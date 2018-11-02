«Есть победитель»: подведены итоги конкурса на разработку эскиза памятника Дмитрию Хворостовскому

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-02T16:09:36+03:00

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Победители конкурса на разработку эскиза памятника Дмитрию Хворостовскому стали известны в Красноярске. Несколько часов назад были подведены его итоги.

Напомним, что открытый конкурс был объявлен в мае 2018 года. Жюри, в состав которого вошли члены семьи оперного певца, а также ведущие эксперты, рассмотрело 11 заявок. Но ни один из проектов не набрал более 70% максимального количества баллов. По условиям конкурса, победитель так и не был определен.

С 10 сентября до 10 октября прошел дополнительный прием заявок. На конкурс поступили 6 проектов, 5 из которых были допущены к участию. И сегодня были обнародованы имена победителей.

Первое место занял проект скульптора и заслуженного художника из Москвы Владимира Усова, а также красноярцев Ларисы и Андрея Касаткиных.

На втором оказался проект скульптора, народного художника России Андрея Ковальчука и его творческой группы.

На втором месте оказался проект скульптора, народного художника России Андрея Ковальчука и его творческой группы. Фото: пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

И третье – у проекта скульптора, члена Союза художников России Александра Ткачука.

И третье место – у проекта скульптора, члена Союза художников России Александра Ткачука.

- По итогам конкурса по эскизному проекту, занявшему первое место, будет установлено скульптурное произведение на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Красноярского края. - Перед этим эскиз будет дорабатываться и согласовываться с семьей Дмитрия Хворостовского и членами жюри. Авторам, занявшим призовые места, будут выплачены премии в размере 150 тысяч рублей и по 75 тысяч, соответственно.