«За выходные выпало, как за месяц!»: 120 спецмашин чистят Красноярск от снега

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-06T08:44:28+03:00

За выходные выпало, как за месяц! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Три дня снегопада, и Красноярск стал похож на один большой сугроб. А с началом рабочей недели и вовсе встал в 8-балльных пробках. Из-за тепла снег тает, превращается в месиво. Так что на улицах картина пока неприглядная.

- Приходится уворачиваться, чтобы машины тебя не окатили грязной водой, - пишут в соцсетях.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Машины идут в лужах, приходится уворачиваться, чтобы тебя не окатили грязной водой, - пишут в соцсетях горожане. – Скорей бы все убрали!

На дорогах ситуация пока не ахти, говорят люди.Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным департамента горхозяйства, за длинные выходные в городе выпала месячная норма осадков. Все это время шла работа по прометанию и подсыпке.

Так, сегодня днем на дороги вышли 120 спецмашин. Разных – здесь есть и крупногабаритная техника, и тротуарные щетки с бобкэтами. Остановки, лестницы, переходы и тротуары тоже чистят – вручную.

120 спецмашин чистят Красноярск от снегаФото: Мария ЛЕНЦ

- Основной объём уборочных работ в городе выполняется и будет выполняться в ночную смену, - подчеркивают в департаменте. - Это связано с тем, что днём работа габаритной техники серьезно затрудняет движение. Техника практически не работает в городе с 6 до 10 часов утра, а также в вечерний час пик. В это время уборочные машины дежурят на точках и выходят на проезжую часть только в крайнем случае, чтобы провести дежурное прометание или обработать сложный участок противогололёдным материалом. Главная задача во время снегопада – не допустить образования на дорогах ледяной корки.

Работа продолжается круглосуточно.Фото: Мария ЛЕНЦ

В первую очередь снег убирают на «красных линиях», это дороги с высоким трафиком, улицы, по которым ходят автобусы и троллейбусы. Их в городе 95. Все поделены на 10 маршрутов-«колец». На каждом работают свои звенья. Уходят только дозаправиться ГСМ или противогололёдными материалами.

- При непрекращающемся снегопаде при любом количестве уборочной техники, убрать абсолютно все дороги, улицы и тротуары одномоментно невозможно, - поясняют в пресс-службе департамента горхозяйства. - Поэтому в каждом предприятии существует план работы машин для того, чтобы обеспечить безопасное движение прежде всего общественного транспорта.

А снег идет и тут же тает.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем: за уборку снега во дворах отвечают управляющие компании. Если у вас есть претензии, обращайтесь к ним или в ТСЖ.

Очисткой же общественных пространств (дорог, тротуаров, скверов) занимаются специализированные организации. Заявки на уборку можно оставлять диспетчерам службы 005 по телефону: 005 или 223-85-05.