2018-11-14T05:35:04+03:00
Происшествия

«Спать ложусь – вижу Россию»: уехавшего за платьем для невесты старовера депортировали в Америку

Мужчина не теряет надежды вернуться домой, к любимой
Ася ЖУКОВА
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«Спать ложусь – вижу Россию»: уехавшего за платьем для невесты старовера депортировали в Америку. Фото: стоп-кадр "7 канала".«Спать ложусь – вижу Россию»: уехавшего за платьем для невесты старовера депортировали в Америку. Фото: стоп-кадр "7 канала".
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Эта пронзительная история один в один напоминает ту, что случилась с бразильцем-старовером Ханофером ди Кейрос. Напомним, мужчину, жившего без паспорта в глухом поселке на севере Красноярского края, собирались депортировать на родину, разлучив с семьей, детьми. Но после вмешательства СМИ и общественников его легализовали.

Григорий Касачев тоже из Чулково, крохотного поселка старообрядцев, которого нет ни на карте, ни в документах. К тому же с Ханофером они друзья. Счастливый финал истории товарища, говорит мужчина, дал надежду и ему.

О произошедшем Григорий узнал из Америки. Здесь, в небольшом городке Вудберн (штат Орегон), он почти год. Говорит, выслали из края зимой 2018-го. Как все было, мужчина рассказал нашим коллегам с «7 канала».

Предки Григория уехали в Штаты еще во время гражданской войны. Сам он родился в Орегоне, закончил 8 классов. А, когда ему было 16, родители решили: надо возвращаться на родину. Вот и приехали в Чулково. Документы выправлять не стали. Даже не знали, нужно ли это. Рассудили так: поселочек на 80 человек, ни почты тебе, ни сельсовета. Живут одни староверы. Зачем? Так и остались по паспортам – американцами. Промышляли охотой, рыбалкой.

Однажды Григорий познакомился с девушкой, Ниной. Она тоже из староверов. Решили пожениться. В один из дней он отправился в Красноярск за свадебным платьем для любимой. Это было в декабре 2017-го. И пропал. На улице задержала полиция. А спустя месяц мужчина уже летел в Америку. Его поселил у себя брат, оформил рабочим на стройку.

Но в Вудберне Григорий так и не прижился, страшно скучает.

- В России я жил 20 лет! – признается он нашим коллегам с «7 канала». – Я считаю, это моя родина. Спать ложусь – всегда Россию вижу. Хочу обратно, там у меня невеста, родители похоронены.

Выйти за другого она уже не может (таковы каноны), да и не хочет. А, по решению Советского районного суда, мужчине нельзя прилетать в Россию еще четыре года. Сейчас ему помогает общественница Ольга Суворова. Собирает документы, чтобы опротестовать решение суда первой инстанции. И заявляет, что при необходимости дойдет и до Верховного. Хочется надеяться, что это не понадобится, и Григорий вернется домой, к невесте.

В ближайшее время корреспонденты «Комсомольской правды» - Красноярск узнают и расскажут о том, как развивается ситуация.

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С человеческой точки зрения историю, произошедшую в Красноярском крае, иначе как абсурдной не назовешь. Здесь развернули целую спецоперацию по депортации старовера, прожившего не один десяток лет в сибирской глухомани на родину... в Бразилию. Общественники, правозащитники и журналисты, - а скандал прогремел на всю страну, - призывали силовиков и чиновников к здравому смыслу: да, нелегал, - человек с экзотической фамилией и не менее причудливой биографией. Да, по определенным причинам нет паспорта. Но у него семья, и дети (трое), да и кому он мешает, живя тихо в тайге? Полицейские держали оборону: «Мы не звери, все по закону!». В перипетиях этой запутанной истории разбиралась «Комсомолка». (Подробнее).

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