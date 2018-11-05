Страшно читать «не найдены»: красноярские волонтеры рассказали о своей работе за три месяца

СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-05T09:40:22+03:00

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Волонтеры общественного движения «Поиск пропавших детей – Красноярск» - это неравнодушные энтузиасты, которые готовы сорваться на помощь в любую минуту. Когда у отчаявшихся родственников опускаются руки, они пишут в социальные сети на аккаунты волонтеров: «Помогите, пропал человек!» Волонтеры тесно общаются с местной полицией и следственным комитетом, распространяют листовки через активистов в местах с большой проходимостью. Случается, что к поискам присоединяются десятки, сотни добровольцев. И так радостно, когда на ориентировке появляются два коротких слова: «Найден. Жив». Но иногда бывает и по другому.

Буквально накануне волонтеры показали статистику своей работы за три последних месяца – с августа по октябрь. В августе принимали участие в поисках 29 потерявшихся человек. Из них 6 детей – всех ребятишек нашли живыми и здоровыми. Из 23 взрослых, увы, 3 человека погибли и судьба 9 – неизвестна.

В сентябре по заявкам родных и полиции искали 49 человек. Из них 15 детей. К сожалению, один ребенок погиб и одного до сих пор не нашли. Из 34 взрослых найдены живыми и невредимыми 23 человека, 6 человек пока не найдены. В октябре искали уже 58 человек. Из 18 детей нашли 16, где находятся еще двое – неизвестно. Из 40 взрослых найдены 27 живыми, 3 погибли и 10 по-прежнему числятся в розыске.

Среди тех, кто теряется, много пожилых людей. Бывает, на дачах ушли в лес прогуляться – и попали. Как 66-летний дачник из Железногорска. Он ведь тоже вышел в Подгорном посмотреть грибы на окраине леса, а в результате искали человека без малого три недели. Или много пожилых людей, которые страдают провалами в памяти. Поэтому родных просят: будьте к ним внимательны.

К слову, волонтеры поделились хорошей новостью. Компания «Ванкор» выделила 500 тысяч рублей на приобретение поискового оборудования. Зачастую в блужданиях по тайге так не хватает квадрокоптеров, тепловизоров, раций. «Мы гордимся оказанным доверием, так как завоевали его своей работой, своей репутацией, своим искренним желанием помочь тем, кто нуждается в нашей помощи. Спасибо что не остались в стороне от этой актуальной проблемы в нашем городе, ведь это очень и очень страшно – потерять ребенка, потерять близкого и остаться один на один со своей бедой! Для нас эта помощь очень существенна, так как требуется более современное, сложное и дорогостоящее оборудование для поисков, требуется обучение волонтеров и добровольцев» - ответили волонтеры спонсорам.