Гастроли ноября в Красноярске: Арбенина, Мгзавреби и Стас Михайлов
В начале месяца группа «Ночные снайперы» шумно отметила свое 25-летие в Москве. И вот музыканты уже у нас, в Красноярске! Кто еще приедет совсем скоро?
Кубанский казачий хор 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
11 ноября, 19.00
Билеты 1400—3000 рублей.
Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» 12+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
12 ноября, 19.00
Билеты 1000-3600 рублей.
Спектакль "Only for woman" 16+
В главной роли Сергей Астахов
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
12 ноября, 19.00
Билеты 600—2000 рублей.
Стас Михайлов
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
12 ноября, 19.00
Билеты 2200-6000 рублей.
Константин Райкин: Самое любимое 12+
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
13 ноября, 19.00
Билеты 1200-3200 рублей.
Группа «Пикник» 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
14 ноября, 19.00
Билеты 1500-3300 рублей.
Группа «A'Studio» 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
15 ноября, 19.00
Билеты 1500-6000 рублей.
СЛАВА 16+
Maximilian's
Ул. Партизана железняка, 17
15 ноября, 20.00
Билеты 1000 рублей.
Ярослав Сумишевский 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
16 ноября, 19.00
Билеты 1000-2600 рублей.
«Вивальди-оркестр» Светланы Безродной 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
17 ноября, 19.00
Билеты 150-250 рублей.
Иеромонах Фотий 6+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
17 ноября, 19.00
Билеты 800-1800 рублей.
Вика Воронина 12+
Культурный центр на Высотной (ГорДК)
Пр. Свободный, 48
18 ноября, 19.00
Билеты 500-1250 рублей.
Оркестр Гленна Миллера 6+
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
21 ноября, 19.00
Билеты 900-3900 рублей.
Мгзавреби 16+
Maximilian's
Ул. Партизана железняка, 17
22 ноября, 21.00
Билеты 800 рублей.
Метаморфозы I: Легкое дыхание 12+
Девять миниатюр, над созданием которых работали режиссеры Никита Михалков, Сергей Газаров, Александр Коручеков, Игорь Яцко.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
22 ноября, 19.00
Билеты 1500-6000 рублей.
Musical Show: Звёзды мюзиклов 6+
С участием Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленкою
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
24 ноября, 19.00
Билеты 800-2500 рублей.
Евгений Дятлов 6+
Музыкальный театр
Пр. Мира, 129
26 ноября, 19.00
Билеты 1000-2700 рублей.
Celentano Tribute Show 12+
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
28 ноября, 19.00
Билеты 1000-3000 рублей.
Uma2rman 16+
Maximilian's
Ул. Партизана железняка, 17
29 ноября, 21.00
Билеты от 1200 рублей.
ЛЕВ ШАПИРО и Друзья 12+
Концертный зал "Афонтово"
Пер. Афонтовский, 7
30 ноября, 19.00
Билеты 500—1200 рублей.
Одинокая насмешница 16+
В ролях Михаил Церишенко, Любовь Тихомирова, Ольга Хохлова, Татьяна Балуева, Лилия Волкова, Елена Аминова, Александр Пашутин
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
30 ноября, 19.00
Билеты 800—1500 рублей.
V Международный форум «Балет XXI век» 12+
В этом году он будет посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. В программе: премьера балета А. Глазунова «Раймонда», ставшего последним большим творением Петипа, в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича, вечер балета, где будет представлены номера классической и современной хореографии в исполнении солистов театра; опера-балет «Кармен», посвященная юбилею заслуженного артиста России Сергея Боброва. Центральным событием форума станет международный конкурс балета «Гран-при Сибири», традиционно собирающий лучших молодых танцовщиков мира.
Всемирный флешмоб «Мир танцует Петипа» станет одним из ярких акцентов форума, в рамках которого танцовщики со всего мира исполнят лучшие номера великого балетмейстера.
