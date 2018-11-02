«Сибирская кухня, европейская, азиатская и халяль»: поваров универсиады начали готовить в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:35 2018-11-02T08:36:36+03:00

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До Зимней универсиады-2019 осталось 120 дней. Скоро наш город примет гостей со всего мира. И как хороший хозяин должен их тепло встретить и вкусно накормить. Спецподготовка поваров и кулинаров универсиады уже началась, сообщили в пресс-службе крайспорта.

В гастрономическом обслуживании 3000 участников форума (спортсменов, судей, волонтеров, членов оргкомитета) будут задействованы 150 человек. Среди них – сотрудники КГБУ «Центр питания», студенты СФУ и техникума индустрии, гостеприимства и сервиса…

В течение ноября их обучат, как готовить блюда на самом высоком уровне. Именитые эксперты на базе будущего ресторана Студенческих игр – комплекса Деревни универсиады устроят мастер-классы.

- По приготовлению блюд четырех национальных кухонь, которые будут представлены гостям соревнований: русско-сибирской, азиатской, европейской, халяльной, - перечисляют организаторы. - Занятия организованы под руководством шеф-повара, консультанта по пищевым технологиям чемпионата мира по футболу (FIFA 2018), представителя комитета по контролю приготовления блюд для участников Зимней олимпиады-2014 и Зимней Паралимпиады-2014 Алексея Скляра.

В мастер-классах принимают участие 150 человек. Фото: пресс-служба крайспорта.

По словам шеф-повара, основная задача – готовить вкусно и безопасно, «каждый мастер сможет внести свой вклад в организацию крупного спортивного события в своем городе, создать атмосферу гостеприимства для всех гостей и участников игр».

- Главное, что в итоге мы получаем высококвалифицированный персонал, который останется в наследие нашему региону, - подчеркнул руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов. - После проведения Студенческих игр специалисты смогут продолжить работу в учреждениях, подведомственных министерству образования края, а также в муниципальных образовательных учреждениях. Таким образом, у нас в регионе появится централизованная система общественного питания, способная обеспечить высокий уровень сервиса для разных клиентских групп.

Всего, к универсиаде подготовят больше 1100 специалистов высокой квалификации – с навыками работы на современном технологическом оборудовании.