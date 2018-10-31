2018-10-31T12:37:23+03:00
Общество

Старейшая газета Красноярска, именем которой назван проспект, объявила о возможном закрытии

«Красноярский рабочий» готов продать самое ценное – подшивки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Старейшая газета Красноярска, именем которой назван проспект, объявила о возможном закрытии. Фото: сайт "Красноярского рабочего"Старейшая газета Красноярска, именем которой назван проспект, объявила о возможном закрытии. Фото: сайт "Красноярского рабочего"
Изменить размер текста:

Старейшая газета Красноярска – «Красноярский рабочий» - объявила о финансовых трудностях. Сложно принять это, но у издания нет средств, чтобы продолжать выходить в привычном для читателей ритме.

Были времена, когда «Красноярский рабочий» выписывали в каждой семье. Газета считалась ежедневным органом краевого комитета КПСС и выходила 6 дней в неделю. Но читатели любили ее совсем не партийность. На страницах «Красраба» можно было прочитать, что происходит в разных уголках огромного края. Журналисты выезжали за репортажами в горы, тайгу, за полярный круг. И привозили оттуда интереснейшие материалы. Рассказывали об интересных людях, о важных событиях, об открытиях красноярских ученых, критиковали недостатки. К слову, именно со страниц «Красноярского рабочего» многие читатели узнали о семье отшельников Лыковых.

Круг тем был неограничен, жарновое разнообразие поражало. Газета воспитала целую плеяду талантливых журналистов, фотокорреспондентов, писателей. Все начинающие журналисты стремились хоть раз напечататься на ее страницах.

Именем газеты в краевом центре в 1956 году был назван главный проспект правобережья. В 1978 году – пик на Памире, мыс на острове Норденштельд в Карском море, речной теплоход.

В декабре этого года газете должно исполниться 113 лет. В последнюю четверть века количество подписчиков газеты сильно сократилось – с миллионного тиража до несколько тысяч. Наступили новые времена, читатели переходят в интернет. У «Красноярского рабочего» появилась сильная конкуренция.

Сегодняшний номер газеты вышел со статьей главного редактора Владимира Павловского на передовице.

- Сегодня редакцию душат долги. Поэтому мы решаемся на трудный шаг: заявляем о продаже редакционных подшивок. Самая ранняя из них – за 1927 год. Проблема ещё и в том, что хранить подшивки в редакции просто нельзя. Нет для этого надлежащих условий. Так что мы действительно заявляем о начале процедуры продажи. Но не знаем, во сколько оценить это свое богатство, доставшееся от предыдущих поколений.

Для коллектива это сложный шаг. Тем не менее, шесть человек – а именно столько журналистов, включая редактора, остались сейчас, готовы продолжать работу по мере возможностей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Красноярске в здании хореографического колледжа с потолка рухнула штукатурка
На севере Красноярского края дух подростков осудили за вымогательство и грабеж
С началом ноября в Красноярск приходят похолодания и снег
В Красноярском крае на трассе перевернулась фура: водитель 6 часов ждал помощи
В Красноярске неизвестные залили женщине монтажной пеной всю машину
Житель Красноярска лишен свободы на 5 лет за поддержку терроризма
В Красноярске во дворе частного дома нашли гранату
Опубликован окончательный список имен для аэропортов Красноярска и Норильска
В Хакасии группа подростков устроила на съемной квартире пьяную вечеринку
В Красноярском крае инспектор ГИБДД отказался от взятки 10 тысяч рублей и получит премию
В Лесосибирске пассажир автомобиля на ходу выдернул ключи зажигания и погубил водителя
В Красноярске стая собак напала на подростка
В Красноярске бульдозер раздавил 1,5 тонны настоящего голландского сыра
На красноярское угольное предприятие поступила новая техника
В Красноярске изменится схема движения автобуса № 36
Пятый Краевой открытый робототехнический фестиваль «IQ-Robot»
В Красноярске директор управляющей компании растратил 97 миллионов рублей
В Красноярском крае нашли обнаженную мертвую женщину
Житель Хакасии два дня просидел в вентиляционной шахте из-за селфи
Красноярцы будут жить дольше и богаче к 2030 году
В Красноярском крае бывшая жена и дочь 1729 раз проголосовали за депутата сельсовета, своего мужа и отца
На Красноярскую ярмарку книжной культуры можно будет доехать на бесплатных автобусах
"МИР Сибири" получил Гран-при национальной премии