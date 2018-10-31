В Красноярском крае безработных стало меньше на 20 %

СЕГОДНЯ 05:26 2018-10-31T05:28:10+03:00

Это один из лучных показателей в Сибирском федеральном округе

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В Красноярском крае количество безработных снизилось на 20 % - на 11,7 тысяч человек. Об этом сообщает Красноярскстат. Специалисты организации пришли к такому выводу, проанализировав численность граждан, которые были официально зарегистрированы в статусе безработных в начале года и в конце октября.

Всего в этом году при содействии краевой службы занятости нашли работу 75,7 тысяч соискателей (84,1%) – четверо из пяти обратившихся, что значительно больше, чем в других регионах Сибирского федерального округа. Трудоустроились на постоянную работу 67,5%. 7,3 тысячи человек были направлены центрами занятости на обучение востребованным профессиям.

С начала года жители края получили 464 тысячи различных услуг в области содействия занятости, причем бесплатных. Это профориентация, консультации о положении на рынке труда, многие получили помочь в организации собственного дела.

Уровень общей безработицы в крае – один из минимальных среди регионов Сибирского федерального округа. В III квартале он равен 5,2 % (при среднем значении по СФО – 6,7%).