Раймонда 12+ (Премьера)
Балет «Раймонда», романтический сюжет которого навеян средневековыми легендами о девушке, ожидающей из рыцарского похода возлюбленного – один из самых зрелищных и сложных в исполнении спектаклей, справиться с которым под силу лишь выдающимся танцовщикам.
7, 16 ноября, 19.00
17 ноября, 18.00
Билеты 2000-2400 рублей.
"Балет сквозь времена" 12+
Гала-концерт в 3-х отделениях посвящен юбилею художественного руководителя Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского заслуженного артиста России Сергея Боброва.
10 ноября, 18.00
14 ноября, 19.00
Билеты 500-1700 рублей.
От Петипа до современности 12+
Программа балетного концерта-путешествия по мировой хореографии основана на шедеврах Мариуса Петипа, классическом наследии Михаила Фокина, Касьяна Голейзовского, Юрия Григоровича и творчестве современных балетмейстеров.
11 ноября, 18.00
Билеты 500-1900 рублей.
Гала-концерт лауреатов конкурса «ГРАН-ПРИ СИБИРИ» 12+
13 ноября, 19.00
Билеты 500-2700 рублей.
Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
С 7 по 13 ноября
«Зоомир. Домашние животные» 0+
На выставке можно увидеть более 20 пород декоративных и экзотических кур, свыше 300 необыкновенных породистых голубей, знаменитых обитателей красноярского зоопарка – енота, ламу, лису, тропических рыбок и крабов, а также сотни кошек и собак – как хорошо известных, так и очень редких пород.
Каждый день выставки «Зоомир» будет посвящен определенной тематике:
9 ноября
Всероссийский конкурс «СибирьГрум» среди профессиональных грумеров – мастеров по уходу за шерстью домашних животных. Чемпионат соберет более 25 участников из разных городов.
10 ноября
В этот день состоится крупнейшая в Сибири выставка собак. На ней можно будет увидеть представителей более 100 пород.
Также гостей ждет представление – «Танцы с собаками». Это соревнование, в котором участники с питомцами показывают совместные костюмированные номера с трюками, прыжками и синхронными движениями под музыку.
11 ноября
В воскресенье Международная выставка кошек соберет под одной крышей около 100 пород.
Во все дни выставки работает выставка-продажа зоотоваров, локации, зооприюты Красноярска, где можно найти себе питомца.
МВДЦ «Сибирь»
ул. Авиаторов, 19
9-11 ноября, с 10.00 до 19.00
Билеты 9 ноября 100 рублей, 10 и 11 ноября — 200 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.
Географический диктант 12+
Он проводится ежегодно с 2015 года. В этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.
Географический диктант можно будет написать онлайн на сайте диктанта dictant.rgo.ru с 14.00 11 ноября до 14.00 15 ноября 2018 года по московскому времени.
Площадки в Красноярске:
СФУ, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека)
Педагогический университет им. В.П. Астафьева, ул. Ады Лебедевой, 89
Полный перечень на сайте Русского Географического Общества
11 ноября, 12.00
Участие бесплатное.
Хор «Тебе поемъ»: Музыка кино 6+
Главным номером концерта станет хоровая сюита из песен советского и российского композитора Андрея Эшпая.
В сольном исполнении, а так же в исполнении дуэтов и трио прозвучат популярные песни разных лет из фильмов, которые знает и любит уже не одно поколение ценителей хорошего российского кино.
Государственная универсальная научная библиотека
Ул. Маркса, 114
15 ноября, 18.00
Билеты 100-150 рублей.
Познавательно-просветительский лекторий "Магия кино" 16+
Формат лектория: 40-минутная лекция по истории кино, просмотр фрагментов картин с последующим анализом и обсуждением.
Расписание
Два раза в месяц по пятницам в 19.30
9 ноября, 19.30 – Эксперименты молодого советского кино. Творчество Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна
23 ноября, 19.30 – Народные советские комедии 1930 – 1960-х гг.
Дом кино
Пр. Мира, 88
Билеты 70 рублей.