2018-11-06T05:47:06+03:00
Происшествия

Кому снежной каши? Занесенный метелью Красноярск превратился в 8-балльную пробку

«Никогда такого не было, и вот опять», - обсуждают в соцсетях горожане
Ася ЖУКОВА
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Чем не памятник снегопаду?Чем не памятник снегопаду?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стоп, машина! Продолжающийся третий день подряд снегопад поставил Красноярск в одну большую пробку. Причем 8-балльную.

А вот и пробки подоспели. Стоит полгорода. Фото: Мария ЛЕНЦ

А вот и пробки подоспели. Стоит полгорода.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сугробы уже метровые. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сугробы уже метровые.Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных снег всех только радовал. Многие выбрались на природу – погулять, сделать эффектные селфи. Но с началом рабочей недели он превратился в проблему, еще какую.

Многие сегодня опоздали на работу и в садик. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие сегодня опоздали на работу и в садик.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Завалило буквально все! – переговариваются в мессенджерах горожане. – Город тонет в снежной каше. Ходить тяжело. Если можете, оставайтесь дома. И постарайтесь уговорить пожилых родственников не выходить на улицу. Снега по уши – скользко.

Ой, снег-снежок... Фото: Мария ЛЕНЦ

Ой, снег-снежок...Фото: Мария ЛЕНЦ

По заметенным улицам автобусы и машины еле ползут. На картах – сплошь красные отрезки. «Все грустно» на Тотмина, Высотной, Красной Армии, Свободном, Профсоюзов, Калинина, Маерчака… Центр, Советский район, продолжать можно долго.

Люди вышли откапывать свои авто еще затемно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди вышли откапывать свои авто еще затемно.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Такого на дорогах не было давно, – пишут в соцсетях. - А во дворах что творится! Народ откапывает машины из сугробов, кое-как раскочегаривает их. И - в пробку.

А машины буквально тонули в сугробах. Фото: Мария ЛЕНЦ

А машины буквально тонули в сугробах.Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые не стали вызволять свои машины, отправились на работу на автобусах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые не стали вызволять свои машины, отправились на работу на автобусах.Фото: Мария ЛЕНЦ

Дворы тоже превратились в полосы препятствий. Фото: Мария ЛЕНЦ

Дворы тоже превратились в полосы препятствий.Фото: Мария ЛЕНЦ

Метет! Фото: Мария ЛЕНЦ

Метет!Фото: Мария ЛЕНЦ

Машину видим? - Плохо? А она есть! Фото: Мария ЛЕНЦ

Машину видим? - Плохо? А она есть!Фото: Мария ЛЕНЦ

А снег все идет. Фото: Мария ЛЕНЦ

А снег все идет.Фото: Мария ЛЕНЦ

Отдельная тема – владельцы собак.

- У нас йорк, - рассказывает житель Октябрьского района Сергей. – Вышел из дома. Тут же зарылся. И сидит в растерянности. Хорошо, пришел дворник, прокопал ему дорожку.

Кому по уши, кому по шею! Фото: Мария ЛЕНЦ

Кому по уши, кому по шею!Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, по прогнозам специалистов, снегопад может продолжаться весь день. Вероятно, к нему добавится сильный ветер и гололед. Будьте осторожны!

Гуляем даже в снег. Фото: Мария ЛЕНЦ

Гуляем даже в снег.Фото: Мария ЛЕНЦ

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