2018-11-06T03:53:39+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает красноярцев о сильном ветре, мокром снеге и гололеде

Порывы могут достигать до 20 метров в секунду!
Ася ЖУКОВА
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МЧС предупреждает красноярцев о сильном ветре, мокром снеге и гололеде.МЧС предупреждает красноярцев о сильном ветре, мокром снеге и гололеде.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На Красноярский край надвигается непогода: шквалистый ветер, мокрый снег и гололедица. Будьте осторожны, предупреждает МЧС.

Какой прогноз дают синоптики? Сильный мокрый снег пройдет сегодня, 6 ноября, по центральным и южным районам Красноярского края.

- Вероятно ухудшение видимости в осадках менее 1000 метров, налипание снега на проводах и деревьях, - говорят специалисты. – Кроме того, возможны порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, метели, на дорогах снежный накат, гололедица. На юге Таймыра тоже будет ветрено, порывы до 15-18 метров в секунду.

В такую погоду важно быть максимально осторожными, напоминают спасатели. Без необходимости не стоит выходить из дома или офиса. Держите закрытыми окна и форточки. Если стихия застала вас на улице, не пытайтесь спрятаться под рекламными щитами, деревьями, возле стен домов – не исключены обрушения. Лучше укрыться в подземном переходе, магазине, подъезде. Также не стойте под линиями электропередач. Ни при каких обстоятельствах не трогайте оборванные провода.

Что касается автолюбителей, на дороге соблюдайте скоростной режим и дистанцию. При гололедице тормозной путь авто увеличивается в несколько раз, не забывайте.

Если возникнет ЧС, звоните 101 или 112.

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