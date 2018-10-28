2018-10-28T06:26:26+03:00
Общество

На предстоящей неделе в Красноярске похолодает

Синоптики обещают минусовые температуры и дождь, переходящий в снег
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
В Красноярске похолодаетВ Красноярске похолодаетФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

«Хочу, чтобы осень всегда была, как сегодняшний день!», - писали накануне в соцсетях красноярцы. Еще бы, на дворе почти ноябрь, а сибиряки многие еще без шапок ходят. И немудрено, ведь днем накануне столбики термометров поднялись почти до +15 градусов. Но все, пора и честь знать. Приближаются холода. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском Гидрометцентре, на предстоящей неделе ожидается похолодание и дождь, переходящий в снег.

Но обо все по порядку. Сегодня, 28 октября, горожане все еще будут греться под солнышком. Днем синоптики обещают до +11 градусов, небольшая облачность и без осадков. В понедельник, 29 октября, уже до +9, облачно и дождливо. В темное время суток температура установится около 0 градусов. 30 октября облачно с прояснениями и до +7 градусов, ночью до -1 градуса, дождь со снегом. В среду, 31 октября, в светлое время суток до +4 градусов, в ночные часы до -7 градуса, без осадков. С 1 ноября минусовые температуры установятся и днем: до -2 градусов, облачно, снег. В пятницу, 2 ноября, похолодает до -4 градусов днем, ночью до -10 градусов.

Так что, одеваемся по погоде. Здравствуйте теплые шапки, куртки, ботинки и шарфы! Утепляемся!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обороняться или убивать: Нужно ли в России поднимать возраст продажи оружия
Эксперты поделились с «КП» своим мнением о том, есть ли необходимость после трагедии в Керчи ужесточить контроль и повысить возраст, дающий право на покупку и ношение оружия в России [дискуссия]
Пять главных вопросов о том, как получить качественную и своевременную медпомощь по полису ОМС в 2018 и в 2019 году
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие эксперты рассказали о правах, новых возможностях пациентов в системе ОМС и дали советы, как воспользоваться такими гарантиями на практике
Хочу к маме в Италию: школьник судится с отцом-бизнесменом, чтобы уехать из России
Новосибирский восьмиклассник пишет чиновникам письма, в которых отрекается от строгого родителя. Папа мальчика уверен, что сына настраивают против него бывшая жена и теща [видео]
Новости 24
«Жутковато, но очень органично»: красноярские школьники сняли horror-видео в преддверии Хэллоуина
В Красноярском крае полицейские ведут борьбу с браконьерами
Мошенник из Норильска искал своих жертв по телефонному справочнику Минусинска
Красноярские спасатели помогли туристам, пострадавшим при посещении заповедника «Столбы»
Португалец Мануэл Фернандеш в составе «Локомотива» прибыл в Красноярск на матч против «Енисея»
Серьезная авария с участием такси в Красноярске
Красноярские полицейские просят футбольных болельщиков вести себя культурно во время матча «Енисей» - «Локомотив»
У жителя Красноярского края прямо из гаража похитили машину
Красноярцев приглашают на «Большие гонки»!
Экс-министр культуры края Елена Мироненко попрощалась с Красноярском
Рабочие приступили к благоустройству кольца на Предмостной площади в Красноярске
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от Google и Facebook
На Ястынской в Красноярске сгорели автомойка и магазин запчастей