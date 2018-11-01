Программа КРЯКК-2018: 5 событий, которые нельзя пропустить

1 Нояб. 08:00 2018-11-08T14:44:04+03:00

Красноярская ярмарка книжной культуры будет проходить с 1 по 5 ноября в МВДЦ Сибирь Фото: Мария ЛЕНЦ

На самом деле, во взрослой программе главного книжного фестиваля года больше сотни встреч и презентаций, плюс более 250 издательств и разнообразная детская программа

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Читки пьес

Начиная с самого первого дня, в программе КРЯКК есть читки пьес в исполнении артистов красноярских театров. Это почти спектакль, разве только без костюмов и декораций.

Встречи с авторами и лекции

Свои новинки лично представят историки, социологи и, конечно, писатели и поэты. Будет со своими книгами и Владимир Топилин, лидер читательского рейтинга проекта «Красноярский миллиард страниц». Специально для КРЯКК издан дополнительный тираж романа «Остров тайна», будет его последняя книга «Хозяин спиртоносной тропы».

Свой «Официальный взгляд на историю: традиция и проблемы» представит тележурналист Николай Сванидзе, а антрополог Александра Архипова расскажет о моральной экономике в России.

Дебаты литературной премии НОС

Открытые дебаты премии «НОС. Новая словесность» пройдут 1 ноября с 16.00 до 18.00. Если обычно заседания жюри литературных премий проходят за закрытыми дверями, то в Красноярске это делается публично. Лонг-лист уже опубликован, кто войдет в шорт-лист-2018, узнаем совсем скоро.

Напомним, «НОС. Новая словесность» — ежегодная литературная премия, основанная Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной литературе на русском языке.

Выставочная программа

Поскольку тема КРЯКК в этом году - Четвертая Индустриальная революция, организаторы решили вспомнить о том, как проходила в Красноярском крае предыдущая промышленная революция. Контекст индустриального освоения Сибири – это репрессии, ссылки, лагеря и общие могилы в вечной мерзлоте. Правый, промышленный, берег Енисея в Красноярске – сплошная, растянувшаяся на многие километры зона. Именно поэтому на КРЯККе будет блок выставок, посвященных ГУЛАГу и его влиянию на судьбы людей в Красноярском крае.

Но это не все! 100 лучших принтов мира из коллекции ABC show – это культовые печатные работы, вошедшие в историю мировой рекламной индустрии. Искусство и наука туфли представит нетривиальные и ироничные арт-туфли израильского дизайнера Коби Леви.

Павильон № 5 представляет целую серию выставок по детским книгам, а в фойе, как и всегда, выставки будут интерактивными.

Презентации краеведческой литературы

3 ноября с 11.00 до 15.00 пройдет презентация пяти краеведческих изданий:

- «Красноярск 1980-ых годов глазами одного фотографа»

- В.П. Астафьев «Царь-рыба»

- «Красноярск. Справочник краеведа»

- С. Стрючков «История домов и людей»

- «Василий Суриков – великий сын земли сибирской».

В финале блока участники презентаций узнают о важных краеведческих книжных проектах этого и перспективах следующего года, об изданных и готовящихся к печати памятниках приенисейского краеведения и мемуаристики.

Напомним, инициатором и организатором Красноярской ярмарки книжной культуры традиционно выступает Фонд Михаила Прохорова. Главной темой XII КРЯКК станет «Четвертая индустриальная революция».

Полная программа КРЯКК XXII.

КОНКРЕТНО

Где: МВДЦ «Сибирь»

Когда: с 1 по 5 ноября

Цена: вход свободный