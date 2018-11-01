Вейдер-спаситель: беспородный домашний пес стал донором крови для заболевшего щенка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-31T14:55:26+03:00

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Тезка Темного Лорда из «Звездных войн» спас жизнь маленького щенка. Эта история произошла в Красноярске. И ее главный герой – пес по кличке Вейдер.

Держите меня трое

- Вся в слезах мне позвонила знакомая, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» хозяйка собаки Яна Аликина. – У нее уже два месяца живет щенок, крохотная девочка, Сабоня. Я всю жизнь пристраиваю собак. Слышала, что малышка периодически болела. Но такой критической ситуации не было. Нам сказали: срочно нужна кровь.

Конечно, волновалась, признается Яна. Вейдер – парень эмоциональный, как переживет? Тем более ветклиники не жалует. Его не раз драли собаки, резал лапы в Енисее, приходилось зашивать. Но тут выбора просто не было, щенок мог умереть. Собрались и кинулись в клинику – на другой конец города:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/675772" frameborder="0"></iframe> Пёс Вейдер сдал кровь, чтобы спасти больного щенка.! другой источник

- Завалили собаку, держали втроем. Полчаса лежал с катетером в лапе. В итоге у него взяли 100 мл крови. Это очень мало для такого кабанчика. Максимальная доза забора на пса в 35 кило - 350 мл. Брыкался, стонал-страдал, делал вид, что его палками бьют. Зато потом получил свою победную гемотогенку и счастливый поехал домой!

Дал шанс выжить

А Сабоне тут же сделали переливание. Говорят, только благодаря этому и выжила. Совсем малышка, всего 2 кг, сейчас она отчаянно борется за жизнь.

- Два дня назад у нее начал болеть живот, - всхлипывает владелица собаки Ольга. - Прикоснуться не дает – больно. Почему, непонятно. Кормили только мягким кормом. Стала вялая, спать легла рано. Потом разбудила меня среди ночи, скулила. Я в положении, вот-вот рожать, но просидела с ней всю ночь. Утром она перестала вставать: поднимаю, на ножки ставлю, она падает на пол. Десны белые, язык белый. Похоже на признаки анемии. Поехали в клинику. Там выяснили: очень низкий гемоглобин. Но почему - кровотечения нет.

Сабоня после переливания крови. Фото: Ольга ЛИННИК, соцсети.

Если бы не Вейдер, все могло бы закончиться очень печально. Но… пока окончательного диагноза нет. Щенок балансирует на грани.

- В клинике собаку нам отдали, деньги взяли, всего около 27 тысяч. И не сказали ничего внятного, - разводит руками Ольга. – Ищем выход…

Сам прыгнул в руки

Тем не менее Вейдер дал крохе еще один шанс выжить. Примечательно, что у них – удивительная судьба, оба – подброшенные, найденыши. Сабоню обнаружили у деревни Минино - в коробке под фонарем. На ней была надпись: «Возьмите в добрые руки», внутри два маленьких щенка. Одного удалось пристроить, другого Ольга оставила себе. И теперь выхаживает – с помощью Яны и Вейдера. Кстати, он тоже счастливчик.

Вейдер живет у Яны вот уже четыре года. Фото: Яна АЛИКИНА, соцсети.

- Четыре года любви этот малыш нам дарит, - улыбается хозяйка. – Однажды мне позвонила знакомая: в магазин, где работает ее мама, в Черемушках, подкинули щенков. Семерых положили в коробку, потом в мешок из-под картошки и поставили под лестницу. Говорили, собака нагуляла щенков, хозяин решил завязать их покрепче в мешке и выкинуть, чтобы задохнулись что ли? Но щенки сильно пищали – их услышали продавцы. Знакомая знала, что я давно хочу собаку, позвонила мне.

Я приехала туда самой первой (тогда откликнулись многие, щенков разобрали быстро). Потянулась к коробке, и этот мальчишка прыгнул ко мне сразу же. Он сам меня выбрал. Взяла на ручки: «Мальчик?» - Да.

Вейдер четыре года назад и сейчас. Фото: Яна АЛИКИНА, соцсети.

С тех пор мы не расставались. Я хотела для него классное имя. Знала, что будет черный, большой. Перебирала варианты из фильмов, мультиков. Искала что-то оригинальное. Тогда и пришло: Вейдер.

Сейчас ему четыре года. И характер у него, как у… Вейдера. На чужих реагирует настороженно. Кошмарит всех во дворе, бас у него жесткий. С ним постоянно какие-то казусы. Каждый день, например, защищает меня от желающих познакомиться.

Улыбка во весь рот, а характер боевой! Фото: Яна АЛИКИНА, соцсети.

Вот такой он, Вейдер из Красноярска.