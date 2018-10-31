Льготы, пеня и оплата долга по частям

31 Окт. 12:54 2018-11-01T06:43:32+03:00

Все, что вы хотели узнать о расчетах за электричество

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Добросовестные потребители оплачивают «коммуналку» исправно – раз в месяц после получения квитанции. Но бывают и форс-мажорные обстоятельства, когда сделать это вовремя не удаётся. Как быть, если припозднились с платежом? Спросим у наших экспертов, специалистов ПАО «Красноярскэнергосбыт».

Если просрочить платеж по выставленному счёту, набегает ли пеня?

- Пени за просрочку платежа по электроэнергии Красноярскэнергосбыт не начисляет.

Однако такая санкция предусмотрена за задержку взносов в Региональный фонд капитального ремонта, которые, как известно, собирает ПАО «Красноярскэнергосбыт».

По закону взнос на капремонт должен быть оплачен до 20-го числа следующего месяца. Если сделать это не вовремя (или не полностью), начисляется пеня.

Если у вас возникли дополнительные вопросы по поводу взносов на капремонт или нужно получить акты сверки, лучше обратиться непосредственно в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Позвоните по телефону «горячей линии» - 8-800-333-7007. Либо приходите по адресу: улица Ады Лебедевой, 101А. Время работы: с 9:00 до 18:00 (в будние дни). Перерыв: с 13:00 до 14:00. Выходной: суббота, воскресенье.

Как узнать, прошла или нет ваша оплата?

- Все начисления и история оплат доступны на сайте krsk-sbit.ru в личном кабинете клиента во вкладке «Счета и Платежи»/«Поступившие платежи»/«Выставленные счета». Информация указана в виде двух блоков: по электроэнергии и по капремонту.

Как правило, поступление средств от абонента на счёт компании происходит в течение 3 рабочих дней. После этого данные о проведённом платеже отображаются в личном кабинете клиента. Данные о взносе за капитальный ремонт также можно увидеть в личном кабинете клиента во вкладке «Поступившие платежи» через 3 дня после оплаты квитанции. Однако до конца месяца сумма задолженности за капитальный ремонт будет отражаться по-прежнему без учёта этого платежа. Это связано с тем, что обмен данными между Красноярскэнергосбытом и Региональном фондом капремонта происходит 1 раз за расчётный период в первых числах месяца.

Также узнать о статусе платежа можно при обращении на ваш абонентский участок или в контактный центр по бесплатному номеру 8-800-700-24-57.

Как сохранить чек, подтверждающий оплату услуг?

В кассах и платёжных терминалах при проведении любой операции чек выдаётся автоматически.

Оплачивая услуги на сайте Сбербанка (или приложении сбербанк-онлайн) после подтверждения проведения денег выбираем кнопку «Сохранить чек» (или сразу «Печать чека», если вы находитесь за компьютером и имеете доступ к принтеру).

Иногда бывает, когда после транзакции прошло какое-то время, а вам понадобился чек. В таком случае надо перейти в историю операций, найти там нужную транзакцию и нажать на нее. По итогу вам будут доступны детали платежа.

При оплате через личный кабинет Красноярскэнергосбыта - на сайте или в мобильном приложении – чек высылается автоматически на адрес электронной почты, указанный при регистрации в личном кабинете.

Если вы оплачиваете счет на сайте Красноярскэнергосбыта через раздел «Оплата» (не заходя в личный кабинет), система каждый раз предлагает указать не только номер лицевого счёта, но и адрес электронной почты. Мы советуем делать это, чтобы получить на этот адрес чек для подтверждения платежа.

Есть еще один вариант. Когда-то вы провели платёж через сайт Красноярскэнергосбыта, а подтверждающего документа не осталось. В этом случае можно обратиться на абонентский участок Красноярскэнергосбыта, обслуживающий ваш дом. Информацию об адресе участка можно найти в платежном документе. Там вам выдадут акт сверки расчетов – в нем будет отображен платеж.

Предположим, после сверки окажется, что на лицевой счет платеж не поступил. Тогда нужно пойти в офис банка, через который вы проводили транзакцию на сайте (Газпромбанка, Сбербанка или Всероссийского банка развития). Получив от банка выписку, принесите ее на абонентский участок Красноярскэнергосбыта, обслуживающий ваш дом, или отправьте ее скан энергетикам через «Виртуальную приёмную» на сайте компании.

Существуют ли льготы на оплату электроэнергии?

По поводу получения субсидий и льгот за потребленную электроэнергию нужно обращаться в Управление социальной защиты населения по месту жительства.

Оплата за электрическую энергию в ПАО «Красноярскэнергосбыт» производится в полном объеме. Если жителю положены льготы или субсидии, Управление соцзащиты ежемесячно перечисляет компенсацию на его персонифицированный счет. Не забывайте, что условием для получения субсидий по ЖКХ является своевременная оплата квитанций.

Можно ли реструктуризировать долг?

Потребитель, попавший в сложную финансовую ситуацию, может обратиться на свой участок с заявлением о реструктуризации задолженности. В этом случае заключается соглашение, устанавливающее новый порядок погашения долга.

Стандартные условия заключения соглашения:

- единовременное погашение 50% суммы задолженности;

- рассрочка погашения оставшейся суммы задолженности от одного до трёх месяцев, размер ежемесячных платежей распределяется в убывающем порядке либо равными долями;

- своевременная и ежемесячная оплата текущих платежей в полном объёме.

Если для клиента непосильны и эти условия, то его ситуация рассматривается в индивидуальном порядке руководством компании.

Необходимо помнить, что взяв на себя обязательства по соглашению о реструктуризации задолженности, клиент обязан их исполнять. В противном случае полное ограничение энергоснабжения будет проведено без дополнительного уведомления.