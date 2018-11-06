Гастроли ноября в Красноярске: Арбенина, Мгзавреби и Стас Михайлов

6 Нояб. 04:00 2018-11-07T11:35:47+03:00

Ноябрь в Красноярске очень богат на концерты

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В начале месяца группа «Ночные снайперы» шумно отметила свое 25-летие в Москве. И вот музыканты уже у нас, в Красноярске! Кто еще приедет совсем скоро?

Кубанский казачий хор 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

11 ноября, 19.00

Билеты 1400—3000 рублей.

Диана Арбенина и группа «Ночные Снайперы» 12+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

12 ноября, 19.00

Билеты 1000-3600 рублей.

Спектакль "Only for woman" 16+

В главной роли Сергей Астахов

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

12 ноября, 19.00

Билеты 600—2000 рублей.

Стас Михайлов

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

12 ноября, 19.00

Билеты 2200-6000 рублей.

Константин Райкин: Самое любимое 12+

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

13 ноября, 19.00

Билеты 1200-3200 рублей.

Группа «Пикник» 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

14 ноября, 19.00

Билеты 1500-3300 рублей.

Группа «A'Studio» 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

15 ноября, 19.00

Билеты 1500-6000 рублей.

СЛАВА 16+

Maximilian's

Ул. Партизана железняка, 17

15 ноября, 20.00

Билеты 1000 рублей.

Ярослав Сумишевский 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

16 ноября, 19.00

Билеты 1000-2600 рублей.

«Вивальди-оркестр» Светланы Безродной 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

17 ноября, 19.00

Билеты 150-250 рублей.

Иеромонах Фотий 6+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

17 ноября, 19.00

Билеты 800-1800 рублей.

Вика Воронина 12+

Культурный центр на Высотной (ГорДК)

Пр. Свободный, 48

18 ноября, 19.00

Билеты 500-1250 рублей.

Оркестр Гленна Миллера 6+

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

21 ноября, 19.00

Билеты 900-3900 рублей.

Мгзавреби 16+

Maximilian's

Ул. Партизана железняка, 17

22 ноября, 21.00

Билеты 800 рублей.

Метаморфозы I: Легкое дыхание 12+

Девять миниатюр, над созданием которых работали режиссеры Никита Михалков, Сергей Газаров, Александр Коручеков, Игорь Яцко.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

22 ноября, 19.00

Билеты 1500-6000 рублей.

Musical Show: Звёзды мюзиклов 6+

С участием Светланы Светиковой, Эда Шульжевского, Александра Постоленкою

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

24 ноября, 19.00

Билеты 800-2500 рублей.

Евгений Дятлов 6+

Музыкальный театр

Пр. Мира, 129

26 ноября, 19.00

Билеты 1000-2700 рублей.

Celentano Tribute Show 12+

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

28 ноября, 19.00

Билеты 1000-3000 рублей.

Uma2rman 16+

Maximilian's

Ул. Партизана железняка, 17

29 ноября, 21.00

Билеты от 1200 рублей.

ЛЕВ ШАПИРО и Друзья 12+

Концертный зал "Афонтово"

Пер. Афонтовский, 7

30 ноября, 19.00

Билеты 500—1200 рублей.

Одинокая насмешница 16+

В ролях Михаил Церишенко, Любовь Тихомирова, Ольга Хохлова, Татьяна Балуева, Лилия Волкова, Елена Аминова, Александр Пашутин

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

30 ноября, 19.00

Билеты 800—1500 рублей.

V Международный форум «Балет XXI век» 12+

В этом году он будет посвящен 200-летию со дня рождения выдающегося хореографа Мариуса Петипа. В программе: премьера балета А. Глазунова «Раймонда», ставшего последним большим творением Петипа, в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича, вечер балета, где будет представлены номера классической и современной хореографии в исполнении солистов театра; опера-балет «Кармен», посвященная юбилею заслуженного артиста России Сергея Боброва. Центральным событием форума станет международный конкурс балета «Гран-при Сибири», традиционно собирающий лучших молодых танцовщиков мира.

Всемирный флешмоб «Мир танцует Петипа» станет одним из ярких акцентов форума, в рамках которого танцовщики со всего мира исполнят лучшие номера великого балетмейстера.

