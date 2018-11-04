День народного единства тысячи красноярцев отмечают большим многонациональным хороводом у БКЗ

СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-04T10:49:19+03:00

У здания БКЗ раскинулась широкая ярмарка, можно поиграть в спортивные игры и повеселиться от души

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Несмотря на по-настоящему зимний морозец, у здания филармонии в Красноярске сегодня не протолкнуться. Тысячи красноярцев пришли отметить День народного единства. И праздник получается не просто многонациональным, а по-семейному теплым, хлебосольным и радостным.

Хоровод получился большой и дружныйФото: Мария ЛЕНЦ

Развлечение и кружка горячего чая здесь сегодня найдется для каждого. Организаторы запланировали большую праздничную программу, венцом которой станет «Сибирский хоровод».

Несмотря на морозец, всем веселоФото: Мария ЛЕНЦ

На сцене выступают с концертом коллективы национальных автономий: чуваши, армяне, украинцы, латыши, татары и киргизы - настоящая мозайка из тех,, кто построил дом и семью в Красноярском крае.

Сибирских красавиц на празднике многоФото: Мария ЛЕНЦ

Казаки организовали множество веселых спортивных игр и демонстрируют виртуозное владение шашкой.

Танцевать можно и со всеми вместе и с любимым человеком почти наединеФото: Мария ЛЕНЦ

Без широкой ярмарки - никуда. На ней яств различных просто море. Можно отведать блюда разных национальных кухонь. Никакой гурман не устоит перед рассыпчатым пловом, ароматным шашлыком, сибирскими пельмешками или бурятскими бозами

Можно и развлечься и перекуситьФото: Мария ЛЕНЦ

. А еще здесь продают вкуснейшее варенье из кедровых шишек - первое дело в сибирские морозы, мед, сладости.

Кулачные бои в разгареФото: Мария ЛЕНЦ

Для ребятни - своя программа. Открыт теплый шатер, где можно посмотреть мультфильмы, попить горячего чая со сладостями. И даде поиграть с животными из Роева ручья - на детской площадке работает небольшой контактный зоопарк.

- Очень здорово, что выбрались из дома, - говорит красноярка Марина Леденева, - мы с мужем и ребенком пришли. Еще сомневались, идти ли - холодно ведь сегодня. Но здесь здорово и весело, гуляем с удовольствием. Дочка Олеся, ей два годика, в восторге от казаков, одного хотела за ус схватить, еле оттащили ее.

Лихо шашкой махает казакФото: Мария ЛЕНЦ

А вы все еще дома? Успевайте! Праздник продлится до 16.00 и завершится большим хороводом, в котором потанцевать могут все.