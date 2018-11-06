На «Агропромфоруме» в Красноярске будет работать выставочная площадка Ростсельмаш
В Красноярске продет традиционный «Агропромышленный форум Сибири». Начнет работу площадка 14 ноября, завершит – 16 ноября.
Одним из ключевых экспонентов выставки форума станет ведущий производитель техники для сельскохозяйственного комплекса - компания Ростсельмаш и его официальный дилер в Красноярском крае «Назаровоагроснаб».
Фото: «Назаровоагроснаб»
Что полезного найдут для себя гости форума на площадке Ростсельмаш и «Назаровоагроснаба»:
- Самая подробная и полная информация о всех экземплярах техники, выпускаемой на Ростсельмаш, включая новинки (зерноуборочные комбайны, кормозаготовительная, посевная, почвообрабатывающая техника, трактора, косилки, трактора, пресс-подборщики, опрыскиватели);
- Консультации специалиста Ростсельмаш, его ответы на вопросы представителей краевых сельхозпредприятий (представитель компании специально приедет в Красноярск с Ростова-на-Дону, чтобы принять участие в «Агропромфоруме»);
- Консультации по вопросам сервисного и технического обслуживания техники официальным дилером завода компанией «Назаровоагроснаб»;
- Консультации по возможности приобретения машин на специальных условиях: в лизинг, с привлечением заемных средств (кредитов) и т.д.
КОНКРЕТНО
Когда и где можно посетить выставочно-консультационную площадку компаний Ростсельмаш и «Назаровоагроснаб»?
Когда: на «Агропромышленном форуме Сибири - 2018» с 14 по 16 ноября
Где: МВДЦ «Сибирь», Авиаторов, 19.
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