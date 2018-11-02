«Кто-то запустил этот фейк в соцсетях»: следователя отправили на спиритический сеанс с погибшим преступником
Заместителю прокурора Таймыра, 49-летнему Александру Скворцову, с утра в пятницу не позвонил только ленивый. Накануне по соцсетям разлетелось подписанное им постановление, в котором черным по белому: «Дознавателем (имеется в виду сотрудник полиции, - прим. Ред) не принято мер по организации проведения спиритического сеанса с участниками битвы экстрасенсов на канале ТНТ о вызове духа покойного подозреваемого Пушкарева А.А. и проведения следственных действий».
Посему выходит, что Александр Скворцов - сторонник, мягко скажем, нетрадиционных методов сбора доказательств. Ясновидцев Скворцов решил привлечь, потому что подозреваемый в незаконном хранении обреза Пушкарев из того самого обреза однажды совершил роковой выстрел. И разговаривать теперь может только с того света. Вот Александр Скворцов якобы и обязал рядового дознавателя ОД ОМВД по Таймырскому району допросить дух усопшего подозреваемого по делу о незаконном хранении оружия.
Фейковое постановление, которое гуляет по соцсетям Фото: соцсети
«До чего докатились наши надзорники?!» – комментарии посыпались один за другим. - «Куда катится мир?!» И все в том духе.
- Читал! – горестно вздохнул Александр Скворцов, взяв трубку в ответ на наш звонок практически с первого гудка.
Оказалось, «нечистая сила» не дает ему покоя... уже второй год!
- Я уже замучился всем объяснять, что не знаю, что это такое, и кто это выставил. Год назад все это началось, в апреле примерно, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Скворцов. – Кто-то вбросил этот фейковый документ в соцсети. Дело Пушкарева, действительно, есть, но оно прекращено в связи со смертью обвиняемого.
С тех пор документ обновляется в сети с удивительной регулярностью. К слову, когда он «материализовался» в первый раз, Скворцову звонили из Генеральной прокуратуры, проверку устроила красноярская краевая (Таймыр – район Красноярского края).
- Я неоднократно давал пояснения и своему непосредственному руководителю, и в вышестоящих инстанциях. Из краевой прокуратуры приезжали – дело Пушкарева поднимали – нет там такого документа и быть не может. Ну, сколько можно-то, в самом деле! – возмущен прокурор.
- Скажите, как думаете, кто решил с вами так пошутить?
- Даже не знаю, работа у меня такая, что многие могут. Но я серьезно к этому не отношусь.
Версию прокурора Скворцова подтвердили и в полиции Красноярского края.
- Данная информация является фейковой, - говорит официальный представитель ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко. – Никаких подобных документов в полицию из прокуратуры не поступало.