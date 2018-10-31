Старейшая газета Красноярска, именем которой назван проспект, объявила о возможном закрытии

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-31T12:37:23+03:00

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Старейшая газета Красноярска – «Красноярский рабочий» - объявила о финансовых трудностях. Сложно принять это, но у издания нет средств, чтобы продолжать выходить в привычном для читателей ритме.

Были времена, когда «Красноярский рабочий» выписывали в каждой семье. Газета считалась ежедневным органом краевого комитета КПСС и выходила 6 дней в неделю. Но читатели любили ее совсем не партийность. На страницах «Красраба» можно было прочитать, что происходит в разных уголках огромного края. Журналисты выезжали за репортажами в горы, тайгу, за полярный круг. И привозили оттуда интереснейшие материалы. Рассказывали об интересных людях, о важных событиях, об открытиях красноярских ученых, критиковали недостатки. К слову, именно со страниц «Красноярского рабочего» многие читатели узнали о семье отшельников Лыковых.

Круг тем был неограничен, жарновое разнообразие поражало. Газета воспитала целую плеяду талантливых журналистов, фотокорреспондентов, писателей. Все начинающие журналисты стремились хоть раз напечататься на ее страницах.

Именем газеты в краевом центре в 1956 году был назван главный проспект правобережья. В 1978 году – пик на Памире, мыс на острове Норденштельд в Карском море, речной теплоход.

В декабре этого года газете должно исполниться 113 лет. В последнюю четверть века количество подписчиков газеты сильно сократилось – с миллионного тиража до несколько тысяч. Наступили новые времена, читатели переходят в интернет. У «Красноярского рабочего» появилась сильная конкуренция.

Сегодняшний номер газеты вышел со статьей главного редактора Владимира Павловского на передовице.

- Сегодня редакцию душат долги. Поэтому мы решаемся на трудный шаг: заявляем о продаже редакционных подшивок. Самая ранняя из них – за 1927 год. Проблема ещё и в том, что хранить подшивки в редакции просто нельзя. Нет для этого надлежащих условий. Так что мы действительно заявляем о начале процедуры продажи. Но не знаем, во сколько оценить это свое богатство, доставшееся от предыдущих поколений.

Для коллектива это сложный шаг. Тем не менее, шесть человек – а именно столько журналистов, включая редактора, остались сейчас, готовы продолжать работу по мере возможностей.