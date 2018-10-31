Шесть вопросов о военной ипотеке

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-30T14:10:11+03:00

Почему жилье нужно приобретать сейчас, чем выгодно рефинансирование военной ипотеки и как это сделать

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К концу года подтянулись тревожные ипотечные новости. Начинается рост процентной ставки. Некоторые крупные банки уже объявили первое повышение, специалисты ожидают, что оно не последнее. А это значит, пора решать жилищные проблемы, и нужно делать это прямо сейчас! И хотя наш сегодняшний разговор с руководителем Ипотечного центра ОО «Красноярский» ПАО «Пром­связьбанк» Ириной Беляевой посвящен военной ипотеке, многие важные нюансы будут полезны всем, кто уже оформил кредит на покупку жилья или только собирается это сделать.

1. Как давно ваш банк стал работать с военной ипотекой?

- Промсвязьбанк прошел процедуру санации, стол банком с государственным участием и стал опорным банком для российского оборонно-промышленного комплекса, поэтому летом 2018 года среди наших предложений появились кредиты для военнослужащих, военная ипотека и ее рефинансирование. Причем банк предлагает военнослужащим банковские продукты и сервисы на лучших условиях и в перспективе стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте. По данным Росвоенипотеки, сейчас в программе «Военная ипотека» 15 банков-участников. А рефинансируют такие кредиты только пять, в том числе Промсвязьбанк.

2. Каковы условия военной ипотеки от Промсвязьбанка?

- Ставка составляет 8,9% годовых вне зависимости от суммы первоначального взноса или соотношения кредит/залог. Такая же ставка и при рефинансировании ипотеки. Кроме того, максимальный возраст клиента, желающего рефинансировать имеющуюся военную ипотеку, увеличен с 45 до 50 лет.

3. Есть ли возможность взять военную ипотеку с использованием средств материнского капитала? И на каких условиях?

- Да, с 2018 года на военную ипотеку можно направить материнский капитал. Его можно использовать как в качестве первоначального взноса, так и для частичного или полного погашения ипотечного кредита.

4. На вашем сайте есть перечень аккредитованных банком новостроек. А что делать, если человек хочет другое жилье? Например, недостроенный частный дом или таунхаус на берегу моря? Можно ли покупать жилье в другом регионе?

- В этом смысле военная ипотека ничем не отличается от обычной. Военных никто не ограничивает в выборе вида жилья, региона и т.д. Тем более что многие военные служат в дальних гарнизонах Сибири и Дальнего Востока, а на пенсии хотят жить на юге или, например, в Подмосковье.

5. В начале 2018 года появилась возможность рефинансирования военной ипотеки. Расскажите, что это дает?

- Рефинансирование любой, не только военной ипотеки поможет снизить ставку по кредиту, срок кредита и размер платежа. В итоге снизится общий объем выплат и появится экономия по ссуде.

На примере военной ипотеки разберем, как работает механизм рефинансирования. У военнослужащего после рефинансирования будет фиксированная процентная ставка и равные ежемесячные платежи на весь срок кредитования. Это связано с тем, что с 2018 года военная ипотека выдается на новых условиях, по которым установлен фиксированный ежемесячный платеж вплоть до погашения кредита. Также, если вы еще не слышали, за последние три года ипотечные ставки заметно снизились и сейчас находятся на историческом минимуме. Например, если вы оформляли военную ипотеку под 11-12% годовых, то в Пром­связьбанке вы можете рефинансировать ее под 8,9% годовых.

Если кредит погашается раньше заявленного срока, военнослужащий в рамках накопительно-ипотечной системы, НИС, может получать ежемесячные выплаты до установленного НИС срока. Эти средства можно использовать либо на личные цели, либо направить их еще раз на первоначальный взнос новой (последующей) квартиры по программе «Военная ипотека».

Также за счет снижения процентной ставки основной долг по кредиту погашается быстрее. То есть, если военнослужащий брал кредит на сумму 2 млн руб. под 11% годовых, банк рассчитывал ему срок кредита не менее 15 лет. По новой системе срок кредита на такую сумму под ставку 8,9% составит 12 лет. Процентная ставка прямо влияет на срок кредитования, соответственно, и на скорость погашения основного долга.

Приведем простой пример: сумма кредита 2 млн руб., ставка 11%, срок кредитования 15 лет, ежемесячный платеж 22,37 тыс. руб., переплата за весь срок 2,19 млн руб.

Благодаря военной ипотеке собственное жилье может стать не мечтой, а реальностью.Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом случае на погашение процентов будет уходить более 80% от суммы платежа, или 18,33 тыс. руб., а на основной долг только 4,04 тыс. руб. Если рефинансировать такой кредит под ставку 8,9%, срок уменьшается до 12 лет, на погашение процентов пойдет уже 66% суммы платежа, или 14,83 тыс. руб., а на погашение основного уже 7,53 тыс. руб. В итоге заемщик заплатит банку за пользование деньгами значительно меньше за счет снижения суммы переплаты. При рефинансировании переплата составит 1,29 млн руб. Разница почти миллион, точнее, 900 тысяч рублей.

Для военнослужащих есть еще один очень важный момент: по старой системе НИС был предусмотрен прогнозируемый индексированный платеж. Однако сумма, вносимая за военнослужащего государством, из года в год увеличивалась не в полном объеме, как закладывалось при прогнозе. Это приводило к тому, что по кредитам военнослужащих образовывался так называемый «шаровый» платеж, который он обязан был погасить за счет собственных средств в конце срока кредита или доплачивать недостающую сумму ежемесячно. Сейчас такой проблемы нет, поскольку ежемесячный платеж фиксированный на весь срок кредитования - всю сумму платежа за время службы заемщика вносит государство в полном объеме.

6. Куда обращаться за военной ипотекой в Красноярске и в крае?

- Ипотечный центр Промсвязьбанка находится в офисе на ул. Сурикова, 16. Подобрать подходящую ипотечную программу можно, обратившись к менеджерам центра или по телефону (391) 222-38-70.

В ТЕМУ

Сейчас Промсвязьбанк предлагает красноярцам более 10 программ ипотечного кредитования. Приобрести можно квартиру на первичном и вторичном рынке недвижимости, дом с земельным участком. Есть программы ипотечного кредитования под залог имеющегося жилья, а также рефинансирование ипотеки из сторонних банков.

Ставка по ипотечному кредиту от 8,9%. Минимальный размер первоначального взноса 10% от стоимости жилья. Процентная ставка и размер первоначального взноса зависят от выбранной программы кредитования.

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