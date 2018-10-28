На предстоящей неделе в Красноярске похолодает

СЕГОДНЯ 06:26 2018-10-28T06:26:26+03:00

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«Хочу, чтобы осень всегда была, как сегодняшний день!», - писали накануне в соцсетях красноярцы. Еще бы, на дворе почти ноябрь, а сибиряки многие еще без шапок ходят. И немудрено, ведь днем накануне столбики термометров поднялись почти до +15 градусов. Но все, пора и честь знать. Приближаются холода. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в красноярском Гидрометцентре, на предстоящей неделе ожидается похолодание и дождь, переходящий в снег.

Но обо все по порядку. Сегодня, 28 октября, горожане все еще будут греться под солнышком. Днем синоптики обещают до +11 градусов, небольшая облачность и без осадков. В понедельник, 29 октября, уже до +9, облачно и дождливо. В темное время суток температура установится около 0 градусов. 30 октября облачно с прояснениями и до +7 градусов, ночью до -1 градуса, дождь со снегом. В среду, 31 октября, в светлое время суток до +4 градусов, в ночные часы до -7 градуса, без осадков. С 1 ноября минусовые температуры установятся и днем: до -2 градусов, облачно, снег. В пятницу, 2 ноября, похолодает до -4 градусов днем, ночью до -10 градусов.

Так что, одеваемся по погоде. Здравствуйте теплые шапки, куртки, ботинки и шарфы! Утепляемся!