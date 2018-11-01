2018-11-01T11:18:18+03:00
Общество

«Когда четырехлетний может, а ты нет»: детсадовец на велосипеде выделывает экстремальные трюки

Видео Демида Скрипаченко из Красноярска собирают в социальных сетях тысячи просмотров [видео]
Ася ЖУКОВА
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Видео Демида собрали сотни просмотров в социальных сетяхВидео Демида собрали сотни просмотров в социальных сетяхФото: соцсети
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Демид Скрипаченко из Красноярска мечтает стать олимпийским чемпионом: пацан-детсадовец на велосипеде выделывает такие трюки, что у взрослых кружится голова. Выкручивает руль на 360 градусов, одним махом запрыгивает на седло, поднимает байк на дыбы, колесит спиной вперед. Соцсети под впечатлением. Сотни тысяч просмотров, восхищенные комментарии: «То чувство, когда четырехлетний может, а ты нет».

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Большущая благодарность классным ребятам @move.production за такой подарок!!!
973 отметок «Нравится»46 комментариевInstagram

Специально виртуоза из него никто не делал. Просто в полтора года подарили беговел (велосипед без педалей), и мальчишка с него почти не слезал.

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#bmxforfun
868 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

- Мы брали беговел и шли в лес или в парк, - рассказывает Александра, мама юного спортсмена. - Потом появился BMX (специальный детский велосипед для мотофристайла. - Ред.). Осваивали его, начали добавлять трюки. Стали искать видео в интернете, что-то разучивать. Нашли тренера - и завертелось!

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Может его уже на 16" бмх пересадить?!?
735 отметок «Нравится»16 комментариевInstagram

Демиду повезло, единственный в России комплекс, который нужен ему для занятий, расположен как раз в Красноярске. Правда, занятия в нем - на коммерческой основе. Считайте сами: профессиональный велосипед BMX стоит 300 - 400 долларов. К тому же в России такой не купишь, надо заказывать в Европе или Америке. Плюс расходы на экипировку, услуги тренера. Но чего не сделаешь ради сына! Александра, она технический инженер на одном из предприятий, воспитывает Демида одна.

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Демид: "Так это easy!"
1519 отметок «Нравится»7 комментариевInstagram

- В декабре ему будет пять, попросил новый велосипед, следующий по размеру. С таким нетерпением его ждет! Хочу ли я, чтобы сын стал спортсменом-профи? Пусть делает то, что ему нравится. А подрастет - решит сам.

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