Зампредседателя избирательной комиссии с дочкой 1729 раз проголосовала за бывшего мужа

СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-31T14:54:41+03:00

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Семью политика регионального уровня Андрея Садовникова в Богучанском районе (Красноярский край) знают хорошо. Солидный человек, предприниматель (держит сеть продуктовых магазинов), неоднократно избирался в районный совет депутатов. И вот, очередной срок вышел, и Садовников решил баллотироваться в Таежнинский сельский совет (Таежный – поселок на 6 000 жителей).

Но...

«В день проведения голосования, член избирательной комиссии не менее 27 раз, вбрасывала в стационарный ящик для голосования избирательного участка неучтенные бюллетени – всего 1729», - как гром среди ясного неба, заявление прокуратуры.

Пикантность ситуации в том, что пресловутый «член избирательной комиссии» - жена кандидата, хоть и бывшая, Вера. А помогала ей «соучастница» - дочка Юля...

Сразу поясним: выборы проходили в сентябре 2016 года, с тех пор шло следствие, накануне вынесен приговор (об этом – ниже).

А вскрылось все вот как:

- Я была наблюдателем у нас в Таежном, на участке №997 (наблюдателей ведь несколько - от разных партий). На Участок у нас в сельском клубе располагается, - рассказывает Валентина Каверзина, которая в 2016 году была заместителем поселкового главы. - Утром началось голосование, Вера подошла ко мне и говорит: «Вы едете по домам сельчан, которые не могут прийти на избирательный участок, как наблюдатель». Я еще спросила, почему именно я? Но Садовникова настояла. Надо – значит, надо. Я и поехала. Когда уезжали около 11.00, в избирательной урне было порядка 217 бюллетеней. А когда вернулись, - это было примерно в 15.00, бюллетеней стало уже 700! Я сразу заподозрила вброс, заявление написала в избирком, но там уверяли, что все проходило в рабочем режиме. А потом я вспомнила, что в клубе видеонаблюдение! Имеется запись! Она все и показала.

Дочь помогала матери обеспечить креслом депутата отца и осуждена за пособничество Фото: соцсети

Первым делом через суд наблюдатель Каверзина добилась отмены итогов голосования. И самым весомым аргументом стало то самое видео. Нашлись и свидетели. Один из местных, к примеру, заявил: я вообще голосовать не ходил, меня в поселке не было! А потом узнал, что в моем бюллетене кто-то поставил «галочку»!

Суд итоги выборов аннулировал.

И что же в итоге? От махинаций на выборах не выиграл никто. На Веру завели уголовное дело по уголовной статье «фальсификация итогов голосования», на Юлю – «пособничество в фальсификации итогов голосования». Обе оштрафованы на крупные суммы: Вера выплатит 300 000 рублей, Юлия – 250 000.

Садовников так и не получил кресло сельского депутата.

И один вопрос в этой закрученной истории?

Для чего же так старалась «бывшая»? А, оказывается, после развода супруги давно помирились, и живут душа в душу! После того, что случилось, может, и еще лучше...

КОММЕНТАРИЙ

«Тут прямо исключение, какая-то любовная история!»

Депутат Заксобрания Красноярского края Александр Глисков:

- К сожалению, до сих пор остается возможность для махинаций на выборах. Обычно в таких случаях людьми двигает личная заинтересованность, приказы сверху зависимым и запуганным людям тут прямо исключение, какая-то любовная история. Судебные дела, подобные этому, - отличная профилактика, члены избирательных комиссий должны понимать, что кто бы на них не давил – отвечать перед законом все равно им.

А зачем некоторые так бьются за место депутата, учитывая, что оно не оплачиваемое... Люди в политику идут по разным причинам: у кого-то амбиции играют, другие (и их все меньше) хотят лоббировать свои интересы. Есть и те, кто вообще не понимает, зачем пришел. У нас недавно одного депутата спросили: «Какие ваши цели и задачи?» А он говорит: «Я еще не решил». Избрался недавно, видимо, надо подумать…