2018-11-14T08:51:17+03:00
Общество

«Один серый, другой белый»: новый дизайн для киосков и павильонов разработан в Красноярске

Как будут выглядеть временные конструкции?
Ася ЖУКОВА
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Единый дизайн для киосков и павильонов разработан в Красноярске.Единый дизайн для киосков и павильонов разработан в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Киоски и павильоны Красноярска приведут к новому – единому – стилю. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как оказалось, требования к внешнему виду временных сооружений установили в августе текущего года. Они распространяются на те объекты, что будут устанавливать, и на те, что стоят давно и подлежат обновлению.

Итак, все требования сводятся к выбору отделочных материалов, колористики, а также возможности размещения на павильонах рекламно-информационных конструкций.

К примеру, в историческом центре (это зона особого городского значения) разрешили облицовывать строения композитными панелями, имитирующими натуральные материалы. То есть под кирпич, камень, штукатурку. Приветствуется максимальное остекление фасадов.

На набережных, парках и скверах предпочтительнее использовать материалы натуральные. Дерево или что-то другое.

На остальной территории позволяется применять разные материалы. Но нужно обязательно учитывать архитектуру и колористику объектов, окружающих «точку», чтобы она хорошо вписывалась.

Что касается цветового решения, упор делается на неброские варианты: черный, белый, оттенки серого, бежевого.

- На фасадах допускается только размещение вывесок, - говорит главный художник города Наталия Прибыльнова. - Наша совместная с горожанами задача – создать комфортную визуальную среду. Повсеместно здания и небольшие сооружения за счет своей цветовой палитры и пестрого рекламно-информационного оформления пытаются «перекричать» друг друга. Находиться в такой среде неприятно. Мы стремимся на профессиональном уровне улучшить городскую среду. Для того, чтобы городские объекты не спорили между собой, а находились в спокойном диалоге.

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