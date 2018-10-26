Житель Якутии возил в машине 30 килограммов россыпного золота

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-26T14:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

«Золотую лихорадку» 56-летний житель Якутии Владимир Дятлов (имя изменено) подхватил в прошлом году, в октябре. В багажнике своей Тойоты якутятнин возил 28 килограммов золота (большая часть - россыпью, плюс 2 кустарных слитка) и 2 килограмма серебра. По собственным каналам об этом узнали в ФСБ, провели обыск, и допрос...

Пойманный с поличным, якутянин сознался: на трассе «Колыма» купил золото у черного старателя. Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ — незаконное хранение, перевозка драгоценных металлов, совершенное в крупном размере.

Живет Владимир вместе с женой и маленькой дочкой в поселке Усть-Нера (Оймяконский район).

- Здесь большинство жителей на золотодобыче работают, у нас ведь горнообогатительный золотодобывающий комбинат, где тут еще трудиться, - рассказали местные. – Про то, чтобы черным скупщикам продавали золото, не слышали, но, видимо, случается.

Схема действует такая: «черные старатели» добывают драгметалл, отдают скупщикам. Те сбывают его на «черном рынке». Силовики периодически задерживают и первых, и вторых, так что нынешний случай – не из ряда вон, но интересен масштабом: приблизительная стоимость такой партии золота – порядка 75 миллионов рублей. Понимал ли якутянин, что идет на преступление, покупая золото? Безусловно...

- По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - рассказала Марианна Рожина, официальный представитель прокуратуры Якутии. – Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал вину и покаялся. Суд учел его не слишком молодой возраст и наличие малолетнего ребенка. Золото изъято и обращено в доход государства.