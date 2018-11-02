2018-11-02T10:04:19+03:00
Общество

«Кто-то запустил этот фейк в соцсетях»: следователя отправили на спиритический сеанс с погибшим преступником

Прокурор Таймыра два года доказывает, что не заставлял полицейского разговаривать с духами
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Скворцов второй год борется с «нечистой силой» Фото: с сайта прокуратуры Красноярского краяАлександр Скворцов второй год борется с «нечистой силой» Фото: с сайта прокуратуры Красноярского края
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Заместителю прокурора Таймыра, 49-летнему Александру Скворцову, с утра в пятницу не позвонил только ленивый. Накануне по соцсетям разлетелось подписанное им постановление, в котором черным по белому: «Дознавателем (имеется в виду сотрудник полиции, - прим. Ред) не принято мер по организации проведения спиритического сеанса с участниками битвы экстрасенсов на канале ТНТ о вызове духа покойного подозреваемого Пушкарева А.А. и проведения следственных действий».

Посему выходит, что Александр Скворцов - сторонник, мягко скажем, нетрадиционных методов сбора доказательств. Ясновидцев Скворцов решил привлечь, потому что подозреваемый в незаконном хранении обреза Пушкарев из того самого обреза однажды совершил роковой выстрел. И разговаривать теперь может только с того света. Вот Александр Скворцов якобы и обязал рядового дознавателя ОД ОМВД по Таймырскому району допросить дух усопшего подозреваемого по делу о незаконном хранении оружия.

Фейковое постановление, которое гуляет по соцсетям Фото: соцсети

Фейковое постановление, которое гуляет по соцсетям Фото: соцсети

«До чего докатились наши надзорники?!» – комментарии посыпались один за другим. - «Куда катится мир?!» И все в том духе.

- Читал! – горестно вздохнул Александр Скворцов, взяв трубку в ответ на наш звонок практически с первого гудка.

Оказалось, «нечистая сила» не дает ему покоя... уже второй год!

- Я уже замучился всем объяснять, что не знаю, что это такое, и кто это выставил. Год назад все это началось, в апреле примерно, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Скворцов. – Кто-то вбросил этот фейковый документ в соцсети. Дело Пушкарева, действительно, есть, но оно прекращено в связи со смертью обвиняемого.

С тех пор документ обновляется в сети с удивительной регулярностью. К слову, когда он «материализовался» в первый раз, Скворцову звонили из Генеральной прокуратуры, проверку устроила красноярская краевая (Таймыр – район Красноярского края).

- Я неоднократно давал пояснения и своему непосредственному руководителю, и в вышестоящих инстанциях. Из краевой прокуратуры приезжали – дело Пушкарева поднимали – нет там такого документа и быть не может. Ну, сколько можно-то, в самом деле! – возмущен прокурор.

- Скажите, как думаете, кто решил с вами так пошутить?

- Даже не знаю, работа у меня такая, что многие могут. Но я серьезно к этому не отношусь.

Версию прокурора Скворцова подтвердили и в полиции Красноярского края.

- Данная информация является фейковой, - говорит официальный представитель ГУ МВД по Красноярскому краю Владимир Юрченко. – Никаких подобных документов в полицию из прокуратуры не поступало.

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