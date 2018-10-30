2018-10-30T13:26:15+03:00
История современности

Вошел в плотный туман и исчез: в Сибири найдены следы пропавшего 75 лет назад американского самолета

Кто был похоронен под именем пилота «Аэрокобры»?
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пилот «Аэрокобры» Аркадий Кольцов (на фото справа) и его брат Владимир Фото: Красноярское краевое отделение РГОПилот «Аэрокобры» Аркадий Кольцов (на фото справа) и его брат Владимир Фото: Красноярское краевое отделение РГО
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...27 июля 1943 года группа из 8 самолетов (7 бомбардировщиков А-20G «Бостон» и 1 истребитель Р-39 «Аэрокобра») под командованием командира 9-го перегоночного авиационного полка майора Дмитрия Табарчука вылетела из Красноярска в Омск. Задача у командира была – доставить самолеты уже к вечеру. В 07.38 утра вылетели и легли на курс. Синоптики дали летчикам благоприятный прогноз: видимость - 4-10 километров, высота облачности – более 300 метров. Но уже спустя десять минут летчики столкнулись с туманом, взявшимся, казалось, из ниоткуда.

Пробить облака

Это – еще одна загадка из истории экипажей-перегонщиков Красноярской воздушной трассы (Аляска-Сибирь) времен Великой Отечественной.

Поисковики отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края неподалеку от бывшей деревни Близневка фрагменты истребителя Р-39 «Аэрокобра». Самолет перегоняли на фронт из США по ленд-лизу. Все случилось при подходе к железнодорожной станции Кача, чуть западнее Красноярска.

Шильда (пластина с номерами) Р-39 «Аэрокобра» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Шильда (пластина с номерами) Р-39 «Аэрокобра» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

- Ориентировались летчики того времени на «компас Кагановича» - так называли Транссибирскую магистраль, ее было хорошо видно с любой высоты, - рассказывает бывший авиаинженер, сотрудник музея Военно-инженерного института Сибирского федерального университета Вячеслав Филиппов. - Навигационные приборы, конечно, были, но сравнить их с современными даже отдаленно трудно. В тумане самолеты шли, можно сказать, вслепую: нижняя граница облаков была 240 метров на входе в них.

Табарчук принял решение пробивать облачность и ушел в туман, при этом, по информации исследователей, команды своим звеньевым не дал. Тогда один из «Бостонов» (под управлением майора Логинова) развернулся и благополучно вернулся на аэродром. Остальные скрылись в тумане.

Покореженные детали Р-39 «Аэрокобра» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Покореженные детали Р-39 «Аэрокобра» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Бреющий полет

Поскольку никаких распоряжений от командира не поступало, каждый пилот дальше действовал на свой страх и риск.

- Акты обследования того времени говорят, что густой туман был практически до земли, - продолжает Филиппов. – Это сверхсложные метеорологические условия. Они начали снижаться, чтобы выйти из тумана (он обычно выше висит), пошли найти кромку. А туман оказался до земли…

Проржавевшая деталь Р-39 «Аэрокобра» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Проржавевшая деталь Р-39 «Аэрокобра» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Из семи самолетов четыре, в том числе Табарчука, пробили облачность, продолжили полет поодиночке и благополучно совершили посадку в Омске. Два «Бостона» и «Аэрокобра» в пункт назначения не прибыли...

Обстоятельства крушения обоих «Бостонов» известны. Один (под управлением опытного военного летчика Михаила Ермолаева) в тумане зацепился за деревья неподалеку от станции Зеледеево. Повреждены были правое крыло и винты. При этом Ермолаев сориентировался моментально: отключил двигатели и перекрыл подачу топлива. Сам Ермолаев погиб, но второго члена экипажа это спасло: стрелка-радиста, сержанта Иннокентия Юмашева, выбросило из кабины. Он остался жив и сам вышел к железнодорожному разъезду.

Другой «Бостон», которым управлял лейтенант Михаил Прохоров, попал в похожую ситуацию, но, зацепившись за деревья, ушел в штопор. И взорвался при падении, экипаж погиб.

Один из фрагметов самолета Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Один из фрагметов самолета Фото: Красноярское краевое отделение РГО

О судьбе истребителя Р-39 «Аэрокобра» до недавнего времени не знали ничего. Командир экипажа, лейтенант Аркадий Кольцов, считался пропавшим без вести. И это поистине удивительно, ведь сразу после трагедии район прочесывали НКВДшники, летчики осматривали район исчезновения самолета сверху. Позднее, уже после войны, в районе масштабно рубили лес, шло освоение земель. Но о Кольцове не было известно ровным счетом ничего.

Ошибка

- Мало того, по документам Центрального архива Министерства обороны РФ, лейтенант Аркадий Кольцов по данным учетной карточки воинского захоронения числится... похороненным. Его якобы похоронили 14 февраля 1944 года, под Казанью, - говорит Филиппов, - на Чепчуговском сельском кладбище Высокогорского района Татарской АССР. На самом деле в катастрофе под Казанью погиб родной брат Аркадия Кольцова – Владимир, тоже летчик-перегонщик 9 перегоночного авиаполка. Ошибка до сих пор не устранена.

Поисковики и исследователи говорят: фрагменты самолета, найденные в Емельяновском районе, лишь частично проливают свет на судьбу экипажа. Факт его гибели подтверждает самодельная дюралевая бирка от парашютной сумки с выбитой на ней фамилией «Кольцов». От истребителя остались части обшивки и шильды с агрегатов… Остальные части самолета, вероятнее всего, попросту, как металлолом, растащили местные жители.

Дюралевая бирка от парашютной сумки с выбитой на ней фамилией «Кольцов» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Дюралевая бирка от парашютной сумки с выбитой на ней фамилией «Кольцов» Фото: Красноярское краевое отделение РГО

- До 50-х годов Близневка еще существовала, и в ней жили люди. Мы надеемся, что откликнутся те, кто жил в ней во время войны, или их родственники, - говорит Вячеслав Филиппов. – Это может помочь пролить свет на судьбу лейтенанта Кольцова и на обстоятельства крушения «Аэрокобры».

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