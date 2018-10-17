Корректировка с плюсом

17 Окт. 05:12 2018-11-07T08:24:51+03:00

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Единогласная поддержка

Минувшее заседание сессии Законодательного собрания во многих отношениях можно назвать знаковым. Не только из-за объема повестки, которая насчитывала порядка 60 вопросов, но и из-за ряда решений, определяющих судьбу края на ближайшие годы.

Первым делом народные избранники согласовали кандидатуры первых заместителей губернатора — руководителя администрации и председателя правительства края. На эти должности глава региона Александр Усс предложил соответственно Сергея Пономаренко и Юрия Лапшина.

Для многих такие кадровые решения Александра Викторовича были ожидаемы. Оба кандидата зарекомендовали себя эффективными управленцами и успели неплохо сработаться с новым губернатором, пока он пребывал в статусе «врио». Вместе с тем единодушная парламентская поддержка Усса (все проголосовали «за») не исключала неудобных вопросов со стороны народных избранников.

Так, Александр Глисков затронул тему возврата к прямым выборам глав и спросил Сергея Пономаренко, не думает ли он, что избрание на конкурсной основе зачастую превращается в отрежиссированный спектакль. Сергей Александрович не согласился с такой оценкой, сказав, что прямые выборы тоже нередко превращаются в драматическое действо. Главное не то, каким способом люди приходят к власти, а каковы их морально-деловые качества. Если это патриотично настроенные профессионалы высокого класса, то какие могут быть вопросы?

Несколько актуальных тем обозначили Сергей Зяблов и Николай Креминский. Сергей Филиппович поддержал курс на объединение муниципалитетов, а Николай Анатольевич призвал больше внимания уделять пропаганде сельского труда. Отток молодежи из деревни в города — очень острая проблема, и ее нужно решать комплексно, в том числе через повышение привлекательности деревенских профессий.

Ряд вопросов был адресован и кандидату в премьер-министры Юрию Лапшину. Владислав Зырянов вспомнил о жесткой позиции энергетиков, которые нещадно штрафуют за малейшие нарушения. Таких санкций в адрес детских садиков, школ и других бюджетных организаций уже набралось порядка 170 млн только за один год! Если власть на это будет закрывать глаза, то ее имидж в глазах населения резко снизится.

Юрий Лапшин согласился, что поправлять свои финансовые дела за счет краевого бюджета недопустимо, и сообщил, что уже прошли встречи с руководством энергетических компаний. На них эта тема обсуждалась и были достигнуты первые договоренности о том, чтобы снизить давление на учреждения.

Егор Бондаренко напомнил о большом государственном долге края и поинтересовался, есть ли у потенциального премьер-министра видение, как его погасить.

Юрий Анатольевич ответил, что вначале нужно выйти на бездефицитный бюджет, чтобы не наращивать имеющийся долг. И такая задача ставится на ближайшие три года. После этого планируется выделять значительные деньги на погашение внешних займов.

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

Сладкие и горькие пилюли

Тема продолжилась рассмотрением корректировки бюджета, о которой докладывал и.о. министра финансов Владимир Бахарь. Он сообщил, что Федерация выделила нашему краю дополнительно 4,9 млрд рублей. Из них почти половина пойдет на благоустройство Красноярска перед проведением в городе Универсиады. Помимо этого деньги будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса, на тушение лесных пожаров, на покупку лекарств.

Серьезное перераспределение средств произойдет внутри бюджета. В частности, больше денег получат муниципальные бюджеты, которые зачастую вынуждены сводить концы с концами, чтобы выполнить свои полномочия. Также дополнительные средства заложены на переселение граждан из аварийного жилья, на организацию северного завоза, на покупку учебников для школ в городах и районах края и на другие цели.

Основная часть вопросов по корректировке у депутатов была снята при ее обсуждении на заседаниях профильных комитетов. Тем не менее на сессии была поднята проблема лекарственного обеспечения. Народные избранники обратили внимание на то, что в аптечных складах зафиксирован дефицит препаратов. Из-за этого врачи не могут выписать рецепты, а пациенты страдают. Владимиру Бахарю был задан прямой вопрос: связано ли это с некачественным планированием бюджета?

Исполняющий обязанности вице-премьера считает, что нет ничего страшного в том, чтобы учесть недостающие средства в плановой корректировке — такая практика происходит уже много лет.

Внести ясность в картину помогла заместитель председателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина.

- Проблема существует, но не столь глобальная, какой ее некоторые представляют, – подчеркнула Вера Егоровна. - По федеральному закону №44 ведутся торги на лекарства. Часть закупается, часть приходится докупать. В корректировке мы добавляем на эти цели 217 миллионов, а 300 миллионов переходят на следующий год, потому что на них еще не выписаны рецепты. В связи с этим нам нужно провести большое совещание, где обсудить механизм, который позволит сделать так, чтобы в процентном отношении необслуженных рецептов было как можно меньше.

Ее предложение поддержали парламентарии Алексей Клешко и Юрий Данильченко.

В заключение выступил председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев. Он сообщил, что все профильные комитеты Законодательного собрания рекомендовали сессии поддержать корректировку. Путем поэтапного голосования законопроект был одобрен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края:

- Это плановая корректировка бюджета, уже третья в этом году.

Понятно, что большая часть денег пойдет на решение вопросов, связанных с Универсиадой: 2,5 миллиарда рублей предназначено для благоустройства и организации улично-дорожной сети в Красноярске, порядка 2 миллиардов будет направлено на достройку, доведение до ума объектов студенческих игр, еще 210 миллионов пойдет на так называемую «слаботочку» — систему, которая станет обеспечивать работу объектов Всемирных студенческих игр. Кроме того, есть целый ряд изменений, которые в основном произойдут за счет внутреннего перераспределения бюджетных средств, использования имеющихся резервов. Это такие направления, как здравоохранение, образование, развитие массового и профессионального спорта.

МНЕНИЯ

Юрий Данильченко, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике:

- Из тех денег, которые выделены краю Федерацией, порядка одного миллиарда будет направлено на сферу здравоохранения. Это весьма существенная корректировка, в том числе для решения вопросов, касающихся льготного лекарственного обеспечения. Кроме этого, предусмотрено погашение кредиторской задолженности. Что касается вопросов социальной защиты, то заложены дополнительные средства на помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сергей Зяблов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

- В корректировке предусмотрено почти 470 млн рублей на нужды сельского хозяйства. Прежде всего, деньги пойдут на поддержку производителей и переработчиков молока. Также предусмотрена компенсация на ГСМ в связи с проведением уборочной кампании. Запланированы деньги на приобретение техники и лизинг. Дополнительные средства дают нам возможность сбалансировать профильную госпрограмму, и сейчас наша задача заключается в том, чтобы оперативно довести их до получателей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- доходы возрастают на 5 млрд рублей и составят 232,3 млрд;

- расходы увеличиваются на 4,9 млрд и составят 251,4 млрд;

- дефицит уменьшается на 9 млн и составит 19,1 млрд рублей.

КСТАТИ

На сессии было присвоено звание «Почетный гражданин Красноярского края» Николаю Сурину – сибирскому селекционеру, под руководством которого создано 17 сортов ярового ячменя, востребованного не только в крае, но и в республике Коми, Томской, Иркутской и других областях.