2018-10-31T05:53:32+03:00
Общество

Жилетка, ушанка и Николай Чудотворец: красноярцы передали подарки Федору Конюхову накануне его новой кругосветки

Впереди у путешественника 27 тысяч километров по южным морям
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Глава Красноярска встретился со знаменитым путешественником. Фото: администрация КрасноярскаГлава Красноярска встретился со знаменитым путешественником. Фото: администрация Красноярска
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У знаменитого российского путешественника Федора Конюхова все готово к предстоящему одиночному кругосветному путешествию

– и снаряжение, и маршрут. Отплыть к южным морям он планирует уже в ноябре. Его ждут широты, которые опытные моряки называют «ревущие сороковые». А там – штормовые ветра, плавучие льдины. И он – один против стихии на веслах и без какого-либо сопровождения.

А накануне у Федора Филипповича в гостях побывал глава Красноярска Сергей Еремин и передал ему специальные подарки от сибиряков – непромокаемую жилетку, такие же варежки и ушанку. А еще водонепроницаемую икону покровителя путешественников – Николая Чудотворца, выполненную красноярскими мастерами.

- Нам очень приятно, что в душе вы считаете себя сибиряком, по-особенному относитесь к нашему городу. Наши презенты – это частичка тепла из Красноярска – души и силы Сибири. Пусть в тяжелейшей морской экспедиции они вас согревают, - пожелал Сергей Еремин.

Сергей Еремин передал Федору Конюхову подарки от сибиряков. Фото: администрация Красноярска

Сергей Еремин передал Федору Конюхову подарки от сибиряков. Фото: администрация Красноярска

В ответ путешественник поделился своими планами: он собирается установить мировой рекорд – пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на уникальной, специально спроектированной весельной лодке «Акрос». Стартует он в ноябре из Новой Зеландии, доплывет до мыса Горн в Чили (Южная Америка). Затем в декабре 2019 года стартует от мыса Горн до мыса Люин в Австралии, это будет уже второй этап. И на третьем этапе, с декабря 2020 года, он отправится в путь из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяжённость кругосветного путешествия – 27 тысяч километров.

- План подготовительного этапа занял больше полутора лет, мы просчитали технические аспекты оборудования, нашли лучших специалистов для создания уникальных и совершенно новых систем выработки энергии, которых у меня будет на борту три — ветровая, солнечная и топливные картриджи. Процесс установки всех навигационных приборов, средств связи, жизнеобеспечения занял 6 месяцев. Сам проект, от момента выдачи технического задания на проектирование лодки, занял полтора года, - рассказал Федор Конюхов во время пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

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