больниц. Обучение будет происходить в среднем в течение месяца.