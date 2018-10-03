Общественное пространство расширяется

3 Окт. 08:08 2018-11-07T08:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В благоустройство городов в современной России вкладывается огромное количество денег. Причем речь идет не только о мегаполисах, которые активно развиваются в плане бизнеса и культуры и притягивают зарубежных гостей. В Красноярском крае есть небольшие города, к которым как со стороны общественности, так и со стороны власти трепетное отношение, поскольку с ними связана большая часть истории освоения Сибири.

Духовный центр

В следующем году старейший город нашего края Енисейск будет отмечать 400-летие. Уже завершается реставрация исторических зданий, обновляются улицы. Участие в этом большом процессе принимают сами жители.

- У нас есть большая программа края, которая была инициирована Законодательным Собранием, — «Содействие развитию местного самоуправления», - рассказал первый вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Алексей Клешко. - В ней сосредоточены финансовые инструменты, которые позволяют заниматься благоустройством и ремонтировать социальную инфраструктуры в малых населенных пунктах. Важным условием является инициатива самих жителей, которые определяют, что необходимо облагородить в первую очередь.

Как это происходит на практике, спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов и депутаты Законодательного Собрания ознакомились в ходе поездке на север края - в Енисейск, Лесосибирск и Казачинский район.

В Енисейске парламентарии прошлись по исторической части города, посетили ряд объектов: Троицкую церковь, дом Флеера, дом купца Захарова, дом и типографию Дементьева, здание мужской гимназии и другие сооружения.

- Первая часть заседания профильного комитета дала возможность посмотреть, что сделано к юбилею старейшего города края, - поделился своими впечатлениями Дмитрий Свиридов. - Средства на его подготовку выделены немалые — более 1,5 миллиарда рублей из разных источников. Отрадно отметить, что Енисейск действительно преображается. Объекты культурного наследия прошли реставрацию, и город заиграл свежими красками. Душа радуется, что сохраняются наши исторические корни. Енисейск в прежние времена был центром губернии и духовным центром. Мы сегодня говорим не только об объектах, но и о том, что совершенствуется инфраструктура — предусмотрено водоотведение, ремонт дорожного полотна. Хочется отметить, что не только краевая и муниципальная власть, но и общественность очень активна. Люди видят, что город идет к юбилею, и конечно, нужно всем миром участвовать в этой подготовке. Енисейск достоин того, чтобы жители края, страны и зарубежья могли здесь побывать и пропитаться настоящим русским, сибирским духом, почувствовать трепетное отношение к истокам духовной культуры.

Новая набережная

Во время посещения Енисейска Дмитрий Свиридов, Алексей Клешко и члены комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению приняли участие в открытии набережной города.

Работы на ней проводились в два этапа. Вначале была уложена брусчатка на верхнем и нижнем ярусах, обустроены бетонные лестницы, установлены скамейки, урны, вазоны, светильники. Стоимость реконструкции составила около 23 миллионов рублей, в том числе более 15 миллионов пошло на создание и установку памятника основателям города.

Очередной этап был реализован в 2018 году. При разработке дизайн-проекта второго участка набережной архитектурно-производственная группа провела большую работу по логической увязке в единое городское пространство всех предполагаемых прилегающих объектов, что позволит сохранить целостность неповторимого облика Енисейска. В результате создано всесезонное, общедоступное и комфортное место отдыха для горожан и гостей Енисейска, место для организации крупных городских событий; сформировано узнаваемое лицо города.

- Безусловно, это была очень важная поездка, - отметила Людмила Магомедова, председатель комитета по образованию, культуре и спорту. – Все получается, когда мы объединяем усилия. Программа развития культуры и туризма, реализуемая в Енисейске в том числе, помогла увидеть город в ином свете. Город преобразился. Мы видим улыбчивых местных жителей, нет пессимизма, люди верят в то, что все получится. Но времени до 400-летия осталось слишком мало, и мы все это должны понимать. К тому же на юбилее города его благоустройство не заканчивается. Нужно решить вопросы с транспортной логистикой и реставрационной базой в целом. Вывести большегрузный транспорт из центра Енисейска, чтобы не травмировать фундаменты объектов культурного наследия. Предстоит решить вопросы с размещением туристов и хорошей транспортной доступностью.

Удачный опыт

По пути в Енисейск народные избранники побывали в Казачинском районе и Лесосибирске, где оценили, как реализуется госпрограмма, посвященная благоустройству муниципальных образований.

- На заседании комитета мы обсудили итоги реализации госпрограммы края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» в 2018 году и перспективы на 2019 год, рассказала депутат Вера Оськина. — В крае в прошлом году было отремонтировано 562 двора, в этом году таких дворов будет 631. На наших глазах происходят изменения общественных пространств в малых городах и Красноярске. Меняется городская среда, в которой становится удобно и комфортно и взрослым, и детям. Построены десятки детских площадок. В прошлом году появилось 23 таких пространства, в текущем году будет 40. Надо отметить, что Красноярский край в реализации этой программы по оценке Минстроя РФ занимает 4-е место среди всех субъектов России.

По словам народных избранников, такие поездки позволяют выявить удачный опыт и распространить его в других территориях.

- Вместе с правительством мы обсуждаем порядок распределения средств и то, насколько открыты все процедуры участия муниципалитетов, чтобы не было любимчиков, чтобы были внятны и понятны критерии, по которым распределяются деньги, - прокомментировал Алексей Клешко. - Одновременно мы проводим выездные заседания с участием представителей органов местного самоуправления из разных территорий, чтобы люди увидели на этой площадке чужой опыт.

Депутаты вместе с членами Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления края также побывали в селах Мокрушинское и Галанино. Они пообщались с главами Казачинского района, Мокрушинского и Галанинского сельсовета — Юрием Озерских, Галиной Шваб и Татьяной Ритерс. Руководители поселений рассказали о вкладе местных жителей в благоустройство. Люди не только собрали собственные средства, но и вложили свой безвозмездный труд в облагораживание территорий.

В Лесосибирске участники выездного заседания знакомились с опытом участия города в проекте «Формирование современной городской среды». Алексей Клешко привел примеры эффективного использования бюджетных средств. В Мокрушинском отреставрировали памятник, сделали освещение. В Галанино за счет программы установили 84 современных энергосберегающих светильника. Благодаря этому появилась экономия по оплате электроэнергии. Она в свою очередь позволила заменить двести с лишним светильников в селе на более современные и экономичные.

Основной вывод, к которому пришли парламентарии, — программа, посвященная благоустройству, востребована муниципалитетами, а жители готовы предлагать идеи и участвовать в облагораживании родной земли. И это важно с точки зрения не только повышения комфорта, но и воспитания бережного отношения к тому, что тебя окружает.

КСТАТИ

На благоустройство набережной Енисейска было потрачено свыше 26 млн рублей.

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

В прошлом году в крае было отремонтировано 562 двора, в этом году таких дворов будет 631.