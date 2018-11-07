Зима в Красноярске: кто и в каком порядке должен чистить улицы от снега

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-07T07:58:18+03:00

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Ноябрь пришел в Красноярск со снегом. За несколько дней в городе выпала месячная норма осадков. То ли еще будет, говорят одни, - пришла зима – отворяй ворота. Другие готовы поспорить: этот снег еще растает, еще не время для зимы. Потому что осень затянулась и яблони в сентябре цвели. Так или иначе, а все ответственные службы к зиме уже должны быть готовы. Насколько? Разбиралась «КП».

«Спецтехника даже не заходит в гаражи»

С утра 6 октября на улицах из-за снега многокилометровые пробки – ни пройти, ни проехать. Многие опоздали на работу. В основном такие проблемы свалились на голову тех, кто живет на левобережье. В Кировском и Ленинском районах, к примеру, снежок лишь немного пробросил. В департаменте городского хозяйства рассказали, как проходит очистка города от снега. Начнем с того, что 6 ноября в дневную смену на борьбу со снегом и гололедом вышли 120 спецмашин. «Командовала парадом» вместительная крупногабаритная техника – собирала снег, грузила и увозила. Шустрые бобкэты собрали снег там, куда большие грейдеры не добираются. Тротуары вычищают специальные машины с мощными щетками. А где машинам ходу нет – используется ручной труд. Задача всей этой команды – обеспечить пешеходную доступность на остановках, пешеходных переходах, лестницах и тротуарах.

Пешеходы не без труда преодолевают снежную кашу на дорогеФото: Мария ЛЕНЦ

Генеральный директор МП «САТП» Павел Креско прокомментировал уборку улиц во время первого в этом сезоне снегопада:

- Наша первоочередная задача – удержать красные линии (подробнее об этом – ниже. - Прим. ред.), и мы бросили на это все силы. Машины даже не заходят в гараж. Водители сменяются непосредственно в дежурных точках на маршрутах, чтобы не терять время и не делать холостых рейсов.

Уборка в городе главным образом проводится в ночную смену. Это объяснимо: днем габаритная техника будет мешать транспортным потокам. У автомобилистов и так проблемы, а тут еще «КАМАЗы» с грейдерами перегородят проезжую часть.

- Техника практически не работает в городе с 6 до 10 часов утра, а также в вечерний час пик. В это время уборочные машины дежурят на точках и выходят на проезжую часть только в крайнем случае, например, чтобы провести дежурное прометание или обработать сложный участок противогололедным материалом. Главная задача во время снегопада – не допустить образования на дорогах ледяной корки, - рассказали в департаменте горхозяйства Красноярска.

Для уборки тротуаров закупили специальную технику с мощными щеткамиФото: Мария ЛЕНЦ

Что такое дежурное прометание: это когда снегоуборочная техника дежурит на улицах в то время, когда идет снег. И если на дороге скапливается слишком много снега, и он тормозит автомобили, его убирают в сторону, а соберут и вывезут ночью.

В каком порядке организуют уборку

Когда снег выпадает в таком количестве, как сейчас, проблемы неизбежны. Выйти на все улицы разом и вычистить их невозможно, никакой техники не хватит. Поэтому улицы условно поделены на три категории – в зависимости от интенсивности движения.

Первая категория – магистральные улицы с большим транспортным потоком. Это так называемые «красные линии», по которым идут маршруты общественного транспорта. К таким относятся Красраб, Карла Маркса – Белинского – Партизана Железняка – проспект Металлургов, Матросова и Свердловская, Копылова, Высотная, проспект Свободный. Если раньше таких улиц было всего 15, то теперь их 95. Все они поделены на 10 закольцованных маршрутов. На каждом из них работают звенья, состоящие из нескольких машин. И с маршрута техника уходит, только чтобы дозаправиться ГСМ или за противогололедными материалами.

С первых чисел ноября в Красноярск пришла зимаФото: Мария ЛЕНЦ

Вторая категория – улицы, которые являются связующим звеном в городском трафике. Это все поперечные улицы, например, Горького, Перенсона, Сурикова, Декабристов и другие.

В третью очередь работы производятся на небольших улицах, которые ведут в спальные кварталы и где сравнительно небольшой трафик.

Кто должен чистить снег проезжие части...

Администрация города несет ответственности за уборку: улиц, проезжей части и тротуаров, проездов, скверов, парков и других общественных пространств.

В этом году, как и прежде, заключены муниципальные контракты с четырьмя предприятиями. За проезжую часть на улицах будут отвечать МП «Специализированное автотранспортное предприятие», ДРСП Ленинского района и ДРСП «Левобережное». За очистку пешеходных тротуаров, дорожек в скверах отвечает управление зеленого строительства.

