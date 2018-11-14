«Лучше от мамы научится?»: женщина привела ребенка в ночной клуб и угостила кальяном

Рыжеволосая женщина протягивает мальчишке лет 7-9 на вид трубку кальяна. Тот поначалу смеется. А затем, поозиравшись, делает затяжку-другую, выпуская облако дыма. Как заправский курильщик. И все это на глазах сотен человек.

Такое видео появилось сегодня в паблике «ЧП – Красноярск». А чуть раньше - на официальной странице ночного клуба «Mods» в Instagram. Причем на ролике видно: женщину кто-то пытается остановить, но она отмахивается...

- По сообщениям очевидцев, в бар «Mods» 10-го ноября пришла женщина с двумя несовершеннолетними детьми и щедро угощала одного из детей кальяном, - пишет администратор паблика.

После публикации поста представители клуба отозвались тут же.

- Всем привет! Видео снято на концерте, возрастной ценз которого «16+ или младше в сопровождении родителей и под полной их ответственностью». Добавим: мы категорически против употребления детьми безникотинных смесей, табака и алкоголя, а также не поддерживаем подобное поведение ответственных лиц, - разместили они комментарий у себя на странице.

Выходит, с мальчиком была его мать, заключили соцсети. «Норм поведение или нет?» - предложили голосовать в паблике. Большинство (84%), понятно, сказали «нет». А другие…вступились за женщину:

- За своими бы детьми лучше следили!

- Лучше пусть от мамы научится, чем от пацанов в подъезде.

- Норм! При мамке многие уже курят с первого класса, а потом и все остальное.

- Все равно будут табачить, так хоть под присмотром.

- Да ладно, там же, в баре, кальян безникотинный. Мама поди парнишке грудной сбор заказала – ромашки, васильки всякие, вот и дышит дымком.

Что тут добавить? Проверкой ЧП уже занялась полиция.