«Когда четырехлетний может, а ты нет»: детсадовец на велосипеде выделывает экстремальные трюки

СЕГОДНЯ 10:44 2018-11-01T11:18:18+03:00

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Демид Скрипаченко из Красноярска мечтает стать олимпийским чемпионом: пацан-детсадовец на велосипеде выделывает такие трюки, что у взрослых кружится голова. Выкручивает руль на 360 градусов, одним махом запрыгивает на седло, поднимает байк на дыбы, колесит спиной вперед. Соцсети под впечатлением. Сотни тысяч просмотров, восхищенные комментарии: «То чувство, когда четырехлетний может, а ты нет».

demid_skr Большущая благодарность классным ребятам @move.production за такой подарок!!!

Специально виртуоза из него никто не делал. Просто в полтора года подарили беговел (велосипед без педалей), и мальчишка с него почти не слезал.

- Мы брали беговел и шли в лес или в парк, - рассказывает Александра, мама юного спортсмена. - Потом появился BMX (специальный детский велосипед для мотофристайла. - Ред.). Осваивали его, начали добавлять трюки. Стали искать видео в интернете, что-то разучивать. Нашли тренера - и завертелось!

demid_skr Может его уже на 16" бмх пересадить?!?

Демиду повезло, единственный в России комплекс, который нужен ему для занятий, расположен как раз в Красноярске. Правда, занятия в нем - на коммерческой основе. Считайте сами: профессиональный велосипед BMX стоит 300 - 400 долларов. К тому же в России такой не купишь, надо заказывать в Европе или Америке. Плюс расходы на экипировку, услуги тренера. Но чего не сделаешь ради сына! Александра, она технический инженер на одном из предприятий, воспитывает Демида одна.

- В декабре ему будет пять, попросил новый велосипед, следующий по размеру. С таким нетерпением его ждет! Хочу ли я, чтобы сын стал спортсменом-профи? Пусть делает то, что ему нравится. А подрастет - решит сам.