«Нельзя рисковать»: летевший из Москвы в Красноярск «Boeing 737-800» из-за сильного ветра пришлось посадить в Абакане

СЕГОДНЯ 09:12 2018-10-29T11:26:05+03:00

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Летевший из Москвы в Красноярск самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог приземлиться в аэропорту краевой столицы сегодня, 29 октября. Помешал сильный западный ветер. Идти сквозь него было опасно, последствия могли быть непредсказуемыми. Поэтому пилоты приняли решение: рисковать нельзя. Есть запасной вариант на такой экстренный случай: аэропорт в Абакане. Туда и направились.

- Самолет должен был приземлиться в Красноярске в 9.10 часов по местному времени. Но из-за сильного бокового ветра командир экипажа принял решение уйти на запасной аэродром – в Абакан. Из Абакана в Красноярск воздушное судно должно вылететь в 11.30 часов, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь аэропорта «Красноярск» Никита Палеха.

На сайте аэропорта в разделе «онлайн табло» указан тип воздушного судна – «Boeing 737-800», на борту которого помещается до 189 пассажиров. Поэтому решение уйти от стихии на запасной аэродром вполне оправдано.

Информации о проблемах с задержкой других рейсов не поступало, все самолеты садятся и взлетают в аэропорту краевого центра, согласно расписанию.

Позднее стало известно, что пассажиры рейса будут доставлены из Абакана в Красноярске на автобусах, а не на самолете, как сообщалось ранее. В связи с неприбытием самолета, рейс SU 1483 Красноярск – Москва (Шереметьево) отменен. Пассажиры могут поменять билеты на другой рейс или, вылететь из аэропорта Абакан, доехав на автобусе, предоставленном «Аэрофлотом», сообщили в авиакомпании.

Специалист красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова рассказала, что скорость ветра над краевым центром не превышает 20 метров в секунду. Но в ачинской группе районов, через которые и держал путь московский самолет, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Видимо, это и заставило «Boeing 737-800» сделать большой круг через хакасскую столицу. Ветреная погода в целом сохранится до конца этой недели, но сила ветра пойдет уже на спад.

В службе 005 «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали, что день у них сегодня относительно спокойный, не такой, как было в прошлые разы, когда гуляла стихия. С утра поступали звонки, но к обеду их поток закончился. Красноярцы жаловались в основном на сломанные ветром деревья и снесенные листы кровли. Было сообщение, что на Коммунальном мосту рекламный баннер нацепился за провода. Есть информация о небольшом аварийном отключении в Октябрьском районе, но неизвестно, связано ли это с разгулом стихии или нет.