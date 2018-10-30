В Красноярске умер известный диктор, голосом которого озвучены остановки в автобусах и троллейбусах

СЕГОДНЯ 07:22 2018-10-30T07:41:28+03:00

Валерий Антипов – легенда красноярского телевидения и человек, которого знают и ценят в нашем городе очень многие

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Его помнят несколько поколений красноярцев. В советское время Валерий Антипов был Дядей Валерой из популярной передачи «Волшебный луч» – это программа для красноярских детей, похожая на «Спокойной ночи, малыши».

В 80-е годах Валерий Антипов часто проводил городские концерты.

А красноярцы 21 века знают его по голосу: именно Валерий Антипов объявляет остановки в общественном транспорте и рассказывает о героях, в честь которых названы улицы города.

"Голоса ушедшей эпохи" В.М. Антипов..

Диктор красноярского краевого телевидения Валерий Антипов скончался на 69-м году жизни.

«Спасибо, родной. За жизнь, за таланты, за чувство юмора, за смелость быть собой, за критический взгляд на жизнь, за прямоту. Папа, спасибо за всё! Я не посрамлю!», - написал на своей странице в соцсети Facebook его сын, красноярский продюсер, сценарист, ведущий Макс Антипов.

В комментариях красноярцы выражают соболезнование и признаются, что знали его не только как прекрасного профессионала, обладателя необыкновенного голоса, но и как замечательного человека. Многие считают, что его образ и его голос стали частью красноярской культуры и должны быть увековечены.

НАША СПРАВКА

Валерий Антипов родился и вырос в деревне Красный Завод на Чулыме. После окончания Красноярского педагогического института три года работал учителем русского языка и литературы в посёлке Орджоникидзе Мотыгинского района. Рассказывает сын, Максим Антипов: «Был режиссёром любительского театра и агитбригады в ДК КрАЗа, актёром и режиссёром театра эстрадных миниатюр "Фиалка", а потом много лет работал на Краевом ТВ (он чаще всего говорил "на студии") - диктором, ведущим программ. Также в отцовской трудовой биографии государственный Центр народного творчества Красноярского края".