Городская электричка готовится к Универсиаде

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-29T14:18:53+03:00

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Зрители тестовых соревнований уже оценили скорость, точность и комфорт электропоездов. А во время Всемирных студенческих игр с потоком болельщиков, а их ожидается около 170 тысяч, сможет справиться только железная дорога.

В Красноярске наступило время тестовых соревнований, только в октябре город принял международный турнир по хоккею, соревнования по фигурному катанию и шорт-треку (они пройдут с 24 по 29 октября). Готовность проверяют не только спортивные сооружения, но и волонтеры, медики и, конечно, железная дорога.

Проверка на дорогах

Во время Универсиады электропоезда доставят болельщиков к трем объектам: «Платинум. Арена», «Бобровый лог» и «Арена. Север». Напомним, что во время Универсиады-2019 подъезд личного транспорта будет ограничен, а перевезти разом, например, 7 тысяч зрителей «Платинум. Арены» быстро и комфортно сможет только городская электричка.

Проверить, как она работает, очень просто: нужно узнать расписание и не опоздать к отправлению.

Мне, жителю Железнодорожного района, до вокзала ехать четыре остановки. Тратить время на покупку билета на электричку не нужно, деньги за проезд, как и в автобусе, возьмет кондуктор. От вокзала до новой остановочной платформы «Тихие зори» - 25 минут в мягком кресле. Сама платформа новая, чистая и удобная, от нее - прогулка неспешным шагом до «Платинум. Арены». Тестовые соревнования по фигурному катанию закончились около 21 часа, обратная электричка в 21.23. Но в обратный путь, для сравнения, я отправилась на автобусе. Ехать пришлось 40 минут с пересадкой, причем по пустому городу. Пробки увеличили бы время в пути минимум вдвое. В случае с «Платинум. Ареной» есть еще один нюанс: автобусная остановка находится значительно дальше железнодорожной платформы.

- На тестовых соревнованиях мы отрабатываем технологию перевозки болельщиков, - говорит начальник службы развития Пассажирских Сообщений Красноярской железной дороги Петр Овсянников. - И уже есть предварительное расписание электропоездов на время Универсиады, составленное с учетом графика соревнований. Подвижной состав готов: 4 новых поезда мы получили в 2016 году, еще пять заказаны, оплачены и в ближайшие два месяца прибудут в Красноярск. Все эти электропоезда самые современные, с кондиционерами, туалетами, и они останутся у нас. Еще один поезд приедет во время Универсиады с другой дороги, это постоянная практика взаимопомощи, например, красноярские электрички работали на чемпионате мира по футболу, потом вернулись домой. Ежедневно во время Универсиады будет выходить 21 городская электричка. Для сравнения: сейчас в пределах города выходят 14. Инфраструктуру городской электрички мы готовим совместно с городом, перед которым стоит задача создать подходы к посадочным платформам, чтобы пассажирам было удобно пересесть с одного вида транспорта на другой или дойти от остановки электропоезда до спортивного объекта. Например, новая пешеходная дорожка до «Платинум. Арены» готова, администрация города уже позаботилась о комфорте зрителей. От платформы «Северное Шоссе» до «Арены. Север» - 900 метров, возможно, там понадобится шаттл. Шаттлы также понадобятся и на платформе «Бобровый лог».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Железнодорожное наследие Универсиады

Конечно, горожане ждут спортивного праздника мирового уровня, но все же главный вопрос, а что дальше? Нужны ли будут новые объекты и что получат красноярцы?

В случае с электричками все уже понятно: в городе останутся новые электропоезда и остановочные платформы. Для того чтобы пассажирам было удобнее пользоваться электричками, Красноярская железная дорога построила несколько новых платформ в крупных жилых районах города и вблизи спортивных объектов. Всего к Универсиаде обновлены 10 пассажирских посадочных платформ, построены новые остановки Водопьянова и Северное шоссе в Советском районе, Калинина и Железнодорожная больница в Железнодорожном районе, Белые Росы и Тихие Зори в Свердловском районе. До конца года планируется завершить строительство еще одной станции - Бобровый Лог.

Больше остановок, больше поездов и, как итог, среди жителей Красноярска и Дивногорска все больше тех, кто оценил все плюсы городской электрички.

Красноярский журналист Андрей Мужщинский раньше тратил на дорогу до работы около часа. А потом пересел на электричку и стал ее фанатом:

- Попробовал и втянулся. Какая бы дорожная ситуация ни была в городе, на то, чтобы добраться от дома до работы, требуется 24-25 минут. При этом ты можешь рассчитать время в пути с точностью до минуты! Среди плюсов электрички то, что там практически не приходится ездить стоя. Сейчас закуплены новые вагоны, где летом работает кондиционер, зимой - отопление. Из минусов - расписание, настроенное на работающих красноярцев. В часы пик утром и вечером идут несколько электричек, интервал между ними около часа. В остальное время интервал три часа. С моим гибким графиком это не всегда удобно, приходится подстраиваться под расписание электрички. По моим наблюдениям, пассажиров становится с каждым годом больше. Когда открылась станция Белые Росы, на ней никто не садился и никто не выходил, сейчас там стабильно много пассажиров. И жаль, что нет пассажирского движения по мосту 777, в итоге городская электричка идет не по кольцу, а по подкове.

Многодетная мама Светлана Солощенко пересела с личного автомобиля на городскую электричку в мае этого года:

- Езжу на работу и с работы со Студенческой до жд вокзала, 10-15 минут, - и я на работе, без пробок и пересадок. Плюс комфорт. - я всегда сижу. Резко сократились и расходы. Подсчитала, что на автомобиль я тратила около 8 тысяч в месяц, а проездной на пять рабочих дней стоит 155 рублей. Наша семья многодетная, летом есть льгота, поездка всего 9,5 рубля.

- Такого нигде в стране нет, чтобы комфортная поездка стоила 19 рублей, а для льготников вдвое меньше, - уверен Петр Овсянников. - Здесь нужно сказать спасибо правительству Красноярского края, что держат такие низкие цены и дают заказ на перевозку пассажиров. Сравните со стоимостью автобусного билета от Дивногорска до Красноярска, 85 рублей.

Пассажиры уже сравнили, и в итоге только за сентябрь этого года пассажиропоток в этом направлении вырос на 40%! Люди оценили и скорость, и экономию, и комфорт. Два года назад было 2 пары поездов Красноярск-Дивногорск, сейчас - 6. Красноярская железная дорога намерена и дальше развивать это направление, в частности, планируется обновление путевой инфраструктуры, чтобы увеличить скорость движения.

НАША СПРАВКА

Сегодня проект «Городская электричка» - это 42 пары электропоездов, в том числе 14 в пределах города. В период Универсиады на линию дополнительно выйдет еще 21 поезд. В схему движения входят 20 остановочных пунктов на территории Красноярска и 8 - на маршруте от Красноярска до Дивногорска. В планах строительство островной платформы на станции Красноярск Северный, а также платформ Сады, Шумково, Металлургов. Длина путей в черте города - 60 км. С 2012 года, с начала реализации проекта, количество пассажиров увеличилось на 75%, в этом году - на 17%.