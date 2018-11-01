СК провел обыски у директора «Красноярского хлеба» из-за долгов по зарплате в 22 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-01T14:15:13+03:00

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Следователи нагрянули с обыском в дом директора ПАО «Красноярский хлеб» из-за многомиллионных долгов по зарплате. Своим хлебопекам руководител задолжала свыше 22 миллионов рублей, - это официальные данные СУ СКР по Красноярскому краю. Многие работники не получали зарплату по три месяца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/675954" frameborder="0"></iframe> Обыски в «Красноярском хлебе».Видео: ГСУ СКР по Красноярскому краю

- Проведены обыски и выемки по месту жительства руководства предприятия и учредителей ПАО «Красноярский хлеб», их родственников, а также во всех административных зданиях ПАО «Красноярский хлеб» и аффилированных организаций, - говорят в пресс-службе ведомства. - В ходе обысков удалось обнаружить и изъять технический носитель с программой 1С, бухгалтерскую документацию предприятия. Следователями и экспертами проверяются порядок и способы расчетов руководством предприятия с контрагентами, движение денежных средств по счетам в исследуемый период.

Напомним, о том, что у крупнейшего производителя хлеба и хлебобулочных изделий региона – «Красноярского хлеба» – проблемы, было известно давно. Периодически ему выставляли свои претензии энергетики, банки, поставщики сырья. Прокуратура держала на карандаше задержки по выплате заработной платы. В июне 2017 года налоговики подали иск в арбитражный суд, потребовали обанкротить предприятие и вернуть государству более 125 миллионов рублей недоплаченных налогов. Долги предприятию оставил экс-депутат горсовета Виталий Тычинин. Суд состоялся в этом году, Тычинина приговорили к трем годам лишения свободы. Согласно открытым данным, нынешним директором предприятия является Любовь Бондарева.

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