Новогодние елки начали устанавливать в Красноярске

В Красноярске продолжается установка новогодних елок. Этой зимой их будет 13. И, по многолетней традиции, все искусственные.

Сейчас «елка» - это сложная конструкция из металла, чьи полимерные лапы украшены светодиодными гирляндами и игрушками, изготовленными из антивандальных материалов.

Монтажом занимаются сотрудники ООО «КрасТЭК». По словам специалистов, сборка елки – дело непростое, длится около полутора месяцев. Для этого нужна высотная техника, краны, автовышки и, разумеется, квалифицированные инженеры и рабочие.

- Специалисты завозят детали, потом приступают к сборке каркасов, затем украшают их полимерными ветками, гирляндами и игрушками, - рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства. - Начинают работу почти одновременно во всех районах. Ёлки хоть и идентичны по конструкции, но все же в каждом районе имеют свои особенности. Они разные по высоте, расположению, способу сборки. Некоторые сначала собирают по частям на земле, а затем устанавливают эти части друг на друга с помощью кранов, как пирамиды, другие монтируют сразу целиком.

Кстати, сами «деревья» не новые. Все лето и осень они провели на складах. Накануне сборки их осмотрели, заменили пришедшие в негодность лапы, крепления и украшения.

По графику, работы должны быть завершены к 20 декабря. После этого каждую елку откроют Дед Мороз и Снегурочка.

КОНКРЕТНО

Где и сколько елок смонтируют в этом году?

Центральный район – 3 елки:

- сквер Чернышевского, Театральная площадь, площадь Революции;

Советский район – 6 елок:

- 5 в сквере Космонавтов, одна у спортивного комплекса «Солнечный»;

Кировский район – 1 елка:

- парк на «Каменке»;

Октябрьский район – 1 елка:

- сквер «Серебряный»;

Свердловский район – 1 елка:

- сквер «Паниковка»;

Железнодорожный район – 1 елка:

- парк имени Юрия Гагарина.