Существуют еще зоны, прилегающие к промышленным предприятиям, торговым, спортивным, развлекательным, медицинским центрам. Они-то и несут за них ответственность. Если машина застряла в сугробе, скажем, на парковке у частной клиники – то и претензии нужно предъявлять к администрации этой клиники.

…и во дворах

Что касается дворов, в них борьбой со льдом и снегом должны заниматься управляющие компании – за счет средств, которые они собирают с жильцов на коммунальные услуги. В платежке эти расходы включены в статью «содержание общедомового имущества».

В разных дворах объем работы у дворника может быть разный. Где-то достаточно очистить дорожки или выходы из подъездов. А есть дворы, где приходится привлекать уборочную технику. Вывозить снег из дворов УК не обязаны. Но убрать его с дорожек – да. Достаточно снег складировать на газонах, чтобы он не мешал. Весной он благополучно растает.

В ночь на 6 ноября Красноярск засыпало снегомФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, если УК не реагируют на сигналы жителей, можно пожаловаться в администрацию своего района или информационно-диспетчерскую службу 005.

БЛИЦ-ВОПРОСЫ

Надо ли мести улицы во время снегопада?

Когда снег выпал и прекратился, убрать его не составляет большого труда: техника вышла, почистила, собрала, увезла, и на этом все. Гораздо хуже, когда снег идет по нескольку дней непрерывно, как сейчас. Поэтому в каждом предприятии существует специальный график: машины работают так, чтобы обеспечить безопасное движение прежде всего общественного транспорта. И когда снегопад прекратится, тогда уже пройдет тотальная уборка улиц.

Куда вывозят снег?

...На специальные полигоны – снегоотвалы. Их около десятка, они находятся за пределами города, в разных направлениях. Помните, в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» машина чистила снег и сбрасывала сугробы в Неву? Так вот, в Красноярске этого делать нельзя ни в коем случае. Грязный снег с улиц города нужно вывозить подальше. Даже если какой-нибудь торгово-развлекательный центр почистил свою автопарковку и собрал один «КАМАЗ» - будьте добры, на снегоотвал.

ВОКРУГ РУЛЯ

Отправляясь в дальний путь, про запаску не забудь

Дорожные полицейские постоянно напоминают автомобилистам прописные истины: если выезжаете за город, будьте готовы к самым разным неожиданностям. Особенно если собрались в дальний путь, с вами едут ваши близкие. За примером далеко ходить не надо. В минувшие выходные выпал снег, и социальные сети запестрели фотографиями: на загородных трассах то тут, то там улетевшие на обочину машины. Сколько легковушек, грузовичков и фур «загорали на боковой». Например, один дальнобойщик вез из Новосибирска в Абакан груз зубной пасты и зубных щеток, машину занесло на скользкой дороге под Назоровом. В результате пришлось целый день ждать подмогу из своей компании.

Сотрудники госавтоинпекции не оставляют автомобилистов, попавшим в сложную дорожную ситуацию на автодороге Р-257 «Енисей». 6 ноября на 82 км автодороги водитель грузовика с автоцистерной попал в снежную ловушку и не смог самостоятельно выбраться из нее. Экипаж, патрулировавший трассу, заметил транспортное средство и незамедлительно приступил к оказанию помощи. Инспекторы остановили большегруз и с помощью троса помогли водителю выбраться из заснеженной обочины. Позже помощь потребовалась водителю автомобиля «Нива», который на 102 км вылетел в кювет. И снова дорожные полицейские помогли: вызвали дорожную технику.

В пресс-службе ГИБДД края предупреждают: если вы собираетесь за город, позаботьтесь о важных вещах, которые вам помогут в случае ЧП. Обязательно возьмите запаску. Возьмите теплую одежду, запас еды и питья. В идеале – термос с горячим чаем. И не будьте равнодушными, если заметили попавших в беду на дороге. В случае возникновения нештатных ситуаций нужно позвонить по телефонам 112,102 и 127. Их можно набрать с сотового телефона даже при отрицательном балансе.

ВАЖНО!

И еще несколько телефонов, которые вам помогут в пути

На трассах Красноярского края работают пункты оказания экстренной медицинской помощи. Они находятся:

- трасса Красноярск - Енисейск, 241-й километр, Енисейский район в районе поселка Каргино, телефон: 8-902-978-91-83;

- трасса Р-257 «Енисей», 136-й километр, Балахтинский район, в районе кафе «Тайга», телефон: 8-902-978-91-84;

- трасса Р-255 «Сибирь», 728-1й километр, Козульский район, телефон: 8-902-978-91-85;

- трасса Красноярск - Енисейск, 20-й километр, Емельяновский район, в районе поселка Придорожный, телефон: 8-902-978-91-86;

- трасса Р-255 «Сибирь», 878-й километр, Манский район, слева от федеральной трассы около комплекса дорожного сервиса «Медвежий угол», телефон: 8-902-978-91-87.