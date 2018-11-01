Лучший участковый Красноярского края: «Даже с женой меня познакомила служба!»

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-01T14:02:53+03:00

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Полицейский из Норильска стал лучшим участковым Красноярского края. Майор Амиран Мамуладзе из отдела №1 Норильска победил в региональном этапе конкурса «Народный участковый – 2018». Обошел девять претендентов, набрав полторы тысячи голосов. И теперь будет представлять край – в финале всероссийского этапа. Он проходит с 1 по 10 ноября. Держим кулаки за земляка и, конечно же, голосуем! А пока конкурс продолжается, «Комсомолка» решила узнать, чем живет народный участковый.

Дозвонились не с первого раза – у него все расписано по минутам. На участке 16 многоэтажек, больничный городок (роддом, поликлиники, взрослая и детская, ПНД, наркология), администрация, магазины. Каждый день – обходы, разговоры, профилактика.

- Сейчас -15, снег давно лежит, - говорит Амиран. – Это еще тепло. В такое время должно быть -22. И что? Работа все равно подразумевает, что нужно общаться с людьми. А если на улице – 40? Все равно идешь!

Начинал рядовым

Сам он с «материка», родился в Минусинске (там сейчас живут родители). Как же рискнул перебраться на север, да еще участковым?

- Давайте по порядку, - улыбается майор. - Почему решил посвятить себя службе? Я еще учился в школе. А несколько друзей отца работали в милиции, на праздники приходили к нам, рассказывали. И как-то запало. Еще форма казалась такой красивой. Я был в 11-м классе. И они посоветовали: «Поступай на юридический, а потом к нам на работу!». Я решил: почему бы и нет? Так все и получилось. Начинал рядовым ППС в Шушенском, потом стал следователем. А в 2012-м перевелся в Норильск – друзья позвали.

На его участке почти 4 тысячи человек. К каждому нужно найти подход. Фото: пресс-служба краевого главка.

Свою первую зиму там он не забудет никогда. Жуткий мороз, ветер штормовой. Полярная ночь – постоянно темно. А город живет себе в обычном режиме, все работает без сбоев.

С первого взгляда

Говорит, свыкся быстро. И совершенно не жалеет. Ведь кроме всего прочего, служба познакомила его с будущей женой.

Причем начиналось все довольно банально. Поступило сообщение из больницы: случилось ЧП, избили человека. Потерпевшему оказали помощь, он ушел. Однако мужчину нужно было опросить, выяснить, что случилось.

- Пошел по адресу – его там нет. Тогда я к соседям. Открывает девушка. «Знаете такого?». – «Нет, сама тут недавно». Я записал контакты. Прихожу на следующий день, потерпевшего опять нет. Я снова к соседке: «Такой-то не появлялся? Мне от вас нужны пояснения». – «Нет». Пришла в кабинет, написала все. Так и познакомились. Ее зовут Олеся. Работает воспитателем в реабилитационном центре. Я думаю, это была любовь с первого взгляда. Она мне сразу понравилась. У нас все получилось быстро. Познакомились сразу после нового года в 2013-м, а осенью уже была свадьба. В 2014 году у нас родился сын Арчил. Это грузинское имя, его выбрала сама жена. В марте сыну будет уже пять лет.

Весь в папу

- Хотите, чтобы Арчил пошел по вашим стопам?

- Как вам сказать? – улыбается Амиран. - Жена против – меня слишком часто не бывает дома. Работаю с понедельника по субботу включительно, с 11 до 21. Бывает, звонят в любое время, зовут. А сын… Он, как я, уже обращает внимание на многое: «Вон та машина быстро проехала. А вот дяденька пьяный, давай, папа, позвоним в полицию!».

Оно и понятно: весь в папу. Ведь у того на контроле целый участок. Около 4 тысяч человек, из них 99 на учете (владельцы оружия, освободившиеся по УДО…). И к каждому нужно найти подход.

- Есть тут товарищ, 63 года. Из них 33 находился в местах лишения свободы. Он под административным надзором. Здоровья нет, на какую работу его возьмут? Куда он пойдет? Опять воровать? Состоит на бирже труда, получает 4-5 тысяч. Мы таких посещаем, проводим беседы. Помогаем трудоустраиваться.

Дебошира утихомирили

Бывает, идут с необычными просьбами. Как-то прибежала женщина: «Попугайчик улетел – ловите». Другая регулярно донимала соседей: «Вы меня облучаете!».

- Так или иначе принимаем заявление, проводим проверку, - говорит участковый. - Конечно, там, где возможно, обязательно стараемся помочь, разбираемся. Например, периодически просят помочь наладить отношения в семье. Был у нас гражданин, который гонял с ножом тещу и жену. (Существует такая категория учета – семейный дебошир). Написали мы ему на работу представление. Раз его лишили премии, два. А на третий понизили в должности. Мужчина работал в Норильске – в управлении. Так его перевели на периферию – за 20 километров. И человек утихомирился.

Он на службе уже 11 лет. Фото: пресс-служба краевого главка.

В другой раз помогли соцсети. У нас есть специально обученные люди, которые их мониторят. Был случай: у нас открылся магазин, на входе его украсили аркой из воздушных шаров. И тут ее украли. Как потом выяснилось, девчонки. Утащили и давай фото в Инстаграме выкладывать. Сами себя и сдали. Нашли их. Правда, потом решилось все миром. Ущерб-то был небольшой.

Часы удачи

… За прошлый год на его территории не было ни одного резонансного преступления. Во многом – благодаря участковому.

- А есть что-то такое, приносящее вам удачу? – спрашиваю напоследок. – Служба – дело непредсказуемое.

- Пожалуй, это часы, - признается он. – На 18-летие их мне подарил отец. Представляете, золотые – совсем пацану! Я всегда надеваю их на работу. А один раз выбрал другие. И все обернулось плохо, случилось ЧП. Какое, сказать не могу, поверьте на слово. И я понял: если бы отцовский подарок был со мной, ничего бы такого не стряслось. С тех пор я с ними не расстаюсь – без часов не выхожу вообще.