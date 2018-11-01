Прогноз погоды на ноябрь 2018 в Красноярске: морозы за -20, ветры и магнитные бури

СЕГОДНЯ 14:15 2018-11-01T14:18:21+03:00

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После неожиданно теплых сентября и октября в Красноярск нагрянул ноябрь. Холодный – с первого же дня. Каким он будет, рассказали на пресс-конференции в медиахолдинге «Комсомольская правда» ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова и замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.

Но для начала маленькое отступление - подведем итоги октября. По оценкам синоптиков, он выдался аномально теплым.

- Причем для всей территории края, - подчеркивает Оксана Сальникова. – Максимальные аномалии были зафиксированы на юге Таймыра – 8-10 градусов выше нормы. В Красноярске же средняя температура составила плюс 5,4 градуса. Это на 4,5 выше нормы. По многолетним наблюдениям, самые теплые октябри отмечались в 1932-м и 2011-м годах. С аномалией в 6,2 градуса. Октябрь-2018 занимает второе место за все время наблюдений.

По осадкам же наблюдался дефицит. Мы ожидали, что их будет на 20-25% меньше нормы. В итоге оказалось – на 37%. При норме 41 мм, количество осадков составило 26 мм. То есть их выпало 63%.

Если говорить о сентябре-октябре, самыми теплыми они были в том же 1932 году, на втором месте 1945-й. А наш год – на третьем месте за все время наблюдений!

Оттепель сменится стужей

Что до ноября, погода будет неустойчивой, прогнозируют специалисты. Но это обычная для нашей климатической зоны картина.

- В первой декаде (а конкретно 3-5 и 8-10 ноября) температурный фон будет достаточно высоким, больше нормы на два градуса. Днем от плюс 1 до минус 4. И ночные температуры минус 5-10, - рассказывает Оксана Сальникова. - В остальные дни будет несколько холоднее. Днем минус 5-10, ночью минус 10-15.

До 5 ноября сохранится ветреная погода. В выходные 3-4 ноября порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду. В бОльшую часть дней пройдет небольшой снег. Но для Красноярска до 5 ноября осадки будут мало ощутимыми. Потом станут более интенсивными. Но опять же не намного.

Вторая декада ноября принесет с собой понижение температуры. Самой холодной выдастся середина периода. Днем минус 7-12, ночью минус 13-18. В это время существенных осадков и ветра не будет. В отдельные дни – небольшой снег.

С приходом третьей декады мы ожидаем, что температура резко пойдет вверх. Даже довольно значительно. Ночью минус 5-10, в светлое время суток температура может быть близко к нулю или даже слабоположительной. В этот период серьезных осадков не будет. Но может быть ветрено.

А третья декада может быть теплой.Фото: Мария ЛЕНЦ

В самом конце месяца может прийти резкая волна холода. (Но не исключено, что она сместится на начало декабря). Ночные температуры понизятся до минус 17-22, дневные составят минус 12. При этой смене погоды может быть сильный ветер и опасные явления. Обратите внимание!

Снежный покров может установиться в Красноярске к концу следующей недели. Но, скорее всего, пока будет невысоким.

Осторожно, гололед!

Капризы погоды могут иметь серьезные последствия, отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков.

Так, из-за скачков температур будут сильные магнитные бури – до 6 баллов включительно. 3-11 ноября, 15-18 ноября, 21-23 ноября. Метеочувствительным людям стоит взять на заметку!

Теперь предупреждение для водителей. На дорогах будет гололедица. Проявите максимальную осторожность.

- Недавно в продаже появилась «незамерзайка» на метиловом спирте, - предостерегает Валерий Терешков. - У нас есть сведения о восьми подобных образцах (смотрите таблицу). Она может вызвать серьезное отравление. А на скользкой дороге это приведет к ДТП. Поэтому при покупке обратите внимание: если у жидкости резкий запах, не берите ее. Не приобретайте «незамерзайку» у дорог, в сомнительных местах.

Повторимся: в конце месяца в край придут морозы. Если с вами что-то случилось на трассе, обратитесь в пункты обогрева. На трассе «Енисей» и Московском тракте начинают работу 86 «точек». Кроме того, обещают запустить 17 подвижных пунктов. Если возникнет проблема, звоните, вам помогут.

Огонь и лед

Далее. Ноябрь в Красноярском крае – это начало ледостава.

- Навигация окончена. Выходить на маломерных судах уже нежелательно, - говорит Валерий Терешков. – В Красноярске и до Енисейска пока вода свободная. Но она очень холодная – до плюс 1 градуса. Если будет усиление ветра и судно перевернет, а вы без спасательного жилета, тут без вариантов – погибнете. Так что лучше готовьте лодку для зимней стоянки. Также в ноябре идет установление льда на озерах. Учтите, он очень тонкий, выходить на него опасно.

Кроме того, мы не исключаем увеличение количества бытовых пожаров. За октябрь их количество составило 258, погибли люди. К слову, 60% пожаров происходит у нас от неисправной электропроводки. Когда будет понижение температуры, люди могут включить различные несертифицированные электронагревательные приборы. К чему это приводит, вы знаете…

Все на лыжи?

Также с 4 ноября открывается горнолыжный сезон. В Шерегеше, на Гладенькой, в Ергаках уже лежит снег.

- Но трассы еще не прикатаны, - напоминает замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. – Поэтому надо проявить максимальную внимательность. И, разумеется, не употреблять спиртные напитки перед тем, как выходите на гору.

И последнее: в ноябре возможен рост количества заболевших гриппом и ОРЗ. «В этом году был идентифицирован вирус свиного гриппа», - делятся в МЧС. Поэтому советуем пройти вакцинацию и не заниматься самолечением, подобные вирусы очень опасны.

- Сейчас до эпидемиологического порога еще далеко, тем не менее в такую погоду следует тепло одеваться, - говорит Валерий Терешков.

КОНКРЕТНО

Не покупайте!

В продаже появилась опасная «незамерзайка»:

1. GLEID EXCLUSIVE «–30» производитель: ООО «ИнжТехПоставка», Москва;

2. «Арктик-Айс», изготовитель: ООО «Вертикаль», Владимир;

3. Жидкость незамерзающая (–30) «Арктик-Айс», изготовитель: ООО «Зодиак», Владимир;

4. Winter way –20 AQUARELLE, изготовитель ООО «ЭлинарПрод», Москва;

5. ULTRA CLEANER –30, Москва;

6. «НОРД» –30 производитель: ООО «Айсберг», Москва;

7. «Веста» (–30) изготовитель: ООО «Торговый дом «Патриот»;

8. Arctic Cleid (–30), изготовитель: ООО «Мастер — Аква», Москва.