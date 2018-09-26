Статус-кво краевых льгот

26 Сент. 12:45 2018-11-07T08:43:36+03:00

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Инициатива снизу

Проект закона о повышении пенсионного возраста в России был принят Госдумой в первом чтении в июле этого года. Несмотря на широкий общественный резонанс и попытку некоторых политических сил использовать этот повод, чтобы повысить свой рейтинг, скорее всего, реформы избежать не удастся. Однако в августе президент Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить непопулярные меры. Кроме того, глава государства поддержал предложение регионов, в том числе депутатов Законодательного собрания Красноярского края, которые предложили сохранить все действующие льготы для граждан 55 и 60 лет (женщин и мужчин): бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы по ЖКХ, на капитальный ремонт и газификацию, на приобретение лекарств и так далее.

Оправдать ожидания людей

Именно поэтому одной из тем обсуждения на чрезвычайной сессии Законодательного собрания края стали два законопроекта, один из которых касается мер социальной поддержки граждан, достигших возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а другой — льготы по транспортному налогу:

- На мой взгляд, эти новеллы защищают возможность людей, достигших 55 и 60 лет, пользоваться системой мер социальной поддержки, которая была бы у них, если бы они вышли на пенсию, - говорит депутат ЗС края Вера Оськина. - Если будет принят федеральный закон, то у этой категории людей возникли бы вопросы, будут ли сохранены льготы. Мы все сделали для того, чтобы эти меры поддержки остались в полном объеме для всех категорий получателей в Красноярском крае. Например, компенсацию за оплату ЖКУ получают в регионе порядка 100 тысяч семей. Такую же льготу имеют одиноко проживающие пенсионеры. Еще одна мера поддержки – единовременная денежная выплата. Ее тоже продолжат получать. Другой вид социальной помощи — лекарственное льготное обеспечение. 2,7 миллиарда рублей ежегодно расходуется на приобретение медицинских препаратов. Из них не менее 1,6 миллиарда – краевые средства. Стоит отметить, что пенсионеры, не имеющие льготного статуса, имеют 50% скидку по рецептурным лекарствам. Мы должны оправдать социальные ожидания людей.

Максимальная защита

Обсуждение законопроектов было активным. Многие депутаты не смогли остаться безучастными, уточняли все нюансы законопроекта, чтобы исключить ситуации, когда в результате принятия закона те, кто ранее мог претендовать на льготы, могли бы потерять это право.

- Применительно ко всем, кто досрочно выходит на пенсию, мы сохраняем льготы, - пояснил Алексей Клешко, первый заместитель председателя Законодательного собрания. - Понимаем, насколько это значимо для края, где действительно есть большая категория людей, которые досрочно выходят на пенсию. Мы постарались максимально защитить их интересы. Важно сохранить неизменной сложившуюся в крае, в том числе усилиями Законодательного собрания, систему социальной поддержки населения и сделать ее не зависящей от изменений пенсионного законодательства на федеральном уровне, какими бы они ни были.

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Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко подчеркнул, что закон должен будет вступить в силу с 1 января 2019 года и не потребует дополнительных материальных затрат из региональной казны.

- Эти меры соцподдержки будут финансироваться в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на социальные выплаты населению, - пояснил краевой парламентарий.

По словам Егора Васильева, председателя комитета по бюджету и экономической политике, в Красноярском крае выстроена очень строгая система социальных гарантий, в том числе налоговых льгот:

- Мы не хотим, чтобы наша социальная система зависела от решений Федерального собрания по вопросу пенсионного возраста. Мы, так же как и другие регионы, направляли обращение, и президент ответил на эту инициативу с мест. Таким образом, мы сейчас открепляем формирование бюджета по налоговым льготам и льготам в целом от границ пенсионного возраста. В случае с социальными льготами есть сложность администрирования. В социальной защите человек не всегда может понять, имел ли он права претендовать на какие-либо льготы в 2018 году. С налоговой службой таких проблем нет. Мы сохранили статус-кво в полном объеме, - резюмировал Егор Васильев.

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Налоговые льготы продлят

Тема сохранения льгот для граждан предпенсионного возраста была продолжена и на первом заседании VI сессии Законодательного собрания края. Депутаты поддержали проект федерального закона, который сохраняет для граждан предпенсионного возраста льготы по налогам на имущество и на недвижимость. Председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев напомнил, что 6 сентября Президент РФ внес в Государственную Думу пакет законопроектов, посвященных пенсионной реформе. Один из этих документов называется «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части сохранения федеральных льгот по имущественным налогам для физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года). Его суть заключается в том, чтобы оставить в силе льготы для мужчин и женщин, достигших возраста 55 и 60 лет соответственно, по налогам на недвижимость и на имущество. Действующим федеральным законодательством такая мера распространяется на шесть соток земли и на 50 квадратных метров одного из объектов недвижимости — квартиры, дома, хозяйственной постройки. Краевые парламентарии позитивно оценили предложения главы государства. В принятом постановлении Законодательного Собрания выражена поддержка президентской инициативы:

- Этот федеральный законопроект гарантирует продление всех льгот независимо от изменений пенсионного законодательства, — прокомментировал Егор Васильев. — У нас есть два местных налога — на землю и на имущество физических лиц, где предусмотрены льготы. Несмотря на то, что эти налоги формируют доходы местных бюджетов, территории ничего не потеряют, потому что эти льготы учитывались в бюджетах ранее. Мы считаем, что продление подобных мер поддержки граждан очень важно с учетом телевизионного обращения президента, который обозначил приоритеты по этому и другим законам. Красноярский край сегодня сказал свое слово. Фактически под действие закона попадут категории граждан предпенсионного возврата и тех, кто выходит на пенсию досрочно. Все они будут получать льготы так, как будто пенсионное законодательство для них не изменится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края:

- Сохранение мер поддержки принято с учетом потребностей наших граждан — на эти цели тратятся огромные деньги, миллиарды рублей. Какие бы изменения ни происходили в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, будут обеспечены льготами. Да, у нас была дискуссия — у кого-то были вопросы, кто-то прислушался к доводам разработчиков законопроектов, но в конечном счете депутаты проголосовали практически единогласно.

НАША СПРАВКА

В течение календарного года проходят две очередные сессии Законодательного собрания Красноярского края — весенняя и осенняя. А в межсессионные периоды — с 31 декабря по 19 января и с 21 июля по 19 сентября председатель Законодательного собрания может созвать чрезвычайную сессию. Для этого нужно, чтобы с мотивированным требованием об этом, содержащим также указание на повестку дня, к нему обратилась не менее чем четвертая часть депутатов. При этом чрезвычайная сессия подлежит немедленному закрытию после исчерпания повестки дня, для рассмотрения которой она созывалась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 1,9 млрд рублей заложено в 2018 году в краевом бюджете на ежемесячные денежные выплаты ветеранам и пенсионерам.

- 4,8 млрд рублей - субвенция на реализацию Закона «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» в 2018 году.