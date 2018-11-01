Евгений Гусаков и Сергей Баранов: «Гитаристы семидесятых рождались во дворах и на «Столбах»

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-01T13:29:26+03:00

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Третьего ноября знаменитая красноярская группа отметит свое пятидесятилетие. Рожденная в далеком 1968 году в стенах ВТУЗа, и сегодня, спустя полвека, «Гамма» остается популярной, любимой и с молодой душой. Вокалист Евгений Гусаков и бас-гитарист Сергей Баранов в эфире радио «Комсомольская Правда» на 107.1 РМ - про аншлаги в парке Горького, про «фанеру» и про главный рецепт бодрости и долголетия.

Про то, как все началось

Евгений Гусаков:

- Я тогда работал на «Красмаше», жил в общаге и начал строгать гитары. Параллельно начал собирать группу, поначалу не очень успешно. Надо понимать, что делать инструменты мы начали не от хорошей жизни. Тогда не было практически ничего, все приходилось делать самим. На тот момент во ВТУЗе (ныне Аэрокосмическая Академия) уже существовала группа Гамма, которая на тот момент была чисто инструментальной. В один прекрасный день барабанщик Гаммы уехал по распределению в другой город - освободилось вакантное место. Мой знакомый барабанщик был приглашен на замену. Он же, в свою очередь, предложил меня в качестве вокалиста. Так все началось.

Про популярность и конкуренцию

Евгений Гусаков:

- Тогда не было такого количества ресурсов, чтобы познакомить слушателя со своей музыкой - ни радио, ни телевидения. Но были танцплощадки. Мы собирали по шесть тысяч человек в парке Горького, и это при вместимости площадки в две тысячи. Играли в две гитары и барабаны. Мы были третьи по счету в городе среди групп. Первыми были «Сверчки», потом появился «Эксперимент». Были группы при институтах. В мединституте была группа «Синхрон», в ЦветМете была группа «Альтаир», еще несколько коллективов. Играли каждый в своем стиле. Одни работали на английском языке и собирали свою аудиторию, другие - пели по-русски. Зритель решал, на кого ходить. Но мы все дружили, общались. С некоторыми мы общаемся до сих пор.

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Про вдохновение и спецдиету

Сергей Баранов:

- Стереотип про секс, наркотики и другие допинги, которые сопровождали рок-н-ролл, в свое время был не лишен оснований, конечно. Но, говоря про нашу группу, могу точно сказать - мы дожили до этого концерта потому, что в свое время очень внимательно стали относиться к алкоголю, точнее к чрезмерному его потреблению. Только умеренно и только по хорошему поводу. А про женщин - тут подтвердим. Женщина главный источник вдохновения.

Про «фанеру»

Евгений Гусаков, Сергей Баранов:

- Мы никогда не работаем под фонограмму. Это наше кредо. Часто бывает, что приглашают нас двоих. Говорят «возьмите минусовки, приезжаете вдвоем, поработайте». Мы отказываем. Работаем только группой «Гамма», живьем и в полном составе. И так уже 50 лет.

Живьем, в полном составе и при участии симфонического оркестра Группа «Гамма» выступит 3 ноября в концертном зале «Афонтово» с юбилейной программой «Всего 50». Приглашаем на концерт!

СПРАВКА КП

Группа «Гамма» создана студентами ВТУЗа, теперь Аэрокосмическая академия, в 1968-1969 учебном году. Изначально была инструментальной. В 1970г. в группу пришел вокалист Евгений Гусаков и группа начала работать на танцевальных вечерах в ДК «КрасТЭЦ», где заработала себе популярность как группа, исполняющая песни неизвестных авторов, а также свои песни.

С 1972 по 1975 год группа работает на танцевальных вечерах в ДК им.1 мая и на летних площадках парка им. «Горького» и парка им. «1 мая». Именно эти годы являются пиком популярности группы.

С 1976 по 1986 год группа то распадается, то собирается в новом составе.

В 1996 г. «Гамма» собирается почти полным составом 1973 года для записи диска с песнями, популярными в 70-е. Первый диск был выпущен в апреле 2007 году, дальше было два авторских диска - в 2009 и 2014. Сейчас Гамма работает над записью четвертого альбома.

Группа отдает предпочтение стилям: бит-бит, рок-н-рол, ритм энд блюз, баллада, лирика.

Состав группы:

Евгений Гусаков, вокал Виктор Иванов, гитара Александр Стулишайко, клавиши Сергей Баранов, бас-гитара Вячеслав Садлинский, ударные.