«А к нам из Хогвардса сова с письмом прилетела»: птицу заметили на окраине Красноярска

СЕГОДНЯ 20:28 2018-10-26T20:33:23+03:00

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Вот такую картину увидела накануне жительница микрорайона Солнечный Наталья Клочкова. Ночью на окраинах Красноярска выпал снег, завалил дорожки и деревья. Как такую красоту не сфотографировать?! Молодая женщина выглянула в окно и обомлела: прямо на нее с дерева смотрела сова. Взгляд горделивый, царственный, сидит себе пернатое лесное чудо на ветке и по сторонам осматривается. Людей совершенно не боится, на шустрых воробьев внимания не обращает.

В Красноярск прилетела сова.группа жителей микрорайона : vk.com/kras_sunny

«Зима – лучшее время для возвращения в детство. Когда идёт снег, мы снова чувствуем себя детьми... а к нам совушка прилетела», - пишет Наталья.

Пользователи соцсетей тут же пошутили: видимо, это Букля, прилетела из Хогвардса, какому-то мальчишке или девчонке письмо принесла.

Появление сов в Красноярске – давно не редкость. Ночные птицы спокойно прилетают на тихие окраины города. Но поскольку совы – хищницы, они отлично маскируются и ничем не выдают своего присутствия.

«Супеер! Вот что значит чудеса рядом с нами! Просто надо открыть глаза!» - поддержали видео с совой красноярцы. «У нас дача в районе деревни Сухая Балка, так у нам на участок часто совы прилетают и белые тоже!!!! Сначала удивлялись, а теперь привыкли».

А вот какой историей поделился пользователь под ником Urfin Jus: «Я дом себе строю в Солонцах. Он у меня высокий получается, трехэтажный будет. Там палка торчит под балкон. Такое же чудо постоянно прилетает под утро и ночью иногда. Глаза святятся здоровенные. Крылья метра полтора в размахе. У меня там скворечников много у соседей. Он всех птиц переловил. Я ему головы куриные ношу, на палку кладу. Один раз он какому то коршуну навалял, тоже большому, который хотел его мясо стырить. Я уже привык к такому явлению».

Видео Натальи Клочковой