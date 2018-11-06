МЧС предупреждает красноярцев о сильном ветре, мокром снеге и гололеде

СЕГОДНЯ 03:50 2018-11-06T03:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Красноярский край надвигается непогода: шквалистый ветер, мокрый снег и гололедица. Будьте осторожны, предупреждает МЧС.

Какой прогноз дают синоптики? Сильный мокрый снег пройдет сегодня, 6 ноября, по центральным и южным районам Красноярского края.

- Вероятно ухудшение видимости в осадках менее 1000 метров, налипание снега на проводах и деревьях, - говорят специалисты. – Кроме того, возможны порывы западного ветра до 15-20 метров в секунду, метели, на дорогах снежный накат, гололедица. На юге Таймыра тоже будет ветрено, порывы до 15-18 метров в секунду.

В такую погоду важно быть максимально осторожными, напоминают спасатели. Без необходимости не стоит выходить из дома или офиса. Держите закрытыми окна и форточки. Если стихия застала вас на улице, не пытайтесь спрятаться под рекламными щитами, деревьями, возле стен домов – не исключены обрушения. Лучше укрыться в подземном переходе, магазине, подъезде. Также не стойте под линиями электропередач. Ни при каких обстоятельствах не трогайте оборванные провода.

Что касается автолюбителей, на дороге соблюдайте скоростной режим и дистанцию. При гололедице тормозной путь авто увеличивается в несколько раз, не забывайте.

Если возникнет ЧС, звоните 101 или 112.