Раймонда 12+ (Премьера)

Балет «Раймонда», романтический сюжет которого навеян средневековыми легендами о девушке, ожидающей из рыцарского похода возлюбленного – один из самых зрелищных и сложных в исполнении спектаклей, справиться с которым под силу лишь выдающимся танцовщикам.

7, 16 ноября, 19.00

17 ноября, 18.00

Билеты 2000-2400 рублей.

"Балет сквозь времена" 12+

Гала-концерт в 3-х отделениях посвящен юбилею художественного руководителя Красноярского театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского заслуженного артиста России Сергея Боброва.

10 ноября, 18.00

14 ноября, 19.00

Билеты 500-1700 рублей.

От Петипа до современности 12+

Программа балетного концерта-путешествия по мировой хореографии основана на шедеврах Мариуса Петипа, классическом наследии Михаила Фокина, Касьяна Голейзовского, Юрия Григоровича и творчестве современных балетмейстеров.

11 ноября, 18.00

Билеты 500-1900 рублей.

Гала-концерт лауреатов конкурса «ГРАН-ПРИ СИБИРИ» 12+

13 ноября, 19.00

Билеты 500-2700 рублей.

Театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского

С 7 по 13 ноября

«Зоомир. Домашние животные» 0+

На выставке можно увидеть более 20 пород декоративных и экзотических кур, свыше 300 необыкновенных породистых голубей, знаменитых обитателей красноярского зоопарка – енота, ламу, лису, тропических рыбок и крабов, а также сотни кошек и собак – как хорошо известных, так и очень редких пород.

Каждый день выставки «Зоомир» будет посвящен определенной тематике:

9 ноября

Всероссийский конкурс «СибирьГрум» среди профессиональных грумеров – мастеров по уходу за шерстью домашних животных. Чемпионат соберет более 25 участников из разных городов.

10 ноября

В этот день состоится крупнейшая в Сибири выставка собак. На ней можно будет увидеть представителей более 100 пород.

Также гостей ждет представление – «Танцы с собаками». Это соревнование, в котором участники с питомцами показывают совместные костюмированные номера с трюками, прыжками и синхронными движениями под музыку.

11 ноября

В воскресенье Международная выставка кошек соберет под одной крышей около 100 пород.

Во все дни выставки работает выставка-продажа зоотоваров, локации, зооприюты Красноярска, где можно найти себе питомца.

МВДЦ «Сибирь»

ул. Авиаторов, 19

9-11 ноября, с 10.00 до 19.00

Билеты 9 ноября 100 рублей, 10 и 11 ноября — 200 рублей, детям до 7 лет — вход свободный.

Географический диктант 12+

Он проводится ежегодно с 2015 года. В этом году вариант диктанта состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности. Вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

Географический диктант можно будет написать онлайн на сайте диктанта dictant.rgo.ru с 14.00 11 ноября до 14.00 15 ноября 2018 года по московскому времени.

Площадки в Красноярске:

СФУ, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека)

Педагогический университет им. В.П. Астафьева, ул. Ады Лебедевой, 89

Полный перечень на сайте Русского Географического Общества

11 ноября, 12.00

Участие бесплатное.

Хор «Тебе поемъ»: Музыка кино 6+

Главным номером концерта станет хоровая сюита из песен советского и российского композитора Андрея Эшпая.

В сольном исполнении, а так же в исполнении дуэтов и трио прозвучат популярные песни разных лет из фильмов, которые знает и любит уже не одно поколение ценителей хорошего российского кино.

Государственная универсальная научная библиотека

Ул. Маркса, 114

15 ноября, 18.00

Билеты 100-150 рублей.

Познавательно-просветительский лекторий "Магия кино" 16+

Формат лектория: 40-минутная лекция по истории кино, просмотр фрагментов картин с последующим анализом и обсуждением.

Расписание

Два раза в месяц по пятницам в 19.30

9 ноября, 19.30 – Эксперименты молодого советского кино. Творчество Дзиги Вертова и Сергея Эйзенштейна

23 ноября, 19.30 – Народные советские комедии 1930 – 1960-х гг.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Билеты 70 рублей.